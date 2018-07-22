



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Сколько сирийцев живет в Турции?

Как сообщает NTV, с начала боевых конфликтов в Сирии в 2011 году 3 миллиона 546 тысяч 905 сирийцев переехали в Турцию и составляют 4,39% от всего населения Турции. 210 794 сирийцев были размещены в 20 палаточных городках и контейнерах в городах Газиантеп, Шанлыурфа, Хатай, Килис, Мардин, Адана, Малатья, Адыяман, Мараш и Османие. Но если их потребности покрываются государственными учреждениями, то 3 миллиона 336 тысяч 111 сирийцев пытаются выжить самостоятельно, расположившись неподалеку от больших городов. Присутствие беженцев особенно ощущается в приграничных городах. Например, 130 тысяч 841 сирийцев поселились в Килисе.

Исторический саммит в Хельсинки

Газета BirGün передает, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп впервые за долгое время напряженных отношений встретились в столице Финляндии Хельсинки, где провели переговоры тет-а-тет. На саммите были затронуты важные вопросы, такие, как установление стабильности в Сирии, формирование различных подходов к вопросу Ирана, слухи о том, что Россия вмешалась в выборы в США, ядерное разоружение, военная деятельность в Украине, Северная Корея. Перед началом встречи два лидера сделали короткие заявления перед камерами и пожали друг другу руки. «На нас смотрит весь мир. Я с нетерпением жду начала переговоров», — отметил Трамп. «Настало время поговорить о наших отношениях и о сложных вопросах, в решении которых заинтересованы многие страны мира», — в свою очередь заявил Путин. Их переговоры в президентском дворце в Хельсинки длились дольше, чем ожидалось ранее. Встреча стала первым полномасштабным саммитом двух лидеров после избрания Трампа на пост президента в 2016 году. Специально для саммита более 2000 журналистов из 60 стран прошли процедуру аккредитации. Ранее Финляндия уже служила «нейтральной зоной» для переговоров американских и советских лидеров. Например, президент США Джеральд Форд встречался здесь с советским лидером Леонидом Брежневым в 1975 году. В 1990 году в Финляндии проходила встреча президента США Джорджа Буша и президента СССР Михаила Горбачева. Президент США Билл Клинтон в 1997 году встретился в Хельсинки со своим российским коллегой Борисом Ельциным.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Удивительный шаг США

CNN Türk цитирует Reuters о том, что государственный департамент США ведет переговоры с Турцией по поводу продажи систем ПВО Patriot в качестве альтернативы российским системам С-400. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря по политико-военным вопросам Тина Кайданов. Она отметила, что делегация правительственных американских чиновников во время Международного аэрокосмического салона Фарнборо в Англии с целью повышения обороноспособности провела переговоры с со странами-союзниками. Тем не менее Кайданов не представила точную информацию о том, встретились ли делегации США и Турции в Фарнборо или нет. Решение Анкары о сделке с Москвой встретило осуждение со стороны Вашингтона и ряда членов НАТО. Кайданов подчеркнула, что они беспокоятся по поводу покупки С-400, а стратегические отношения между Турцией и США могут быть налажены благодаря системам Patriot.

О праве на ношение оружия

9 июля в турецком «Официальном вестнике» был опубликован декретный указ с силой закона № 703 (KHK), который содержит поправки к некоторым законам и указам, передает CNN Türk. Отныне губернаторы смогут давать людям право на ношение оружия в тех местах, где это будет необходимо. Министерство обороны Турции сможет продавать огнестрельное оружие, оставшееся после обеспечения всех потребностей турецких вооруженных сил. В указе говорится, что купить его смогут «категории лиц, установленные решением президента» с условием, что количество оружия не будет превышать одной штуки.

U.S. Department of Defense Стрельба из пистолета

Решение о конфискации холдинга Boydak

Как стало известно SamanyoluHaber, один из самых крупных холдингов в Турции BOYDAK-İSTİKBAL Group, был конфискован государством по решению суда. Бюджет холдинга составляет около шести миллиардов долларов. Владельца холдинга Хаджи Бойдака и его семью из шести сыновей ждет наказание. Суд вынес решение о тюремном заключении на срок 7−18 лет для семьи Бойдак, которую обвиняют в причастности к движению «Хизмет».

