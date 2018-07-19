



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматы

«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» исключила из своих рядов депутата парламента Грузии Давида Чичинадзе, который в течение последних месяцев по целому ряду вопросов открыто высказывал собственное, отличающееся от позиции большинства и лидеров партии мнение.

Решение 18 июля принял секретариат партии, а подписали его все пять членов секретариата — Каха Каладзе (генсек партии), Ираклий Кобахидзе (исполнительный секретарь), Георгий Вольский (политический секретарь), Тамар Чугошвили (международный секретарь) и Дмитрий Самхарадзе (региональный секретарь).

Логотип партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия»

Причиной были названы те публичные заявления, которые Давид Чичинадзе как член «Грузинской мечты» делал в последние месяцы. Секретариат расценил их как оскорбительные, а действия Чичинадзе квалифицировал как нарушение партийной дисциплины.

«В течение прошедших нескольких месяцев член ПОГ (политического объединения граждан) «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и парламентского большинства Давид Чичинадзе сделал не одно публичное заявление, которым нанес оскорбления членам политической команды и ущерб имиджу и интересам партии. Давид Чичинадзе неоднократно грубо нарушил внутрипартийную дисциплину и общепризнанные моральные и этические нормы», — говорится в специальном заявлении секретариата партии.

Лидеры «Грузинской мечты» заверяют своих сторонников и соратников, что партия в своей деятельности руководствуется принципами демократии и свободы выражения собственного мнения, но подчеркивают, что оскорбления в адрес членов своей команды не потерпят ни от кого.

Давид Чичинадзе является мажоритарным депутатом парламента Грузии нынешнего, 9-го созыва от Исанского избирательного округа Тбилиси. Он также был избран в парламент 5-го созыва (1999−2004 годов), где представлял избирательный блок «Возрождение Грузии» (лидером являлся тогдашний глава Аджарской АР Аслан Абашидзе).

В парламент нынешнего созыва Чичинадзе был избран от избирательного блока «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», и хотя в целом поддерживал политику партии, но в отдельных вопросах имел собственную позицию, которую открыто высказывал как на заседаниях парламента, так и в СМИ и в публичных заявлениях.

Впервые открытый протест со стороны Давида Чичинадзе прозвучал на фоне конфликта между старым костяком депутатов «Грузинской мечты» и правящей тройкой молодых лидеров — председателем парламента Ираклием Кобахидзе, лидером большинства Арчилом Талаквадзе и председателем фракции «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе. «Бывалые» члены партии обвиняли молодое руководство парламента и большинства в пренебрежении мнением остальных членов партии и принятии единоличных решений по важным вопросам государственного значения.

На фоне внутрипартийного конфликта в парламентском большинстве в политику вернулся учредитель партии олигарх Бидзина Иванишвили, и противостояние на некоторое время утихло. Но у Давида Чичинадзе оставалось собственное мнение, которое он регулярно высказывал для СМИ.

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

Дальнейшие отличные от мнения большинства заявления депутат сделал в ходе акций протеста в Тбилиси, инициатором которых был отец убитого на улице Хорава в Тбилиси в декабре прошлого года школьника Давида Саралидзе — Заза Саралидзе. Одно из таких заявлений оказалось «пророческим»: Чичинадзе высказал мнение, что в связи с происходящим, а также в ситуацией в сфере правосудия, которое не обеспечило надлежащее расследование дела об убийстве подростков, правительство должно уйти в отставку. И вскоре премьер Георгий Квирикашвили ушел, а вместе с ним ушло в отставку и все правительство. Но правящая партия преподнесла этот факт как отстранение премьера, не сумевшего обеспечить нормальное развитие экономики. Основной костяк силовых министров, из-за которых и с требованием отставки которых проводились митинги, остался на своих постах.

В дальнейшем Давид Чичинадзе делал немало одобряющих те или иные решения правящей партии заявлений, в том числе одобрил и кандидатуру Мамуки Бахтадзе на пост премьера. Но в целом ряде публичных выступлений, в том числе в телеэфире, проводил линию о необходимости досрочных парламентских выборов.

При обсуждении вопроса реформирования правительства, уже после назначения Мамуки Бахтадзе и его временного кабинета министров, Чичинадзе также высказал собственную позицию и заявил, что он не одобряет объединение министерств образования и культуры в одно ведомство. Отдельные намеки делал депутат на необходимость смены министра юстиции, каковым была и остается ныне Теа Цулукиани. А около трех недель назад Давид Чичинадзе уверенно заявил, что «проведение досрочных парламентских выборов будущей весной неотвратимо».

В отличие от остальных членов парламентского большинства и правящей партии он открыто говорил о создавшемся в стране кризисе и важности его преодоления.

«Если новая правительственная команда не сумеет преодолеть кризис и не будет учитывать интересы общества, то досрочные парламентские выборы станут неотвратимыми», — заявил Давид Чичинадзе при обсуждении вопроса реформирования правительства и подчеркнул, что места для Теи Цулукиани в новом кабинете министров он не видит.

Недовольство и возмущение депутата вызывал и состав временной парламентской комиссии по расследованию дела об убийстве подростков на улице Хорава. Чичинадзе не раз говорил, что «вопросы правосудия и справедливости не должны вершить лица, которые в период своего правления вершили беззакония». Замечание депутата касалось тех представителей «Европейской Грузии», которые в парламентской комиссии получили не только большинство мест, но и пост председателя.

А последней, судя по решению секретариата, «каплей», которая «переполнила чашу терпения» лидеров «Грузинской мечты», оказалось заявление Давида Чичинадзе в связи с трагедией на шахте имени Миндели в Ткибули, в результате которой погибли 4 человека.

Чичинадзе подверг критике председателя парламента Ираклия Кобахидзе за его заявление о том, что в свое время парламент пошел на уступки при формулировании ответственности за безопасность труда в трудовом законодательстве, исходя из интересов инвесторов и не желая ухудшать в стране бизнес-климат. В беседе с одним из грузинских информагентств депутат призвал председателя парламента подать в отставку.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Жители Исанского района, мажоритарным депутатом которого является Чичинадзе, заявляют, что часто видят своего депутата на территории района, встречаются с ним, обращаются с просьбами и порой получают определенную поддержку и содействие в решении проблем. Причем говорят это не только сторонники «Грузинской мечты», но и ее оппоненты.

После своего исключения из партии депутат заявил, что такого решения от уже бывших соратников он не ожидал, потому что лично никого из членов партии не оскорблял, а критика была направлена на исправление допущенных ошибок.

«Само решение было для меня неожиданным. Заявление о нарушении какой-то дисциплины — это смешно, непонятно. Хочу сказать, что депутат несет ответственность прежде всего перед избирателями, а я ни одного заявления в ущерб имиджу партии перед избирателями не делал. Критика же была вызвана тем, что в партии не все было в порядке», — пояснил Чичинадзе в интервью грузинской телекомпании «Пирвели».

По его мнению, люди, которые исключили его из партии, — временщики: пройдет время, и «их вклад в политику будет предан забвению, потому что они уважают не людей, а свои скамьи».

Перед президентскими выборами «Грузинская мечта», судя по последнему решению, приступила к чистке своих рядов, чтобы подойти к выборам единой и стройной командой. Впрочем, такой чисткой занималась и занимается не одна «Грузинская мечта» и происходит подобное не только в правящей партии и не только в Грузии. Инакомыслящих не любят и не терпят нигде, и вряд ли такой терпимостью могут похвастаться другие страны постсоветского пространства, стремящиеся к высшим стандартам демократии, но и те «цивилизованные» страны, на которые как на образцы демократии сегодня ориентируется Грузия.