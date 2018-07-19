



Vzupro.ru Московский НПЗ

Проблема застроек охранных зон нефте‑ и газопроводов (и шире — зон опасных объектов) давно переросла региональный уровень и требует решения федерального правительства. В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин издал указ по «Основам госполитики в области промышленной безопасности». Интервью на эту тему «Известиям» дал глава «Ростехнадзора» Алексей Алешин. Некоторые его заявления поставили экспертов в тупик.

Сегодня по разным данным в зонах опасных объектов находятся около миллиона строений подлежащих сносу. Это и жилье граждан, и офисные здания, и хозяйственные постройки, и промышленные объекты. После выхода указа правительству необходимо в трехмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации утвержденных основ государственной политики в области промбезопасности. Остался месяц. Какие же мероприятия готовит ведомство господина Алехина во исполнение указа?

«В приоритете — демонтаж и постройка газопроводов в отдалении от населенных пунктов». В тех случаях, когда нефте‑ и газопроводы угрожают жизни населения, их будут стараться демонтировать и строить альтернативные магистрали уже за территориями населенных пунктов, рассказал Алешин «Известиям».

Трубопроводные компании уже много лет бьют тревогу, выиграны десятки судов у самостройщиков, которые возвели дома в охранных зонах трубопроводов, однако реальной правовой оценки ситуации до сих пор нет. Проблема «протухла и давно разложилась». По состоянию на сегодня не наказан ни один чиновник. Ни один госслужащий не ответил за тот беспредел, который они устроили за последние два десятилетия с незаконной застройкой охранных зон. Никто не понес наказание за выдачу липовых разрешений на строительство. Ни один не привлечен к ответственности за продажу «обремененных» земель под видом «чистых». Ведь в сложившейся ситуации практически в 99% случаях виновны не добропорядочные граждане-покупатели, а чиновники, продавшие и выдававшие разрешения на то, что запрещено.

Исполнительная власть в лице прокуратуры, СК, МВД спокойно наблюдают за ситуацией, оказывая недостаточное противодействие жуликоватым девелоперам и покрывающим их чиновникам из администраций и земельных комитетов, продающих участки в зонах опасных объектов без всяких ограничений.

Главы проблемных регионов не раз заявляли, что решат проблему. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин еще год назад писал письма премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. За год проблема с пермскими дачниками обросла двумя десятками судебных предписаний снести незаконные строения. Между тем на сегодня не снесен ни один дом, не дана правовая оценка действиям ни одного госслужащего.

Алексей Алёшин говорит, что надо «перебазировать из густонаселенных районов или ликвидировать промышленные объекты, создающие непосредственную угрозу населению».

Снести (перенести) трубу или сам объект из селитебной зоны, как предполагает Алешин, — в ряде крупнейших промышленных центров вообще невозможно без того, чтобы не снести крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в регионе, оставив таким образом регион без топлива, а сотни и тысячи людей — без рабочих мест. Это касается, в частности, Московского НПЗ, пермского «Лукойл-Нефтеоргсинтез» и других. Как руководитель профильного ведомства может предлагать такие решения?!

Пока не дана правовая оценка ситуации на уровне правительства страны, говорить о выводе магистральных труб из селитебных зон не имеет смысла. Технически это означает — строить новые магистральные объекты федерального уровня, экономически — миллиарды рублей. В случаях с НПЗ — миллиарды долларов.

При этом в большинстве случаев можно было бы ограничиться десятками, возможно, сотнями миллионов рублей на перенос самостройных поселков или домов, если бы был решен вопрос, кто должен за это платить. И вопрос этот — не технический. По крайней мере, не зона ответственности Алёхина. Но, пока нет его решения, все слова руководителя «Ростехнадзора» — пустое сотрясение воздуха.

Отдельная история — куда переносить объекты и трубы. В случаях с теми же Московским НПЗ, пермской трубой или Московским кольцевым продуктопроводом, снабжающим весь московский авиационный узел топливом, эти вопросы не решаются. Вокруг банально нет места, куда можно было бы все это перенести.

Сегодня ситуация загнана в правовой тупик, и никакой Ростехнадзор вывести его оттуда не в силах. Даже, если допустить, что во исполнение указа ведомство Алешина изменит техническое законодательство и добьется возможности переноса труб (или других опасных объектов) из жилых зон в незаселенные, в ситуации юридического вакуума и правовой безнаказанности в стране дачное рейдерство будет поставлено на поток. Сегодня Ростехнадзор добивается решения о переносе трубы. Завтра, потратив десятки миллиардов бюджетных денег, ее перенесут, а спустя пятилетку она, не без помощи нечистых на руку чиновников, обрастет новыми домами. Круг замкнется.

Что нам тогда предложит господин Алешин? Переносить заново?