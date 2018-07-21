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Президент России Владимир Путин на совещании с российскими послами и постоянными представителями предупредил о последствиях «безответственной политики», которая подразумевает стремление Грузии и Украины в НАТО. По его словам, «на подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно», и «нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики».

А ведь определенные последствия такой политики Тбилиси и Киева уже налицо — они утратили контроль над частью своих территорий. Причина одна и главная. Заявляя о намерении установить нечто подобное западной демократии, лидеры этих стран во внутренней политике взяли на вооружение оголтелый националистический курс, связанный с жестким подавлением гражданских прав и свобод этнических меньшинств. И вот парадокс: Грузия и Украина находят поддержку «демократического» Запада, тогда как объявленная «авторитарной» Россия ведет борьбу против националистического взгляда на мир, который противоречит всем нормам демократии. В свое время Москва предлагала Тбилиси, затем Киеву провести федерализацию, что на определенном этапе могло бы сохранить их территориальную целостность. В некотором смысле это был возврат к единственному советскому опыту, ведь иного опыта сосуществования грузин, абхазов и осетин в едином государстве фактически нет, если не иметь в виду времена Давида Строителя, правившего страной в 1089 — 1125 годах, которого называли «Царем абхазов и грузин».

Средневековая фреска грузинского царя Давида IV из монастыря Гелати (фрагмент)

Хорошо известно и то, как современная Украина приобретала свои нынешние территории. Российская империя тогда делилась на губернии, была Малороссия, другие провинции. Лишь в советское время стали нарезать республики. Харьков, Днепропетровск и весь юг до Одессы вошли в состав УССР. Сегодня Украина ментально разделена на «запад», который тянется к Евросоюзу (он много веков жил в составе Польши и Австро-Венгрии), и на восток, симпатизирующий России (ведь это практически русские земли, прирезанные Украине сравнительно недавно — и века не прошло).Тогда все казалось логичным, ведь существовал Советский Союз. Но лидеры Грузии заявляли, а на Украине и сейчас так считают, что федерализация, которая дает нетитульным этносам возможность сохранить идентичность и развитие, «льет воду на мельницу российского империализма». В результате, как пишет один из американских идеологов атлантизма Дэниела Л. Девис в американском издании The National Interest, в нынешнем виде Грузия и Украина являются «неустойчивыми, нестабильными государственными образованиями», а их включение в НАТО «нанесло бы серьезный ущерб национальным интересам США, создало бы для них невиданные риски».

Министр обороны Украины Степан Полторак на заседании Комиссии НАТО-Украина на уровне министров обороны. Брюссель, 14-15 июня 2016 года

Такой вывод родился не на голом месте, так как после развала СССР американцы и их западные партнеры получили прекрасную возможность тщательно изучить матчасть на месте, осознать, что их ставка на местный национализм методологически оказывается ошибкой. Как подчеркивает Девис, «настало время сменить направление внешней политики США», чтобы вырваться из цепочки причинно-следственной связи «национализм — НАТО», поскольку такой инструментарий укрепляет, а не ослабляет позиции России, создает ей образ «освободителя», а не «колониалиста». Тем более что нынешние украинские лидеры едва удерживают от полного краха расползающуюся республику, с трудом сохраняют теряющие функциональность государственные институты. А в Грузии не спадает градус политической напряженности, в элите происходят постоянные расколы, идет борьба представителей различных поколений и политических взглядов, связанная с пониманием ослабления международных позиций страны, ощущением заложников конъюнктуры мировой и региональной политики. Но почему же тогда на последнем саммите НАТО в Брюсселе и Киев, и Тбилиси попали в одну группу из двух государств, стремящихся вступить в альянс.

Грузинские эксперты считают, что для Тбилиси на пути в НАТО встает неожиданная проблема, внешне связанная с ситуацией вокруг Украины. Возникает сценарий связывания вступления Грузии в альянс совместно с Киевом, чему, в свою очередь, может помешать позиция Венгрии. Будапешт ранее обещал заблокировать проведение консультаций Украины с НАТО из-за украинского закона «Об образовании», который предусматривает минимизацию обучения на языках национальных меньшинств. Получается, что Брюссель, на наш взгляд, демонстрирует элементы нового разворота в своей внешней политике — в сторону от национализма. Это обесценивает евроатлантические устремления Киева и Тбилиси. Что же касается громких обещаний постоянного представителя США в НАТО, да и не только его одного, будто бы Вашингтон «был бы счастлив видеть Грузию в составе Североатлантического альянса», то они звучат только как заклинания.

Nato.int Грузия и НАТО

Это и демонстрация того, что в цепочке Киев — Тбилиси последний оценивается как самое «слабое звено». И не только потому, что для Москвы неприемлемо вступление Грузии в НАТО. Проблема в том, что Грузия для того же Баку, как замечает один из кавказских экспертов, является единственным «Панамским каналом» для транзита азербайджанских энергетических ресурсов в обход России на мировые рынки. Главные доходы Азербайджана зависят от функционирования этой коммуникации. Одно дело, если этот «Панамский канал» окажется под контролем Запада, другое, если в Тбилиси к власти придут такие политические силы, которые начнут выводить Грузию из-под «зонтика» альянса. Не случайно Грузия, завязанная на различных геоэкономических проектах, связанных с транзитными функциями, живет в атмосфере неблагоприятных ожиданий, шарахается в сторону НАТО, что потенциально создает проблемы прежде всего для Баку. Отсюда отсутствие радости у азербайджанских властей по поводу стремления Грузии вступить в НАТО — это может стать для него «медвежьей услугой».

Как намекает в своем докладе директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, «по мере стабилизации в Сирии линия дестабилизации будет перемещаться с Ближнего Востока в регион Черного моря». Вот почему азербайджанский эксперт Заур Расулзаде в комментарии для портала Haggin.az советует Тбилиси выстраивать политику в отношении Брюсселя в духе Баку: ограничиваться только конкретными сферами взаимодействия без глубинного интеграционного тренда. Не исключено, что Азербайджан вместе с Россией станет или пожелает нейтрализовать перспективу вступления в НАТО для Грузии. Впрочем, это только возможный сценарий. Ясно, что в поле нашего зрения и Москва, которая объективно имеет все предпосылки для того, чтобы выиграть в Закавказье в средней и долгосрочной перспективе. Однако ей предстоит проделать на этом направлении сложную работу.