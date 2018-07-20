Киев, 7 мая, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Средняя заработная плата на Украине в марте 2019 года составила 385 долларов, что всего на 11 долларов меньше средней зарплаты марта 2013 года, сказано 6 мая на странице правительственного проекта Ukraine now в социальной сети Facebook.

«Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2019 года составила 10 237 грн, что в долларовом эквиваленте составляет 385 долларов США и на 21% превышает показатель прошлого года. Средняя заработная плата за март 2019 года почти достигла показателя 2013 года, когда она составляла 3212 грн и 394 долл. соответственно», — сказано в сообщении.

Напомним, в 2015 году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, занимавший в тот момент должность губернатора Одесской области, заявил, что Украине придётся развиваться 20 лет, чтобы достичь уровня жизни, который был до государственного переворота 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко повысил зарплату боевикам, участвующим в карательной операции против Донбасса. Члены украинских формирований будут получать за участие в гражданской войне более $1 тыс. в месяц.

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