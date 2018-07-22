



Иван Шилов ИА REGNUM

После того как в Брюсселе состоялись переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном, которые продолжались четыре часа, стало казаться, что на горизонте замаячила главная цель — организация переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тем более что в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам этой встречи говорилось, что конфликтующие стороны «обменялись мнениями и обсудили дальнейшие шаги по возвращению к субстантивным переговорам».

Как правило, саммиты на высшем уровне тщательного готовятся, поэтому можно было предполагать, что диалог Мамедъяров — Мнацаканян продолжится в самое ближайшее время. Но некоторые моменты стали настораживать. Так, руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявлял следующее: «Честно говоря, мы пока не можем понять, кто будет вести переговоры на высоком уровне. Мы слышали из президентского аппарата Армении один вариант, а из офиса премьер-министра — другой. А в целом мы готовы к переговорам на высоком уровне». Связано это было с тем, что в прессе появились сообщения о том, что Алиев «будет вести переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном», а Пашинян отказывается вести переговоры с президентом Азербайджана от имени властей Республики Арцах (Нагорного Карабаха). И будто бы именно с этим возникла «некоторая неопределенность относительно дальнейшего развития событий».

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Однако Саркисян сделал заявление, суть которого в том, что именно премьер-министр является переговорщиком по вопросу урегулирования карабахского конфликта, что «его (президента Саркисяна — С.Т.) роль здесь в качестве советника». Затем пресс-секретаря МИД Армении Тигран Балаян расставил все точки над i: «Мы надеялись, что в Азербайджане читали Конституцию Армении, проанализировали и вникли в ее суть. Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что от имени Армении готов вести переговоры с руководителем Азербайджана». Так была обозначена главная позиция: Баку и Ереван готовы вести переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на уровне лидеров государств, но никто не знает, где и когда они могут состояться. И вот на на днях азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглу изложил желательный для Баку сценарий развития событий.

По его словам, «учитывая сложившуюся ситуацию, Кремль постарается организовать встречу лидеров Азербайджана и Армении осенью» после намеченного на 30 августа государственного визита Алиева в Москву. «Встреча в Кремле президента России Владимира Путина с Алиевым будет предшествовать и иметь особый смысл в преддверии ожидаемого разговора с глазу на глаз с Пашиняном, — утверждает Шахиноглу. — Но если глава Армении в первой же встрече не продемонстрирует конструктивность, то в последующих встречах не останется смысла. Вообще, сложилась такая ситуация, что в дипломатических встречах и переговорах, которые ни к чему не приводят, не осталось никакой нужды, так как наша армия уже имеет конкретные стратегические цели». Главное тут в том, что таким образом Баку стал обозначать «московский тренд», который косвенно подтверждается и Ереваном.

«Россия обладает всеми возможностями для предотвращения новой войны в Нагорном Карабахе и воспользуется ими при необходимости, — считает армянский премьер. — Я не верю, что президент Азербайджана пойдет на какие-либо действия, провокации без наличия соответствующих геополитических условий». Что ж, действительно, в апреле 2016 года, когда в Нагорном Карабахе произошли жесткие вооруженные столкновения между конфликтующими сторонами, именно Москва остановила потенциальную широкую вооруженную эскалацию в регионе, тогда как другие страны — сопредседатели МГ ОБСЕ проявили фактически политическую пассивность. Но интрига в другом. Принимая предстоящие переговоры Алиев — Пашинян вроде бы как определенную данность, в игру решил вступить первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который встретился с Пашиняном в контексте разработки позиций по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

(сс) Мелик Багдасарян Левон Акопович Тер-Петросян

Основатель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян следующим образом охарактеризовал ситуацию армянским изданиям: «Во время событий в июле 2016 года Пашинян выступил с довольно резкими заявлениями в адрес Тер-Петросяна в связи с действиями группы «Сасна Црер» (захватившей тогда полк патрульно-постовой службы полиции Армении в Ереване — С.Т.). Он даже обвинил Тер-Петросяна в формировании коалиции с Сержем Саргсяном с целью реализации «плана Лаврова» (некий «план», предусматривающий якобы возвращение районов Азербайджану в обмен на статус Нагорного Карабаха, он не существовал, и Москва неоднократно официально опровергала его наличие, вопреки утверждениям Баку — С.Т.)». Сафарян говорил, что Пашинян не разделяет политику Тер-Петросяна по Карабаху, хотя понимает, что в общественно-политическое сознание армян запущен вирус «московского сценария по урегулированию конфликта».

В то же время это инициировало внешне немотивированные заявления Пашиняна и о том, что «Армения будет готова идти на уступки (а какие именно? — С.Т.) в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, как только убедится, что и Азербайджан готов на уступки со своей стороны». Подобное заявление позволяет по-другому взглянуть на ситуацию, когда очевидно, что между Ереваном и Баку существуют некоторые «компромиссные проекты», о которых публично ничего не известно, но вокруг которых со странной риторикой ведутся открытые и закрытые дискуссии. Что касается Азербайджана, то он официально признает факт наличия некой «дорожной карты» урегулирования конфликта, но не раскрывает ее детали. В этом контексте Пашинян, понимая, что все проекты затрагивают непосредственно интересы Республики Арцах, заявляет о необходимости прямого вовлечения Степанакерта в переговорный процесс, обозначая его как сторону конфликта, с чем не согласны некоторые члены команды Сержа Саргсяна и, как видим, не только они.

Что же касается Москвы, то официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее призвала не путать контакты лидеров России, Азербайджана и Армении на открытии чемпионата мира по футболу с возобновлением работы по урегулированию в Нагорном Карабахе. По ее словам, «есть общение между главами государств, которое предполагает и многостороннее, и двустороннее общение, а есть проблема, у которой есть свой формат решения». Итак, в сухом остатке получаем следующее. Пашинян, несмотря на встречу глав МИД Азербайджана и Армении, которая объявлена всего лишь «ознакомительной», зондирует почву относительно перспектив возврата Карабаха к переговорам, проверяя реакцию на это Баку и Москвы. В свою очередь Алиев, заявляя о неприемлемости участия в переговорном процессе Степанакерта, угрожает решить проблему силовыми средствами, но таким образом, чтобы обвинить Армению в срыве переговорного процесса, и именно на московской площадке.

Kremlin.ru Ильхам Алиев и Владимир Путин. Встреча во время проведения ЧМ по фтуболу 2018

Президент Азербайджана опасается, как и некоторые действующие и бывшие армянские политики, что Москва выйдет на Степанакерт. И эта данность не отменит, а только актуализирует обсуждение проблем урегулирования конфликта, станет прорывным шагом в сторону поиска компромиссных решений. Пока же в ситуации, когда в силу закрытости переговорного процесса успехом пользуются только внутренние и внешние конспирологические версии, рассчитывать на саммит Алиев — Пашинян в скором будущем не приходится. Сейчас позиция Москвы остается неизменной, она продолжает работать в формате МГ ОБСЕ. В то же время, как говорил глава МИД России Сергей Лавров, «если стороны договорятся на каком-то этапе о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, это будет их решение, мы будем это решение уважать». Намек есть, а когда будут действия?