



Иван Шилов ИА REGNUM

Турецкая разведка похитила беглого оппозиционера прямо из ресторана на Дерибасовской, сообщает «Думская» (Одесса), а украинские правоохранители молчат. Турецкая разведывательная спецслужба MIT выкрала из Украины двоих своих сограждан, которые сбежали, спасаясь от политических репрессий. Одного из них, предпринимателя Салиха Зеки Йигита, похитили 12 июля 2018 года в Одессе прямо из ресторана турецкой кухни на Дерибасовской. Ночь он провел в генконсульстве Турции на Лидерсовском бульваре. На следующий день оппозиционера доставили самолетом в Стамбул, а оттуда — в следственный изолятор города Мерсин. Второго, блогера Юсуфа Инана, шпионы выкрали 15 июля в Николаеве, где он жил с семьей — женой-украинкой и детьми. Оба похищенных имели вид на жительство в Украине. По Инану было постановление об экстрадиции, но у него оставалось пять суток на его обжалование. Что касается Йигита, то никаких решений о выдаче его турецкой стороне украинские госорганы и суды не принимали. В любом случае никаких полномочий на территории Украины у иностранных спецслужб нет и быть не может, и задержание ими кого бы то ни было здесь является похищением человека, то есть уголовным преступлением. МИД Украины и украинские правоохранительные органы никак случившееся не прокомментировали, но, по всей видимости, об операции турок Киев знал. Турецкие власти не только признали факт похищения людей в Украине, но и заявили о том, что продолжат этим заниматься и впредь. Существует список из десяти граждан Турции, которые подозреваются Анкарой в антигосударственной деятельности и которых MIT намеревается вернуть на родину любыми способами. Надо сказать, иностранные спецслужбы чувствуют себя на Украине весьма вольготно уже много лет.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

«Серебро» Хорватии завоевано во славу Украины, уверен колумнист газеты «Галичина» (Ивано-Франковск): «Месяц длился чемпионат мира по футболу на территории страны-«агрессора» — России. Накануне мысль была одна: скорее бы все закончилось, праздничного настроения не чувствовалось. Раньше всегда все матчи чемпионатов мира и чемпионатов Европы, которые показывало телевидение, смотрел от звонка до звонка. Не шел в отпуск и писал информацию о ходе футбольных баталий. А теперь решил этого не делать: не подставлять ни себя, ни родное издание. Ведь на Украине было два мнения: одно очень патриотическое — не смотреть матчей с территории «оккупанта», а второе — мол, чемпионат мира проводит ФИФА, а не Россия. Я тоже грешен, смотрел в основном вторые таймы, где определяли результаты, и скрупулезно их записывал. Не обходил вниманием и Россию. Очень хотелось, чтобы она проиграла, и желательно позорно. И когда в 1/8 финала, постоянно защищаясь, по пенальти Россия одержала победу над испанцами, не было предела моему разочарованию. Поэтому с нетерпением ждал четвертьфинального противоборства между хорватами и русскими. Не было обиды на хорватов за то, что они стали одними из тех, кто не пропустил сборную Украины на чемпионат мира… Они, по сути, спасли руководство нашего государства, Футбольную федерацию Украины и Андрея Шевченко, ведь как ехать в Россию, когда она убивает наших солдат и гражданских людей и опустошает украинские земли?! Для меня в этот раз одним таймом не обошлось. «Валидольный» матч и большая радость от победы хорватов и благодарность за десятисекундное видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, из уст которых прозвучало: «Слава Украине! Эта победа — за «Динамо» и за Украину. Давай, давай, Хорватия, вперед!». Этот призыв двух хорватов всколыхнул патриотические чувства на Украине и за ее пределами».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвиняет Киев в том, что он «ничего не сделал» для изменения закона об образовании, передает Mukachevo.net (Мукачево). Такое заявление он сделал после заседания совета министров иностранных дел Европейского союза. «Мы имеем серьезный конфликт, потому что Украина абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий и Венецианской комиссии, и ЕС, — заявил министр. — Мы продолжаем с ними переговоры, но ничего не было сделано за почти восемь месяцев». Сийярто надеется, что Украина таки внесет изменения в будущем в закон, потому что у Будапешта «есть четкие ожидания, что Украина ответит на требования Венецианской комиссии и ЕС», иначе «мы не будем поддерживать их продвижения в сторону Евросоюза и евроатлантического направления».

