До всенародных президентских выборов в Грузии остались считаные месяцы, и отдельные партии и политические объединения уже начали выдвигать своих кандидатов в президенты. Причем каждый политический субъект перед тем, как назвать своего кандидата, многообещающе заявлял, что это будет новое в грузинской политической реальности лицо, которое станет для избирателей приятным сюрпризом. Но «переворошив» собственные ряды, эти субъекты предложили населению Грузии достаточно скудный и набивший оскомину выбор.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

На данный момент со своими кандидатами пока определились лишь партии, большая часть которых до сих пор остается ярым сторонником и соратником экс-президента Михаила Саакашвили, а вторая часть — отделившаяся от «Единого национального движения» после неудачных для партии парламентских выборов 2016 года группа лидеров, основавших «новую», по их утверждениям, партию «Европейская Грузия». Лица, выдвинутые бывшими и нынешними соратниками Саакашвили, были в свое время фигурами в правительстве ЕНД, но политику и направления деятельности партии определяли не они. Они воспринимались обществом как верные и надежные исполнителями принимаемых партией решений.

Первым своего кандидата в президенты в ходе начавшейся в Грузии предвыборной «горячки» представили 10 политических партий, сгруппировавшихся вокруг некогда «Единого национального движения». В это объединение вошли те партии, которые в свое время активно поддерживали все шаги правительства Саакашвили, а также «новые» политические объединения и движения, во множестве созданные после парламентских выборов 2012 года, в период правления «Грузинской мечты» вышедшими из рядов ЕНД лидерами и приближенными к ЕНД общественными активистами.

До представления своего кандидата они делали многообещающие и интригующие заявления и утверждали, что их «достойный кандидат» станет для избирателей настоящим сюрпризом. Представление кандидата провели в Кутаиси, который для соратников Саакашвили был и остается парламентским городом и политическим центром Грузии. Презентация состоялась на «свежем воздухе» у храма Баграта, за реконструкцию которого правительство Саакашвили в свое время заслужило немало замечаний и нареканий как от грузинских, так и от международных экспертов.

(сс) Michał Koziczyński Григол Вашадзе

А «сюрпризом» для избирателей оказался Григол Вашадзе, как его представили соратники, «первый дипломат страны», бывший министр иностранных дел, которого немало укоряли за российское гражданство. Правда, Вашадзе отказался от гражданства России после августовской войны и демонстративно направил в российский МИД соответствующее заявление, но удовлетворили это заявление, по его же словам, лишь через 11 месяцев.

Упор при представлении кандидата члены политического объединения под громким названием «Сила в единстве» сделали как на его политическом прошлом и успехах на международной арене, так и на семейном положении, подчеркнув, что супруга Григола Вашадзе — грузинская прима-балерина Нино Ананиашвили была и остается его надежным спутником и соратником в политической борьбе. А соответственно, будет для Грузии и достойной первой леди.

«Моя цель — сделать нашу страну прогрессивной, справедливость — равной для всех граждан, обеспечить непреклонность евроалтантического курса. Я не хочу, чтобы мой ребенок после достижения совершеннолетия уехал в эмиграцию. Я не хочу, чтобы 50 тысяч детей в Грузии существовали на каких-то 2 лари в день. Наделенный наивысшей избирательной легитимацией президент должен быть союзником всех граждан Грузии», — примерно так сформулировал Григол Вашадзе свои предвыборные тезисы.

Он выразил уверенность, что на предстоящих президентских выборах население Грузии сделает правильный выбор и отдаст голоса за достойного кандидата.

Еще один «сюрприз» преподнесла избирателям собравшая в себя некогда главных фигур «Единого национального движения», а ныне считающая себя молодой и самостоятельной партией «Европейская Грузия». Представление своего кандидата она также провела в Кутаиси, который лидеры партии назвали политической столицей Грузии. А «сюрпризом» и «неожиданностью» оказался не кто иной, как Давид Бакрадзе.

Джо Байден и Давид Бакрадзе

Именно его первые лица «Европейской Грузии» представили как кандидата, который сумеет «расшатать» режим Бидзины Иванишвили и окончательно победить «Грузинскую мечту».

«Бакрадзе будет народным президентом. С его победой начнется новый этап борьбы, который еще больше приблизит Грузию к Европе. Наш кандидат объединит народ, покажет обществу перспективу и сделает прогнозируемым завтрашний день», — примерно так характеризовали своего кандидата лидеры партии на состоявшемся в Кутаиси съезде партии.

Они выразили уверенность, что Давид Бакрадзе после победы на выборах сумеет решить все стоящие перед страной проблемы. Как сможет сделать это президент, лишенный, согласно Конституции, значительной части своих прежних полномочий, не объяснялось.

И Вашадзе, и Бакрадзе уже попытали свои силы на предыдущих выборах, где вступили в борьбу с кандидатами от правящей с октября 2012 года «Грузинской мечты», но усилия их оказались «недостаточными» для победы над учрежденной Иванишвили политической силой.

Григол Вашадзе на местных выборах 2016 года боролся за пост мэра Кутаиси и даже вышел во второй тур, но от участия во втором туре кандидат и его партия отказались. Свое решение они тогда объяснили «политической принципиальностью» и протестом против явной фальсификации итогов выборов в пользу «Грузинской мечты».

Два главных оппонента кандидата от правящей партии уже известны. «Грузинская мечта» продолжает интриговать избирателей, заявляя, что проводит внутрипартийные консультации, и обещая назвать кандидата в свое время. На ком остановит выбор партия Бидзины Иванишвили (который уже два месяца занимает пост председателя «Грузинской мечты»), пока неизвестно, но из партийных кулуаров просачиваются разные слухи. В том числе предполагают, что «Грузинская мечта» может вообще не назвать своего кандидата, но предложить «независимому» депутату парламента Саломе Зурабишвили баллотироваться на пост президента и поддержать ее в этой борьбе. Называются и другие возможные кандидатуры, но все это пока муссируется на уровне слухов и официально никем не подтверждается.

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

От президентских амбиций не отказываются и другие грузинские политики, в том числе Нино Бурджанадзе. А непарламентская оппозиция, которая не склоняется ни к ЕНД, ни к ГМ, уже выступила с инициативой объединения, к которому призвала и партию Бурджанадзе «Демократическая Грузия», и «Альянс патриотов», и основанную после парламентских выборов 2016 года бывшим председателем парламента «Грузинской мечты» Давидом Усупашвили партию «Движение строительства». Инициатор такого объединения, лидер «Свободной Грузии» Каха Кукава предлагает «реальной оппозиции» провести праймериз и выбрать единого кандидата, который одержит победу над соперниками из «Грузинской мечты» и соратников экс-президента Саакашвили.

На данный момент грузинские политики предложили грузинским избирателям достаточно скудный и ограниченный выбор. Особых перспектив не сулят в этом отношении и пока сохраняющие своих кандидатов в тайне остальные партии. Новые политические силы на грузинской арене еще не появились. И лидера, который действительно мог бы удивить избирателей и оказаться для них реальным сюрпризом, пока не видно.

Последние всенародные выборы президента Грузии должны состояться нынешней осенью. Глава государства будет избран на шесть лет, а следующего президента уже будут избирать назначенные парламентом специальные представители.