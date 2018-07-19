Доклад профессора физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ имени М .В. Ломоносова, доктора географических наук Алексея Юрьевича Ретеюма«Астрогеография Тунгусского феномена» на Международной научной конференции «Проблемы и гипотезы изучения Тунгусского феномена» (Красноярск, 26 июня 2018 г.)

Ореольный бурелом вокруг места взрыва Тунгусского феномена. Все последние версии — фотография из журнала «Вокруг света» (СССР, Москва, 1931 год). Оригинальное фото сделано в мае 1929

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Введение

Этим летом мне посчастливилось побывать на Подкаменной Тунгуске, спустя 110 лет после грандиозного взрыва у Ванавары. Это таинственное событие не давало покоя много лет. Исследования последнего времени вселяют надежду, что теперь картина проясняется.

Вообще знакомство с массивом накопленной информации, в частности, докладами на конференциях, проводившихся с 1998 по 2018 годы, оставляет впечатление тупика, в котором оказалась наука при изучении уникального феномена. Дело в том, что гипотезы падения астероида или кометы, несовместимые между собой, но по давно сложившейся традиции разделяемые большинством исследователей и распространяемые средствами массовой информации, к сожалению, не отражают реальности. Имеется в виду не только отсутствие кратера и каких-либо вещественных остатков космического тела, несмотря на десятилетия упорных поисков. Свидетели, жившие в разных районах Сибири, 17 июня 1908 года (по старому стилю) наблюдали светящиеся или огненные болиды, летевшие не в одном, а в трех направлениях — на север, на запад и на восток, причем в разное время дня. Кроме хорошо изученного ареала нарушенной тайги площадью более 2 тыс. кв. км, обнаружен ещё ряд мест со следами вероятно одновозрастных воздействий в форме веера. И еще один очень важный момент: появление предвестников за дни, недели и даже месяцы до катастрофы в виде свечения ночного неба, зимних гроз, небывалых наводнений (например, в Москве) и т. д. Шаманы местных эвенков и кетов их заметили и восприняли как зловещий сигнал. Атмосфера сугубо предвзятого отношения специалистов к фактам заставляет искать альтернативы.

Совокупность надежно зафиксированных свидетельств уже более 30 лет назад дала основание говорить о земном происхождении Тунгусского феномена (см. Ольховатов А. Ю. Тунгусский феномен 1908 г. М., 2008, 422 с.).

С географической точки зрения, следовало, прежде всего, тщательно изучить условия места и времени. Эмпирическое обобщение на основе развиваемой автором теории нуклеарных систем с привлечением материалов космического землеведения дало следующие результаты.

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Пространственный аспект

Тунгусский эпицентр имеет географическую долготу 101°53'-101°55'. Полоса суши на меридиане 102°, протягивающаяся от острова Большевик в архипелаге Северной Земли и мыса Челюскин до полуострова Малакка и Суматры, наиболее протяженная в Евразии, ее длина превышает 9 000 км (Рис. 1).

Рис. 1. Распределение суши около границы Континентального и Океанского полушарий. Источник: расчет по данным The Shuttle Radar Topography Mission (2000) с помощью программы ArcGis 9.2)

Это восточный сектор границы между Континентальным и Океанским полушариями Земли. Физическая причина этого главного рубежа, как установлено Г. Г. Кочемасовым, заключается в постоянном генерировании стоячей волны длиной 360° при движении нашей планеты по эллиптической орбите. Закономерно, что на долготе 101°30' расположен высокий и очень активный вулкан Керинчи (3 800 м), а на продолжении меридиана в Западном полушарии в полосе шириной всего около 50 км строго симметричное положение занимает группа гигантских вулканов — Чимборасо (6 310 м), Котопахи (5 911 м), Антисана (5 753 м) и др.

Взрыв произошел на 60°52'-60°54' с. ш. Параллели 60−61° с. ш. отличаются тем, что на них высвобождается энергия, генерируемая ядром планеты. Верхний его слой, который проецируется у земной поверхности как раз на широте около 60° (Рис. 2), выделяет водород.

