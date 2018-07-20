



U.S. Department of State Майк Помпео

Государственному секретарю США Майку Помпео во время общения с журналистами на тему предстоящего международного министерского совещания, посвященного продвижению религиозной свободы в мире, пришлось много говорить о России. Напомним, что совещание, первое такое в истории американской дипломатии, пройдет с 24 по 26 июля в Вашингтоне. На него приглашены главы министерств иностранных дел из 80 стран, а также более 175 представителей гражданского общества и более 100 религиозных лидеров.

Учитывая, что Помпео вернулся из Хельсинки, где накануне прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, журналистов интересовало, в какой степени были обсуждены действия Москвы в религиозной сфере. В частности, как пишет американское агентство Religion News Service, один из вопросов касался «попыток России проникнуть в американские религиозные общины» на фоне «подавления религиозных общин у себя дома». Как раз на днях министерство юстиции США, среди прочего, обвинило задержанную российскую студентку Марию Бутину в желании использовать проходивший в 2017 году Национальный молитвенный завтрак для «установления неофициальных каналов связи между влиятельными россиянами и американцами». Однако госсекретарь не стал подыгрывать вопрошавшим и развивать тезисы о «российских грехах».

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда бывают «обеспокоенными, когда какая-либо страна пытается вмешаться в религиозную свободу любого человека и где угодно». И добавил, что, по мнению Вашингтона, «религиозная нетерпимость неприемлема», отчего госдепартамент считает нужным поощрять свободу религии в каждой стране, вне зависимости от того, является ли она союзником США или нет. При этом Помпео назвал «обнадеживающим» диалог двух президентом в Хельсинки. Он также не стал говорить, приглашены ли на министерское совещание российские правительственные чиновники, общественные и религиозные лидеры. А ранее, замечает The New York Times, госдепартамент отказался признать Россию страной, вызывающей особую обеспокоенность в связи со свободой вероисповедания, вопреки рекомендации комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF).

Вполне возможно, дело здесь в том, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать друг с другом в таком важном вопросе, как защита христиан на Ближнем Востоке. На совместной пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров Путин говорил о ситуации в Сирии, что здесь «Россия и Соединенные Штаты, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам». В свою очередь Трамп отметил: «Мы обсудили вопросы кризиса в Сирии. Это очень сложный вопрос. Сотрудничество между нашими странами может потенциально спасти сотни тысяч жизней». Шел разговор и о том, как «надежно обеспечить безопасность Государства Израиль».

Николай Фешин. Выход из катакомб после моления. 1903

Учитывая популярность на Западе представления о себе как об иудео-христианской цивилизации, безопасность Израиля и безопасность христиан на Ближнем Востоке оказываются взаимосвязанными. Сирия обращает на себя особое внимание в этой связи. Это земля, где начал проповедовать христианство апостол Павел, а урегулирование проблемы с Голанскими высотами позволит вернуть спокойствие и восстановить режим прекращения огня между Дамаском и Иерусалимом. Так что Сирия может стать местом предстоящего сотрудничества между Россией и США. На днях в интервью американскому католическому порталу Crux директор департамента политического планирования госдепа Брайан Хук отметил, что нынешняя администрация «твердо убеждена» в том, что именно американское руководство имеет решающее значение для «обеспечения будущего христиан на Ближнем Востоке и защиты тех, кто подвергается преследованиям».

Но Вашингтону нужны союзники. Хук говорил о Ватикане, недавно он побывал там и встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Вспомнил и о молитвенной встрече папы Римского Франциска с ближневосточными патриархами в Бари, которая состоялась 7 июля. От России в ней принимал участие глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). В беседе с корреспондентом ТАСС митрополит рассказал, что Русская православная и Католическая церкви приступили к реализации плана по восстановлению христианских церквей и монастырей, разрушенных за годы конфликта в Сирии. Московская патриархия и Святой престол взаимодействуют, значит, могут и американцы подтянуться.

Не исключено, что удастся в этом случае добиться и политической разрядки. Вашингтон уже делал намеки на то, что сирийский президент Башар Асад перестает быть «главной проблемой» для США в регионе. А значит, открывается коридор возможностей для Белого дома. Обеспечение гарантий мирной жизни, защита христиан Ближнего Востока — чем не тема для общения Асада и Трампа? В конце концов, лидеры христианских Церквей в Сирии благодарны своему президенту за то, что не дал террористам растерзать верных, уничтожить их. Кто знает, может быть, сирийские христиане и смогут в итоге примирить Вашингтон и Дамаск.