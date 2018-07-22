Российское руководство продолжает обращать внимание официального Токио на то, что наша страна не может безучастно наблюдать за окружением ее по периметру границы американскими системами ПРО. Системами, призванными нейтрализовать оборонительное ракетное оружие России. К тому же элементы ПРО в Азии могут снаряжаться крылатыми ракетами, которые запрещены по договору РСМД. Известно заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова своему японскому коллеге Таро Коно: «Мы выразили по этому поводу озабоченность еще раз, тем более что системы Aegis Ashore, помимо перехватчиков SM-3 для целей противоракетной обороны, вполне могут снаряжаться крылатыми ракетами, «Томагавками», которые являются оружием, которое, кстати, запрещено договором российско-американским о ракетах средней и меньшей дальности».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

«Мы высказываем очень глубокую озабоченность с фактами в руках по поводу того, что Япония, как и Южная Корея, становится территорией, на которой размещаются элементы глобальной американской системы противоракетной обороны, которая развертывается в этом регионе под предлогом угроз Северной Кореи. В Европе это — под предлогом иранской угрозы. На деле, если вы посмотрите на карту, она чудесным образом, эта система ПРО американская, окружает Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику… Зная американцев, у нас есть очень серьезные сомнения, что они согласятся кому бы то ни было передать контроль за каким-либо элементом этой глобальной системы противоракетной обороны», — добавил министр.

U.S. Navy Комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore

Однако японское правительство, считая приоритетными отношения со своим ближайшим военным союзником и сюзереном — США, пропускает мимо ушей предостережения Москвы. Это вынуждено признать российское внешнеполитическое ведомство. На днях посол РФ в Японии Михаил Галузин с прискорбием сообщил, что «Токио пока не слышит замечаний Москвы по поводу размещения на территории Японии элементов системы противоракетной обороны США». Комментируя отсутствие реакции на заявления Москвы, дипломат в интервью ТАСС был вынужден констатировать: «Наверное, стоит судить по конкретным шагам, которые предпринимают или планируют предпринимать наши японские партнеры».

Вот именно. А то слов о всемерном сотрудничестве Японии с Россией, «конструктивных прорывных решениях» немало, а на поверку оказывается, что наша страна как была для Токио потенциальным противником, так и остается. И это неудивительно, ибо такая стратегия вытекает из теснейших военных отношений Токио с Вашингтоном, который в доктрине объявил главными врагами КНДР, Иран и Россию. И нынешнее размещение американской системы ПРО на японской земле яркое тому подтверждение.

Как сообщала японская газета «Майнити симбун», американские комплексы ПРО планируется разместить в северной префектуре Японии — Акита, а затем и в расположенной в центре страны префектуре Ямагути. Размещение вопреки протестам населения новейших систем ПРО в Южной Корее, а теперь и в Японии не может не беспокоить правительства России и КНР. Ибо якобы предназначенные исключительно для борьбы с северокорейскими ракетами Aegis Ashore в действительности являются системами двойного назначения. Они могут использоваться не только как оборонительное, но и наступательное оружие, обладание которым, заметим, запрещено Конституцией Японии.

Виктор Семенович Иванов. Враг коварен — будь на-чеку! 1945

Но это нисколько не смущает правительство Абэ, ибо нынешний японский премьер-министр уже давно рассматривает действующую «мирную» конституцию как «чемодан без ручки», обузу, которая мешает ему превратить Японию, как он любит говорить, в «нормальную страну» с мощными современными вооруженными силами. Именно для этого, если верить словам Абэ, он и стремится правдами и неправдами удержаться у власти еще на три года, дабы добиться реализации задуманного.

Не смущает его и то, что испытывающее уже много лет негативные последствия экономической стагнации и, видя малый эффект распропагандированной «абэномики», население страны вовсе не в восторге от все увеличивающихся военных расходов, в том числе на приобретение дорогостоящих американских систем ПРО.

Согласно последним сообщениям из Токио, расходы Японии на размещение двух американских комплексов противоракетной обороны наземного базирования вырастут еще на 30%. Об увеличении расходов сообщило министерство обороны Японии. Всего на размещение комплексов Aegis Ashore Япония планирует потратить 2,2 млрд долларов. По информации «Майнити симбун», рост затрат связан с тем, что японское правительство, помимо самих установок ПРО, намерено закупить у США и несколько мощных радаров, эффективность которых будет в два раза выше. Стоимость же одного комплекса оценивалась примерно в $890 млн. Ожидается, что они будут введены в строй до 2023 года.

Своим поведением японское правительство отчетливо дает понять, что реверансы, улыбки, общение на «ты», дружеские рукопожатия и радужные фантазии о будущем японо-российских отношений — это одно, а военные приоритеты — совсем другое. Вот об этих «нестыковках» в политике Токио и следовало бы серьезно и предметно поговорить на встрече министров иностранных дел и обороны «2 + 2», а не затевать в качестве «центральных» бесполезные беседы о «ситуации вокруг южной части Курильских островов», как объявлено МИД РФ.