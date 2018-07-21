



Zabavnik.club Павел Рыженко. Диорама «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе»

Комиссия сейма Польши по культуре на днях одобрила законопроект, который устанавливает новый государственный праздник — День крещения Польши. Праздновать его предлагается 14 апреля, поскольку именно в этот день в 966 году святое крещение принял первый правитель польского государства князь Мешко I.

В преамбуле к законопроекту, который обсудили депутаты, говорится, что «крещение Польши стало ключевым событием в истории нашей нации и государства и поэтому заслуживает того, чтобы его отметили». Помимо «религиозного измерения оно также имело стратегическое и политическое. Благодаря ему наша родина присоединилась к семье европейских народов, цивилизации Западной Европы. Без этого события трудно представить нашу культуру и самобытность». Но сейчас значение его «практически отсутствует в сознании нашего общества». Потому «сегодня, в эпоху сокрушения основ, на которых основан наш национальный образ жизни и государственность, в эпоху неопределенности и страхов за наше будущее, ради завтрашнего дня наших детей, мы должны помнить о годовщине крещения Польши».

Актуализация поляками действия, которое состоялось более 1000 лет назад, интересно и для нас. Сегодня Киев пытается «приватизировать» крещение Руси, относящееся к 988 году, в сугубо политиканских целях, записать его в актив «Украины». Однако нынешняя «Украина» появилась на свет не более 100 лет назад благодаря позиции Австро-Венгерской и Германской империй. Накануне Брестского мира, о котором святой патриарх Тихон в 1918 году говорил так: «Заключенный ныне мир, по которому отторгаются от нас целые области, населенные православным народом, и отдаются на волю чуждого по вере врага, а десятки миллионов православных людей попадают в условия великого духовного соблазна для их веры, мир, по которому даже искони православная Украина отделяется от братской России и стольный град Киев, мать городов русских, колыбель нашего крещения, хранилище святынь, перестает быть городом державы Российской, мир, отдающий наш народ и русскую землю в тяжкую кабалу — такой мир не даст народу желанного отдыха и успокоения. Церкви же Православной принесет великий урон и горе, а Отечеству неисчислимые потери».

Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890

Так что возникновение «украинской государственности» в 1918 году было ударом и по христианской вере, и по единой стране, в то время как крещение 988 года, напротив, стало точкой отсчета для создания Руси, которая превратилась спустя столетия в мощную империю, и «родило» сильную Церковь. Определенные аналогии прослеживаются в данном случае и с Польшей. Напомним, что в IX веке Польша представляла собой два небольших княжества, вислян на юге в центром в Кракове и полян на севере. Висляне были язычниками, «погаными», рядом с ними проживали христиане из страны Моравской, как указано в житии святого Мефодия. Эти язычники изрядно досаждали своим христианским соседям из Великоморавской державы, пока Мефодий не предупредил краковского государя: «Сынок, было бы для вас лучше креститься самим и на своей земле. Иначе возьмут вас в плен и заставят креститься на чужбине, помяни мое слово». Так и случилось. В конце IX века моравчане завоевали вислян, а после вместе с ними оказались под властью чешских правителей.

Северным полянам повезло больше. Корону Мешко I принял в 960 году и принялся расширять свои владения. Он женился на чешской принцессе Дубравке, которая убедила его принять крещение. Как пишут польские историки, скорее всего, оно состоялось в Познани. Вместе с принцессой прибыл и первый епископ-миссионер Иордан. Польша начинает становиться Польшей. Профессор Ягеллонского университета Кшиштоф Ожуг замечает по этому поводу, что растянувшееся на несколько веков крещение уже всего польского народа стало временем, когда поляки обрели национальную культуру, осознали свою национальную идентичность и историю. Наследие создавалось первоначально на латыни, однако уже в XII веке начинают появляться первые песни на польском языке. А во время слабости государства Церковь оказывается главным защитником национальной идентичности поляков, охранителем языка.

Ян Матейко. Крещение Польши. 1889

Многое из этого мы можем применить и в отношении самих себя. Учитывая, что ныне Киев решил уйти на Запад, можем ли мы позволить ему забрать с собой и святого князя Владимира с крещением Руси? Нет. Как говорил российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в декабре 2014 года, акт в древнем Крыму привел к тому, что христианство стало «мощной духовной объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. Именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом». И стоит вспомнить, что вначале сам князь Владимир принял крещение в Херсонесе, а только потом уже крестил Киев и всю Русь. Поэтому российским парламентариям не грех подумать об учреждении нового государственного праздника в честь крещения Руси в Херсонесе.