Рис. 2. Положение 60-й параллели на земном шаре и проекция ядра (6370 км х Cos (60º) ≈ 3000 км)

И этот процесс ведет к интенсивным деформациям литосферы, что видно по высокой частоте землетрясений (Рис. 3).

Рис. 3. Частота землетрясений с М≥3 у проекции ядра Земли на земную поверхность в Северном полушарии (осреднение по 145008 событий за период 2000-2017 гг.). Источник: расчет по данным International Seismological Center

С аномалией у 60-й параллели сопряжена цепочка широтных разломов и отрицательных форм рельефа, протягивающаяся от Финского залива к долинам Оби и Подкаменной Тунгуски и далее на восток до Карагинского залива на Камчатке. С позиций поиска объяснений происхождения катастрофы 1908 года существенным аргументом служит концентрация скоплений углеводородов, в особенности гигантских месторождений нефти в недрах, около 60° с. ш. (Рис. 4).

Рис. 4. Распределение 95 крупнейших месторождений нефти с начальными извлекаемыми запасами более 1 млрд. баррелей (свыше 133 млн. т) по широте в Северном полушарии. Источник: расчет по национальным и мировым базам данных

Район Тунгусского события известен как узел глубинных разломов, где расположен Хушминский вулканический комплекс. В него входит Куликовский палеовулкан, в кратере которого локализован эпицентр исторического взрыва (Рис. 5).

Рис. 5. Район Тунгусской катастрофы из космоса

Тунгусский феномен определенно связан с геофизическими особенностями Сибирской платформы, прежде всего. высокой проницаемостью и мощной магнитной аномалией глобального масштаба. Планетарный её антипод образует Канадская платформа. Корни обеих структур глубоко погружены в мантию Земли. Через магнитные поля они взаимодействуют с верхней атмосферой и ионосферой, которые подвержены периодическим возмущениям при движении внешних планет.

Статистически абсолютно невероятное совпадение места рассматриваемого события с целым рядом глобальных, региональных и локальных структур, то есть явный пространственный контроль Тунгусского феномена наводит на мысль о его временных зависимостях.

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Временной аспект

К числу действовавших факторов должны быть отнесены в первую очередь ротационные силы. 1908 год относится к единственному за последние столетия периоду колебаний в скорости вращения Земли, когда после резкого замедления ее движения произошло продолжительное ускорение (Рис. 6).

Рис. 6. Крупнейшая аномалия скорости вращения Земли. Источник: по данным International Earth Rotation and Reference Systems Service

На решающую роль в геодинамике ротационного фактора указывают изменения числа извержений вулканов, которое достигло рекордных значений в год перед Тунгусским событием (Рис. 7).

Рис. 7. Вулканические извержения в период ротационной аномалии. Источник: по данным Smithsonian Institution, Global Volcanism Program

Проведем два мысленных критических эксперимента. Если предположение о ключевом значении сил вращения планеты для эндогенных процессов отвечает реальности, то время (годы и сутки) Тунгусского феномена будет отмечено аномалиями вулканической и сейсмической активности. Максимум числа извержений, датированных с точностью до месяца и дня, должен приходиться на конец июня — начало июля, ибо в тот момент скорость вращения Земли достигает наивысших значений, что влечет за собой предельное сжатие тела планеты с очевидными последствиями. Обработка соответствующих сведений показывает, что это действительно так (Рис. 8 и 9).

Рис. 8. Годовой ход извержений вулканов на Земле (осреднение по 5027 событий за 1500-2017 гг.). Источник: Ibid

Рис. 9. Максимум числа вулканических извержений в период 30 июня — 4 июля при наибольшем удалении Земли от Солнца (осреднение по 1216 событий за 1500-2017 гг.). Источник: Ibid

Самая высокая сейсмическая активность на меридиане Тунгусского феномена, по многолетним данным, наблюдается около полуночи по Всемирному времени (Рис. 10), то есть как раз тогда, когда произошло интересующее нас событие (в 7 часов по местному времени), что обусловлено ростом солнечной гравитации в утренние часы.

