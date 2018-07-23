На фоне нежелания президента США Дональда Трампа поддержать на саммите в Хельсинки выводы своих спецслужб относительно вмешательства Москвы в выборы 2016 года легко упустить ряд менее видных, но тем не менее важных деталей встречи. Например, возможность возобновление переговоров между Белым домом и Кремлем о контроле за вооружением в области ядерного оружия, пишет Том З. Коллина в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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Так, на саммите, до которого будущее отношений России и США в этой области выглядело довольно мрачным, глава Белого дома отметил, что ядерное оружие является «величайшей угрозой сегодняшнему миру», подчеркнув, что эта тема затрагивалась в обсуждениях с его российским коллегой Владимиром Путиным. Глава же Кремля был более конкретен, указав на желание «поддерживать сотрудничество по повестке дня разоружения», в том числе в рамках договора СНВ-III, ПРО США, Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и размещения таких вооружений в космосе.

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Лишь время покажет, серьезны ли намерения лидеров обеих стран в этой сфере. Тем не менее, если они действительно таковы, Трампу и Путину необходимо порвать с затхлой стратегической догмой и сделать гигантский шаг в сторону сокращения своих излишних арсеналов. Автор указывает, что, подобно президенту США Рональду Рейгану и Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву до них, Трамп и Путин могли бы использовать соглашение о контроле за вооружением для создания нового, трансформативного партнерства. И для того чтобы такое соглашение могло стать краеугольным для улучшения отношений между США и Россией, оно должно отвечать ряду требований.

Прежде всего, Москве и Вашингтону нужно сделать первый шаг. И самым простым шагом стало бы продление подписанного в 2010 году договора о СНВ-III, согласно которому США и России могут иметь лишь 1 тыс. 55 боезарядов, а также проводить инспекции объектов друг друга для проверки соблюдения взятых на себя условий. Срок соглашения истекает в 2021 году, но его можно продлить на пять лет, подписав простое соглашение. Поэтому ничего сложного здесь быть не может.

Тем не менее с Трампом ничего простого не бывает. И он может выступить против соглашения о продлении СНВ-III из-за того, что это соглашение было детищем его предшественника Барака Обамы. Та же логика использовалась и в случае с ядерной сделкой с Ираном. Для преодоления этой проблемы Трамп может пойти на то, чего не смог добиться Обама: заключить новое соглашение с Москвой, в рамках которого обе страны пойдут на еще большее сокращение своих ядерных потенциалов. Благодаря этой «большой сделке» Трамп сможет войти в учебники истории. Тем не менее, когда с таким же предложением в 2013 году выступил Обама, Кремль не высказал заинтересованности.

Kremlin.ru Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года

Москва, возможно, будет заинтересована обсуждать новое соглашение по ядерному оружию, только если Трамп согласится ограничить число американских перехватчиков в ЕС. Это условие поставило крест на попытках Обамы заключить соглашение в дополнение к СНВ-III, поскольку республиканцы в сенате никогда бы не дали свое добро на ограничение числа ракет-перехватчиков.

Наконец, Трампу и Путину необходимо достигнуть консенсуса по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года, который, уверен автор, Москва нарушила, развернув запрещенные виды крылатых ракет. При этом Кремль заявляет, что договор размещением своих ракет-перехватчиков в Восточной Европе нарушает Вашингтон. Поэтому в обмен на ликвидацию Москвой запрещенных крылатых ракет Трампу следует поддержать вывод баз перехватчиков их Румынии и Польши, поскольку они не нужны для достижения заявленных целей — защиты от иранских ракет большой дальности. Пойдя на этот шаг, Трамп бы в значительной мере смог бы сократить затраты США на блок НАТО.

Иными словами, заключает автор, теперь Трамп должен поставить на первое место не собственные политические интересы, а интересы своей страны и попытаться заключить «большую сделку» по ядерному оружию с Россией. Такой курс будет соответствовать его желанию встряхнуть международную систему, заключить трансформационные сделки и показать себя политиком международного уровня. Каким бы нетрадиционным государственным деятелем ни был Трамп, ему, возможно, удастся вернуть мир на путь сокращения этих видов вооружения.