2 года со дня попытки переворота 15 июля

BirGün.com напоминает, что ровно два года прошло с момента попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Но туман в отношении путча все еще не развеялся. После 15 июля было закрыто более 180 СМИ. 1200 журналистов отстранены от работы по обвинению в причастности к «терроризму» или Рабочей партии Курдистана (РПК). Более 200 выдающихся журналистов сейчас находятся за решеткой. Социальные сети были закрыты, интернет отключен. Полиция и армия полностью дезактивированы. Из государственных сил они превратились в «силы безопасности властей». Турецкие вооруженные силы, полиция и разведка были подавлены Национальной разведывательной организацией. 157 тысяч человек взяты под стражу. 128 тысяч человек отстранены с занимаемых должностей. 60% офицеров, служивших в турецкой армии, либо отстранены, либо отправлены в отставку. Судебная власть, бюрократия и высшие учебные заведения подвергались политической чистке. Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что попытка государственного переворота 15 июля была «запланированной», и объяснил причины. «Один из майоров по имени O.K. отправился в Национальную разведывательную службу, чтобы поделиться полученной информацией, и заявил о том, что глава разведки будет похищен. О.К. в своем заявлении в прокуратуре сказал о том, что возможен государственный переворот. Почему эта информация была скрыта от общества? Факты в отношении ключевого лица по имени Адиль Оксюз все еще не были освещены (подтверждение того, что Адиль Оксюз работал на разведку, появилось в интернете). Президент Эрдоган говорит о том, что 15 июля в Стамбуле его ждали три самолета в трех разных местах. Когда был дан приказ о том, чтобы самолеты ждали в трех разных точках? Для того чтобы организовать и спланировать полет этих самолетов, как вы знаете, нужно некоторое время. И я могу перечислить еще десятки темных и загадочных вопросов», — заявил Кылычдароглу.

Аресты

Согласно каналу NTV, в Измире было вынесено решение о задержании около 47 человек, большинство из которых являются сотрудниками действующей армии. В Анкаре генеральная прокуратура распорядилась о задержании 30 человек из вооруженных сил Турции, служащих в 13 разных городах. Выяснилось, что подозреваемые, изгнанные из подразделения, где они служили, на основании указа № 701, находились в звании старшего лейтенанта и лейтенанта. Четверо из подозреваемых служили в должности пилота.

Voice of America Турецкая полиция

Постоянный режим чрезвычайного положения

По сообщению TR724, предложение о «постоянном установлении режима чрезвычайного положения» было передано в парламент Турции. Глава группы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бюлент Туран посетил оппозиционные партии, чтобы предоставить информацию по данному вопросу, в то время как законопроект из 25 пунктов относительно новой системы, которая должна прийти на смену режиму чрезвычайного положения, был представлен в парламенте. Пункты, содержащиеся в предложении, можно описать следующим образом: губернатор может ограничить въезд и выезд в определенные места в случае, если есть признаки того, что общественный порядок и безопасность нарушены или могут быть нарушены. Губернатор сможет запретить ношение всех видов оружия и боеприпасов, даже если они лицензированы. По приказу командира или начальника в рамках Закона о внутренней службе турецких вооруженных сил военные смогут проводить обыск одежды, автомобиля, личных вещей. В военных районах судебная полиция сможет осуществлять обыск под наблюдением прокурора. Продолжительность содержания под стражей составит 48 часов для индивидуальных правонарушений и четыре дня за коллективные преступления. Судья сможет принять решение о продлении содержания. По приказу прокурора полиция сможет принимать показания подозреваемого по тому же самому инциденту. Ожидается, что увольнения из государственных учреждений продолжатся в течение ближайших трех лет. Фонд страхования сберегательных депозитов Турции (TMSF) еще три года сможет конфисковывать компании на основании их «связи с терроризмом». Заместитель председателя НРП Бюлент Тезжан по поводу нововведений сказал следующее: «По окончании режима чрезвычайного положения мы столкнулись лицом к лицу с новым законом, который представляет собой постоянный статус режима чрезвычайного положения. Мы называем этот закон «постоянным режимом ЧП». Власти, говоря о том, что они отменили режим чрезвычайного положения, на самом деле под предлогом борьбы с терроризмом пытаются ввести его на постоянной основе. Мы видим, что режим чрезвычайного положения не был отменен, напротив, он закрепился. Причина борьбы с террором не может служить оправданием незаконности. Мы считаем нужным заявить о том, что мы будем всячески выступать против предложения, переданного в парламент».

