Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Первый заместитель председателя специальной контрольной комиссии Верховной рады по вопросам приватизации Игорь Лапин в газете «Голос Украины» пишет о том, что инициатива ряда народных депутатов об отмене скандальной формулы «Роттердам+» (формула, с помощью которой Украина определяет ряд экономических показателей: закупочную стоимость угля собственной добычи, себестоимость энергии ТЭС) будет иметь негативные последствия для приватизации компании «Центрэнерго» (намечена на осень нынешнего года).

Депутат, в частности, указывает, что иностранный инвестор не станет вкладывать деньги без гарантий их защиты, а именно формула сегодня является главной такого рода гарантией. Украинскому бизнесмену она не столь важна, поскольку он знает, что всегда сможет договориться с правительством о каком-либо механизме — вопрос лишь в цене. Ну или же спустя несколько месяцев после отмены «Роттердама+» и продажи «Центрэнерго» она попросту возродится под другим названием. Поэтому не исключено, что т.н. «борцы с «Роттердамом» на самом деле действуют в интересах украинских претендентов на приобретение государственной энергогенерирующей компании.

Raimond Spekking Бурштынская ТЭС. Ивано-Франковская область, Украина

Мы уже приводили оценку возможной продажной стоимости «Центрэнерго» (200 млн долл. сейчас, до 400 млн долл. в лучшей экономической ситуации). Издание «Реалист», также изучающее ситуацию, формулирует эту вилку слегка иначе: 150 млн долл. — если в конкурсе будут участвовать только украинские покупатели, и до 350 млн долл., если в нём будут принимать участие иностранцы.

Экономист Борис Кушнирук в комментарии корреспонденту «ГолосUA» выступает за приватизацию госшахт с обычной либеральной формулировкой:

«Если собственник в состоянии сделать их эффективными, то он сможет. Если нет покупателя на эти шахты, их необходимо просто ликвидировать», — рассуждает он.

Фактически это совпадает с позицией правительства Гройсмана. Между тем, если вспомнить майские протесты шахтёров, то одно из их требований — вернуть госшахтам разрезы, отобранные у них частниками. 8,5 из каждых 10 тонн угля сегодня добывают частники, и причина этого как раз в том, что себестоимость добычи на госшахтах выше из-за подобных «экспроприаций». Логично, что на следующем шаге госшахты оказываются «неэффективными», и их нужно продать.

Всё идёт к тому, что их действительно продадут, причём как полноценные объекты эти шахты вряд ли уже будут работать: скорее всего, часть закроют, а другие сольют с действующими частными шахтами.

В унисон с этим высказался во время публичной дискуссии заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефёдов:

«Наверное, мы можем улучшить корпоративное управление в 20 компаниях, хотя это займет много лет. Поэтому в краткосрочной перспективе, учитывая, что большинство государственных предприятий построены на советских активах и только теряют в цене с каждым днем, альтернативы приватизации я лично не вижу», — заявил чиновник.

Иными словами, одна из главных причин т.н. большой приватизации на Украине — бесхозяйственность украинских чиновников, которую они с готовностью признают.

Валюта

По состоянию на 20 июля официальный курс доллара на Украине — 26,47 грн (+0,23 грн с 12 июля), что сразу на 0,17 грн выше, чем 19 июля. Курс евро, наоборот, немного поднялся — 30,67 грн (-0,02 грн), тогда как рубль, наоборот, слегка просел — 0,418 грн (-0,001 грн). Такие незначительные колебания на фоне резкого скачка доллара говорят о том, что на рынке происходит нечто интересное.

Курс «межбанка» снова минимально отличается от курса НБУ, однако не превышает его — 26,42−26,46 грн (+0,22 грн). А вот на чёрном рынке доллар снова стоит ниже официального и межбанковского курсов: 26,37−26,42 грн (+0,2 грн). Следовательно, основное «веселье» происходит именно на межбанке.

Torange.biz Украинские гривны

Возможная причина внезапного укрепления доллара в первую очередь на чёрном рынке — встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Хельсинки. На Украине от этой встречи и её результатов ничего хорошего не ждут, а банкиры в один голос говорят, что в ближайшие дни курс вернётся к максимумам последних двух месяцев, т. е. примерно к 26,5 грн/долл.

Однако управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман в интервью изданию «Апостроф» объясняет этот неожиданный разворот посреди лета (напомним, год назад гривна начала сдавать позиции только в сентябре) более прозаичными причинами:

«…В июне началось ослабление гривны, почему-то неожиданно для многих, хотя я говорил, что все начнется где-то 5−6 июня, когда будут первые погашения и первые выходы. Первые выходы начались даже раньше, что стало еще большей неожиданностью, но это бы не оказало влияния на рынок. Поэтому у нас сейчас начинают встречаться два потока. Первый поток — гастарбайтеры. Спасибо украинским заробитчанам, которые присылают сюда миллиарды долларов и спасают Украину. Реально сейчас заробитчане — это последний оплот финансовой стабильности. И этот денежный поток начинает встречаться с оттоком спекулянтов (это иностранцы), которые уже начинают потихоньку продавать гривневую ОВГЗ».

