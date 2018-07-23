Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики за привлечение ими заведомо невиновных лиц, граждан России, к уголовной ответственности по так называемому «делу о событиях у Вильнюсской телебашни» в декабре 1991 года. Это хорошая новость. Давно пора было это сделать. Вместе с тем среди привлечённых к ответственности именно по этому делу не хватает известных политических руководителей Литвы, и в первую очередь Витаутаса Ландсбергиса и Дали Грибаускайте. Есть и другие кандидаты — уверен, дело дойдёт и до них.

(сс) jo.sau Витаутас Ландсбергис

Дело о событиях у Вильнюсской телебашни изначально было шито белыми нитками. Нет ни одного свидетельства, которое бы говорило об ответственности советских военнослужащих за гибель там людей, и, наоборот, множественные факты подтверждают, что это была провокация сторонников Ландсбергиса, совершённая в целях сохранения его на ведущих позициях среди так называемых «борцов за независимость Литвы». Известен их лозунг: «Не будет крови, не будет и независимости». К чему это привело, хорошо известно: к самому печальному сценарию самоуничтожения — физического и нравственного — литовского народа.

(сс) jo.sau Витаутас Ландсбергис

В ходе литовского так называемого «следствия» подтасовывалось всё. Была, например, «раздавленная танком женщина», которая уже в больнице показывала небольшую травму бедра и свидетельствовала, что её пытались затолкнуть под танк, но потом «истекла кровью» и умерла там же, в больнице. Были «расстрелянные советскими военнослужащими» граждане Литовской ССР, пулевые отверстия у которых говорили о том, что в них стреляли с крыш окружающих домов, причём из оружия, которого у военнослужащих не было. Были, кстати говоря, и правдивые свидетельства жителей Вильнюса и честных литовских политиков, которые суд отказался принимать во внимание и за которые этих честных свидетелей самих привлекли к ответственности.

В нашей стране долго не уделяли должного внимания этой провокации, сулившей не только серьёзные неприятности конкретным гражданам России, но и имевшей более широкий антироссийский политический контекст. Достаточно сказать, что граждан СССР привлекают к ответственности за их верность присяге на территории СССР в период, когда он ещё существовал. Сейчас точки над «i» поставлены.

Один из протестующих с флагом около советского танка. Ночь 13 января 1991 года

Один из ключевых обвиняемых по этому сфабрикованному литовскими политиками «делу», Владислав Швед, в прошлом второй секретарь ЦК Коммунистической партии Литвы (на платформе КПСС) и политик, много сделавший и продолжающий делать для разоблачения этого фарса, твердо убеждён, что процесс по декабрьским событиям в Вильнюсе станет могильным процессом для нынешнего литовского руководства. Остаётся присоединиться к этому мнению.