Рис. 10. Суточный ход частоты землетрясений с М≥3 в июне-июле в меридиональной полосе 97-107° в.д. на 50-90° с.ш. (время UT, осреднение по 795 событиям за период 1999-2017 гг.) Источник: расчет по данным International Seismological Center

Есть основания говорить также о неслучайности времени появления Тунгусского дива в масштабах Солнечной системы. 30 июня 1908 год — редкий момент, когда три небесных тела, в значительной мере определяющих геодинамику, вступили в противостояние. Это Луна, Юпитер и Уран. Кроме того, было новолуние, которое вносит свой вклад в движение подземных флюидов, о чем можно судить по ритмике вулканических извержений (Рис. 11).

Рис. 11. Влияние Луны на извержения вулкана Этны (осреднение по 119 событиям за 1329-2015 гг.). Источник: расчет по данным Smithsonian Institution, Global Volcanism Program с дополнениями автора

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Аналоги

Глобальная обусловленность Тунгусского феномена хорошо видна в свете результатов изучения его аналога, наблюдавшегося в Бразилии в бассейне реки Курусы, притока Жавари и Амазонки. Взрыв 1930 года (спустя 22 года после Тунгуски, то есть периода полного солнечного цикла) был локализован в зоне концентрации глубокофокусных землетрясений, где на глубине свыше 600 км зарегистрировано в 100 раз больше событий, чем в среднем по Южной Америке. Эта зона шириной около 100 км входит в меридиональный пояс сжатия на границе Океанского и Континентального полушарий.

Пролить свет на происхождение Тунгусского феномена помогает изучение аномалий в районе, находящемся на окраине американского антипода Восточно-Сибирской платформы. Около 78° з. д., то есть на продолжении 102-го «Тунгусского» меридиана в Западном полушарии, наблюдается максимум встреч НЛО (Рис. 12), которые, очевидно, имеют вполне земную природу.

Рис. 12. Частота документально подтвержденных встреч НЛО в Канаде (осреднение по 832 событиям). Источник: расчет по данным UFO research groups

В том, что мы имеем дело с жесткой закономерностью высвобождения избыточной эндогенной энергии, убеждают два факта поразительных пространственно-временных совпадений. Первый: последнее из зафиксированных больших событий тунгусского типа (полеты огненных шаров, взрывы и разрушения) произошло именно в середине лета (22, 24, 27 июня и 4 июля 1997 года) на долготе, отстоящей ровно на 180° от Ванавары (долина реки Грейт Вейл, впадающей в Гудзонов залив). Второй: самый ранний в документированной истории нашей природы аналог Тунгуски — катастрофа, разразившаяся 2 июля 1290 года (по новому стилю) в городе Великий Устюг в точности на одной широте (60°50') с Ванаварой, когда, по свидетельству летописца,

«бысть же о полудни найде внезапу над град Устюг облак тёмен и бысть яко нощ тёмная… И посём явишася и восташа со все четыре страны тучи великие, из них же исхождаше молния огненная безпристани, и грому убо многу и страшну … Пременися воздух и тучи страшнии с блистаниями и громами отъидоша на пустынная места, отстоящая от града за двадесять поприщ и тамо одождивше камение велие разженное, попалища многие лесы и дебри, тем же многим и безчисленным камением ови древеса из корени избиша, а иные в полы поломиша» (Рис. 13).

Рис. 13. Картина Н.К.Рериха «Прокопий Праведный отводит тучу каменную от Устюга Великого»

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Заключение

Результаты проведенного анализа приближают нас к решению загадки действовавших сил. Как известно, одним из продуктов реакции водорода с кислородом служит электромагнитное излучение. Логично предположить, что мощный импульс глубинной дегазации в кратере Куликовского палеовулкана сопровождался не только взрывом гремучей смеси, он породил электромагнитный сгусток, который, в свою очередь, дал толчок к образованию крупных болидов. Несомненным признаком выхода водорода в районе Тунгусской катастрофы служит современный дефицит общего содержания озона в атмосфере.

Полученные данные раскрывают сложную геокосмическую природу Тунгусского феномена, место и время которого были предопределены глобальными процессами с расходами энергии, превосходящими мощность взрыва 1908 года у Ванавары на много порядков.

Географический подход дает четкий ориентир для дальнейших исследований. Было бы желательно провести водородную съемку территории Куликовского палеовулкана и соседних кольцевых структур, а затем организовать там газовый мониторинг.