Кроме того, Найман указывает, что отток валюты поддерживает необходимость покупки газа и угля для нового отопительного сезона.

Рост курса доллара уже сказывается на доходности краткосрочных ОВГЗ: прежде их размещали до 17% годовых, но 17 июля Минфин вышел на рынок с предложением 17,98%. Напомним, в июне НБУ вернул около 550 млн долл., погасив ранее взятые облигации, и занял практически аналогичную сумму (532 млн долл.). Таким образом, возникает финансовая пирамида: с ростом курса Украина будет занимать средства для обслуживания ранних долгов под более высокий процент.

Эксперты ожидают, что ослабление гривны к доллару на 1% вызовет повышение розничных цен на 0,2−0,3%. Т. е. начнёт потихоньку разгонять инфляцию, которая в последние два месяца (по отчётам Госстата) замерла на нулевой отметке.

В прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019−2021 годы, подготовленном министерством экономического и социального развития, содержатся три сценария курса гривны на 2019−2021 гг. Базовый сценарий предусматривает средние курсы в 28,2, 29,7 и 30,4 грн/долл. соответственно на указанные годы. Если Украине удастся провести до выборов налоговую и земельную реформу, то в будущем году курс рванёт до 29,7 грн/долл., зато в 2020—2021 гг. опустится до 28,3 грн/долл. В самом же худшем случае (реформы буксуют, а цены на основных для Украины рынках падают), курс просядет вначале до 29,4 грн, а затем — до 32−33 грн/долл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Оценки экспертов пока ещё более пессимистичны:

«…Если мировая конъюнктура не развернется в нашу пользу, то 29,7 грн/долл. — это уже будет курс конца 2018 года», — заявил член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран в комментарии изданию «Апостроф».

Другие специалисты также говорят, что удержать курс в пределах 30 грн/долл. будет непросто.

Прогноз бизнеса чуть более оптимистичен. Нацбанк Украины регулярно проводит опросы топ-менеджеров крупнейших украинских компаний, прося их дать прогноз курса доллара на ближайшие 12 месяцев. Их усреднённый прогноз во II квартале текущего года — 28,83 грн/долл., что значительно отличается от предыдущего (29,53 грн/долл) и объясняет рост цен на продукты в I полугодии.

На Украине начали устанавливать валютообменные аппараты. Пока что они установлены только в терминалах аэропорта «Борисполь», но можно ожидать их появления и в аэропорту «Киев», а затем и иных местах (отели).

МВФ

Европейская бизнес-ассоциация в своём официальном сообщении ставит Украине крайне жёсткие сроки по возобновлению переговоров с МВФ.

«У инвесторов сейчас есть возможность предусмотреть ситуацию только на ближайшие четыре месяца. Для нас сегодня очень важно, чтобы сотрудничество с МВФ была продолжено максимально быстро. Чтобы миссия приехала еще этим летом, а не в сентябре. Ведь если она приедет в сентябре, то в дополнение к поправкам в закон об Антикоррупционном суде, тарифам на газ, добавят еще дополнительно бюджет на следующий год. И этот процесс может затянуться до 2019 года», — считает президент ассоциации Томаш Фиала.

Впрочем, и без предупреждений EBA всё понятно. Растёт негативное сальдо торгового баланса (см. ниже), Украина отдаёт всё больше валюты за энергоносители. Из-за логистических проблем и торговой войны США на сырьевых рынках снижается валютная выручка украинских компаний. Из-за этого курс доллара пошёл вверх не ближе к концу сентября, как год назад, а уже в середине июля. У НБУ снижаются валютные резервы, причём даже месячные колебания в 100−200 млн долл. в данном случае важны, поскольку за минусом кредитных средств МВФ запасы валюты у Украины не так уж и велики.

Помирить Украину с МВФ пробуют уже и из-за границы. Президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий написал письмо директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристин Лагард. Если отбросить дипломатические реверансы, он предлагает ей выдать Украине очередной транш и отказаться от требования по повышению цен на газ для населения. Аргументы: «Украина ведёт войну», «Украина сойдёт с пути реформ» и т.п. В общем всё то, что регулярно «скармливается» самим украинцам, тогда как мы постоянно отмечаем, что Украина путает, что и кому нужно говорить. Так, настоящее письмо ещё сгодилось бы для Европарламента, а вот в МВФ пафос диаспоры не оценят.

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В ответ МВФ вполне может поинтересоваться, почему созданное когда-то по его просьбе Национальное антикоррупционное бюро сегодня ведёт расследование против формулы «Роттердам+» (внедрение которой также было требованием МВФ).

И.о. министра финансов Оксана Маркарова утверждает, что один из «маяков» МВФ на текущий год (дефицит бюджета не более чем 2,5%) она берёт на себя и сможет удержать в заданных рамках.

Экономист Алексей Кущ предупреждает, что стоит только согласиться с требованиями Фонда, как вскоре снова начнёт разгоняться инфляция.