Затонул корабль с беженцами

Судно, на котором находились около 150 сирийских беженцев, затонуло на рассвете в водах неподалеку от поселка Йени Эренкой полуострова Карпаз Турецкой Республики Северного Кипра. Об этом пишет газета BirGün. На данный момент силами турецких спасателей и спасателей Северного Кипра, которые бросились на помощь, вызволено 105 человек, найдено 16 тел погибших, еще 26 человек разыскиваются.

Mstyslav Chernov Unframe Беженцы в море

Против 72 депутатов от оппозиции начато расследование

Согласно материалу CNN Türk, против председателя оппозиционной НРП Кылычдароглу и еще 72 депутатов от этой партии было возбуждено уголовное дело по причине публикации оскорбительных карикатур в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в социальных сетях. Также было открыто дело о возмещении ущерба размером в миллион турецких лир. История следующая. Три выпускника Ближневосточного технического университета (ODTÜ) во время церемонии окончания года 2017−2018 несли плакаты с изображением «Царства Тайипа» из журнала карикатур Penguen. Выпускники были задержаны по причине «оскорбления президента». Кылычдароглу перепостил этот рисунок в социальных СМИ. Пресс-секретарь ПСР Махир Юнал, выступая в Стамбуле, сделал спорное заявление. «Кылычдароглу занял свое место в истории. Это уже вышло за рамки политики», — отметил Юнал. Такие слова заставляют задуматься, «не является ли НРП новой целью ПСР»?

Эрдогану достались две крупные компании

Газета Cumhuriyet рассказывает, что вместе с переходом к президентской системе практически все институты в Турции, играющие ключевую роль в стране, стали подчинены Эрдогану. Структура многочисленных учреждений, начиная от турецких вооруженных сил и заканчивая государственной инспекцией (DDK), была изменена. Основные институты, регулирующие экономику и коммерческие компании, собираются под единым руководством президента Турции. Наконец, Фонд страхования сберегательных депозитов (TMSF) и Турецких авиалиний (THY) тоже подчинились Эрдогану. В настоящее время TMSF конфисковал 15 компаний, в том числе Boydak, Kaynak, Koza İpek Holding, Dumankaya и Fi Yapı, владельцы которых якобы связаны с движением «Хизмет». Общие активы TMSF и THY составляют 68,6 миллиардов долларов США. 49% все еще самой крупной компании в Турции Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı принадлежат Фонду национального благосостояния Турции, они тоже передается в руки Эрдогана.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Неприятные новости с турецкой границы

По сообщению Reuters, в болгарском городке на границе с Турцией обнаружен вирус, известный как «чума овец и коз». Животноводы были вынуждены усыпить более 4000 особей, район помещен в карантин. В болгарских СМИ сообщается, что вирус, известный как Peste des Petits Ruminants (PPR), является очень заразным. Болгарские власти отметили, что вирус, который был обнаружен в болгарском Боярово, привел к вынужденному убою почти 90% стада.

Операция против МММ

Согласно CNN Türk, Анатолийская прокуратура Стамбула начала расследование в отношении российской финансовой пирамиды МММ, развернувшей свою деятельность в Турции. В рамках расследования в отношении компании, работающей через веб-сайт Turkey-mmm.net, задержано 30 человек. Семь подозреваемых арестованы по обвинению в «создании и членстве в преступной организации», а также «мошенничестве».