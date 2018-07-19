МИД РФ выразил недовольство принятием Японией поправок в существующий в этой стране с 1982 года закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Непонятно, зачем японским законодателям потребовалось вытаскивать на свет для обновления правовой акт, принятый в эпоху далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений с Москвой, именно сейчас, когда связи между нашими странами динамично развиваются в русле решений лидеров России и Японии. Более того, принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами», — говорится в сообщении МИД.

Однако понять мотивы этого действа японской стороны немудрено. Дело в том, что план улучшения отношений с Россией с прицелом на то, что Москва, соблазнившись на предлагаемый Токио «экономический пряник», изменит свою принципиальную позицию о неизменности суверенитета России над Курильскими островами, — план не общегосударственный, а во многом личный план Абэ и его ближайших советников. В политическом же мире в Японии немало противников подобного, как считается, беспринципного заигрывания Абэ с Путиным, его попыток использовать заинтересованность российского президента в прорыве организуемой «коллективным Западом» изоляции нашей страны на международной арене.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Для того чтобы убедиться в наличии оппозиции Абэ в данном вопросе, достаточно читать газету японских правых «Санкэй симбун». На этой неделе на её страницах опубликована статья профессора Университета Кобэ Тосихиро Минохара «Осознать угрозу Китая и России». В ней автор сообщает читателям:

«На днях я побывал на ужине, организованном в Вашингтоне правительством Германии. Немецкий посол произнес речь о том, что он разочарован текущей политической ситуацией в мире. Он подчеркнул, что главная угроза — это Китай и Россия. Посол рассматривает Россию и Китай в качестве стран, которые бросают вызов мировому порядку, основанному на власти закона и демократии. По его словам, обязательно придет день, когда для защиты наших благородных ценностей мы будем вынуждены действовать единым фронтом. Слова посла были убедительными и угрожающими. Сложилось впечатление, что он учитывал историю своей страны в 1930-х годах. Крайне неожиданно было то, что один дипломат на официальном мероприятии напрямую раскритиковал РФ и КНР, подчеркнув, что они являются угрозой для демократии».

Далее автор сетует на то, что в последние годы японские дипломаты не позволяют себе столь резкие речи, особенно в адрес России. И предполагает, что это связано с «надеждой администрации Абэ на какой-либо компромисс по проблеме «северных территорий» в обмен на экономическую помощь России.

Все уже позабыли о том, что российская агрессия и аннексия Крыма — попытка изменить границы при помощи военной силы, что нарушает международное право. Некоторые даже уже высказывают мнение, что, поскольку крымчане хотели войти в состав России, с этим ничего не поделаешь».

Для того чтобы окончательно запугать японцев, автор «Санкэй симбун» стращает: «Подобные мнения крайне опасны. Они могут привести к радикальным высказываниям: если жители Окинавы захотят присоединиться к Китаю, он может напасть на эту префектуру и взять ее под свой контроль».

Львова Анастасия Двуликий Янус

Повторяя зады западной антироссийской пропаганды, профессор прямо обвиняет японское правительство в том, что оно «отклоняется от основного течения западного демократического общества и не критикует Россию».

Автор недвусмысленно призывает японские СМИ вернуться к методам пропаганды надуманной ранее советской, а теперь «российской угрозы».

Нельзя исключать, что подобная критика внешнеполитического курса Абэ на российском направлении активизируется по мере приближения предстоящих в сентябре выборов председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, на которых нынешний премьер намеревается победить и сохранить лидерство в стране еще на три года.