«Регулятор ожидает, что предпринятые им меры удержат инфляцию в пределах однозначного числа, но уже сейчас можно прогнозировать, что, в случае роста цен на газ и увеличения базовых тарифов, инфляция в этом году превысит 10%. Примечательно, что НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП на следующий год — всего +2,5%, а если читать между строк, то в 2019-м практически будут исчерпаны все ключевые факторы позитивной динамики в виде низкой базы сравнения с прошлым годом», — анализирует эксперт ситуацию в Facebook.

Топливо

По состоянию на 19 июля за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,18 грн (цена не изменилась с 29 июня, +0,77 грн с начала года), за литр А-92 — 28,24 грн (-0,01 грн, +0,57 грн с начала года), за дизтопливо — 27,01 грн/л (не изменилась с 29 июня, +1,01 грн с начала года). Зато автогаз значительно дорожает — 13,59 грн/л (+0,63 грн).

Во второй половине июля в Одесский МТП прибыл танкер-газовоз с 2,2 тыс. тонн автогаза, которые предназначены для рынка Украины. Обычно порт принимает такие грузы в транзитном режиме, текущая поставка — вторая за всю историю Украины (первая — в сентябре прошлого года). В порту надеются, что в будущем такие грузы станут регулярными.

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Стоимость автогаза растёт даже с учётом того, что Белоруссия в этом году увеличила поставки Украине до 258 тыс. тонн в I полугодии (+67 тыс. тонн в сравнении с аппг). В основном наращивание поставок произошло за счёт реэкспорта российского СУГ.

Хлор и водоснабжение

Впрочем, проблема с водоснабжением сейчас более актуальна для самой Украины. Напомним, из-за экономического кризиса на Украине остановилось единственное предприятие, производившее хлор для нужд водоканалов. В Николаеве с этой недели уже ограничили подачу питьевой воды, в остальных городах запасы хлора также не вечны. Уже есть договорённости о поставках из-за рубежа (Румыния, Словения), однако новые расходы (выше стоимость плюс логистика) придётся включать в тариф.

«Из Румынии уже потихоньку заезжает малыми партиями, 30−40 тонн в неделю. Но этого недостаточно для общей потребности. Словакия, Польша могут начинать отгрузки, и их хлор может быть в Украине до 30 августа. Что касается Узбекистана, они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа», — сообщает вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий в эфире телеканала «112.Украина».

Но до августа могут ждать не все.

«Худшая ситуация сегодня сложилась в Харькове, Кропивницком и Запорожье. В Харькове уже счёт идёт на дни. В Киеве осталось хлора ещё где-то на месяц», — заявил во время пресс-конференции директор ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь.

Собственник того самого остановленного украинского производителя «Днепроазот» — бизнесмен Игорь Коломойский — в настоящее время ведет переговоры с руководством страны, требуя повысить закупочные цены на продукцию предприятия.

Разное

На Украине продолжает расти негативное сальдо внешней торговли. В январе — мае оно достигло почти 2,055 млрд долл. (+632 млн долл. в сравнении с аппг). Экспорт Украины растёт, но его темпы не поспевают за импортом (19,46 и 21,515 млрд долл.). Коэффициент покрытия импорта экспортом снизился до 0,9 (0,92 в январе — мае 2017 года).

Вряд ли Украине удастся переломить эту тенденцию во втором полугодии, ведь до октября она будет активно накапливать энергоносители к отопительному сезону. Тогда как урожай зерна в этом году будет меньше прошлогоднего, УЗ всё ещё не может побороть дефицит вагонов и локомотивов (из-за чего продукция металлургии и ЖРС вывозится потребителям с задержками).

Экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев (занимал указанную должность в период президентства Виктора Януковича) в эфире телеканала «112.Украина» предложил оригинальный рецепт спасения украинской экономики — продавать в Крым воду:

«…Мы же покупаем у России нефть и газ? Покупаем. Мы прогоняем по нашей газотранспортной системе российские нефть и газ? Прогоняем. Наверное, стоит переходить в экономическую плоскость и продавать нашу воду. И от этого получать еще и доход, в то время как сейчас мы эту воду сбрасываем просто в Черное море», — рассуждает Могилев.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Вентиль

Напомним, раньше вода поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу, который Украина перекрыла весной 2014 года.

За последние четыре года на Украине стало на 10% больше нищих. Директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщает, что количество украинцев, живущих за чертой бедности, с 2014 по 2018 год выросло с 15 до 25%.

Согласно исследованию Немецкой консультативной группы на Украине и Института экономических исследований и политических консультаций, объём прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году упал до 2,75 млрд долл., т. е. до 650 долл. на каждого жителя Украины. Это, например, втрое ниже, чем в соседней Белоруссии (2 тыс .долл). И это исследователи ещё не уточняют, что 36,3% от указанной суммы — рефинансирование российскими банками своих дочерних структур.

Украина заняла 49-е место в Глобальном индексе рабства: согласно исследованиям, в стране проживает не менее 286 тыс. человек, которые живут в условиях современного рабства. Всего в этом рейтинге 167 стран.