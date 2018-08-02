Передача XCI, где в гостях известный художник Владимир Михайлуца, который рассказывает, как стать самым настоящим люминографом.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

P. S. Изначально мы планировали сделать большую подборку работ мастера, но решили, что правильней будет, если вы сами отправитесь на его сайт или выставку… И узнаете и те три замечательные фотоработы, которые мы кратко обсуждаем в эфире.