Здесь нет городского удушья, но постоянно срываются дожди, а тропинки регулярно уходят в болотца, в которых, впрочем, не утонуть, но все равно — идти трудно. В этих местах много медведей, которые не боятся присутствия человека, и еду приходится каждый раз прятать высоко на деревьях. Но зато здесь растут кедры, а над озерами поднимаются туманы, из которых проглядывают остроконечные и причудливые горные пики. Это Западные Саяны, хребет Ергаки; и очень красивая короткометражка казахстанского режиссера Александра Кирьянова.

«Тайна спящего Саяна». Кадр из фильма

Качественные фильмы об экспедициях в сибирские горы — радостная редкость; большинство среди выставленных в сеть картин — это любительские съемки и монтаж: длинноты с прыгающей камерой и отвратительным звуком. Но «Тайна спящего Саяна», не смотря на банальное название — приятное исключение и работа профессионала. Зрителю достается двадцать пять минут прекрасных, но трудных гор Сибири, и искренняя туристическая романтика. Фильм Кирьянова понравится как тем, кто всерьез ходит в горы, так и любителям яркого кино о чем-то небанальном.

Западные Саяны находятся на стыке Красноярского края, Тувы и Хакасии — это Восточная Сибирь: мир гор, дождей и долгих зим. А Ергаки — это популярный среди туристов и фотографов хребет, в горные цирки и на перевалы которого уходит группа карагандинцев. Они — жители города, известного своими промзонами и лагерями, расположенного в угрюмых и засушливых степях Казахстана. С советских времен в Караганде сильное туристическое и альпинистское сообщество. Проехав несколько тысяч километров на русский север, карагандинцы попадают под сибирский дождь; вокруг все зелено — и, такое впечатляет после пустынных пейзажей.

Зарубежные туристы, большинство из них — русские, пройдут, и почему-то в резиновых сапогах, по Саянам 250 километров — изнуряющих тело и радующих глаза. Им предстоит собирать кедровые шишки, оглядываться через плечо в ожидании медведей, травить истории о прошлых походах — о том, как лавина прошла рядом и читать записки других групп на продуваемых ветрами перевалах. А оператор будет снимать мир камня, озер и тайги; то, что вернувшийся в город человек потом долго вспоминает, и все хочет вернуться, но бытовые обстоятельства оттягивают этот трепетный момент прикосновения к Саянам.