(сс) Agencia de Noticias ANDES Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Братья Виктор и Иван Балоги спровоцировали венгров потребовать себе мажоритарный избирательный округ с центром в Берегово, уверены «Новини Закарпаття» (Ужгород). Идя в депутаты Верховной рады Украины по мажоритарному округу № 73 с центром в Виноградове и № 69 с центром в городе Мукачево, братья обещали венграм «золотые горы». Пока не стали депутатами. За все время своего депутатства Балоги ни разу не встретились со своими избирателями-венграми, даже не создали приемной, где бы избиратели могли бы обратиться к своим депутатам. Балоги ни разу не выступили против закона об образовании, который стал существенным ударом по венгерскому национальному меньшинству. Их бездействие спровоцировало венгров потребовать себе мажоритарный избирательный округ с центром в Берегово. Соответствующее письмо в Центральную избирательную комиссию направил председатель венгерской партии КМКС и депутат Верховной рады Ласло Брензович. Он отмечает, что иначе закарпатские венгры останутся без своего представителя в парламенте, что нарушает их национальные интересы.

В Днепропетровске представили проект стратегии возобновление целостности Украины «Механизм малых шагов», информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Презентация прошла в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. «Поскольку Днепропетровщина — прифронтовая область, логично, что именно у нас разрабатывался проект новой стратегии. Днепропетровщина с начала войны стала форпостом, который сдержал российскую «агрессию». И поэтому именно наша область остро чувствует все, что происходит на Востоке. Мы ежедневно принимаем раненых, проводим реабилитацию военных и так далее. Поэтому именно наш регион должен четко понимать стратегию дальнейших действий, ведь основная нагрузка во время «деоккупации» ложится на прифронтовые зоны», — отметил заместитель губернатора Владимир Юрченко. В проекте резолюции отмечается, что прежде всего необходимо обеспечить отвод войск, для чего необходимо достичь согласия сторон на введение миротворческой миссии. Очень важно начать работу над разработкой проекта мандата этой миссии, достичь перемирия и прекращения огня и согласовать территориальные пределы действия данного мандата. Следующие шаги касаются гуманитарного разминирования, устранения экологических рисков, восстановления паспортов и т. д. И только потом возможно говорить о проведении местных выборов.

Хлора для обеззараживания воды в Запорожье осталось на 24 дня (по состоянию на 18 июля), отмечает «Индустриалка» (Запорожье). КП «Водоканал» прорабатывает возможность альтернативных поставок хлора, чтобы запорожцы не остались без питьевой воды. Сложная ситуация с поставкой питьевой воды возникла из-за остановки «ДнепрАзота» — единственного предприятия на Украине по производству жидкого хлора. Это вещество используют для очистки питьевой воды и сточных вод большинство водоканалов по всей Украине. Из-за нехватки хлора «Облводоканал» уже сократил подачу питьевой воды для жителей области. На сайте АО «ДнепрАзот» появилась информация о намерении возобновить производство жидкого хлора после изменения цены на продукцию. Химзавод подготовил экономическое обоснование о необходимости повышения. Соответствующее обращение направлено 2 июля в Антимонопольный комитет Украины и находится на рассмотрении.

(сс) Arcaion Последняя капля

Полиция уверена, что в Виннице нет агрессивной молодежи, которая будет разгонять цыган, пишет «Реал» (Винница). После серии акций в Киеве, когда активисты молодежных организаций силой прогнали цыган из Закарпатья из парковых зон, случился трагический случай во Львове. Тогда в результате погрома лагеря погиб один человек, еще трое получили повреждения. В винницкой полиции не видят оснований для повторения львовских событий. Хотя город не является исключением, его «гастролеры» не обходят стороной. Периодически приезжает группа цыган, специализирующихся на попрошайничестве, а возможно, и мелких кражах. Несколько лет подряд такой лагерь видели в лесополосе возле станции Могилевка, что в Жмеринском районе. После себя «гости» всегда оставляли «сугробы» мусора. А пока жили там, то «подрабатывали» в основном в областном центре. Насколько высока вероятность того, что в случае очередного визита табора возможно «столкновение» с местными активистами? Как и в других городах, в Виннице достаточно молодежных организаций, которые демонстрируют активность в плоскости «действий» против тех, кто, по их мнению, нарушает порядок или нормы морали.

На днях состоялась совместная пресс-конференция митрополита Черновицкого и Буковинского Украинской православной церкви Киевского патриархата Даниила, архиепископа Черновицкого и Кицманского УПЦ КП Онуфрия, секретаря Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата архимандрита Никиты, рассказывает BukNews (Черновцы). Светскую сторону представлял искренний поборник украинской автокефалии, первый заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Михаил Павлюк. Митрополит Даниил отметил, что в случае успеха в деле получения признания независимости украинского православия со стороны Константинопольского патриархата президент Украины Петр Порошенко «вместе с верными Украинской православной церкви совершили бы эпохальное дело».

(сс) Serhiy zel Митрополит Даниил

Нешуточную тревогу защитников природы вызвала информация о высадке войск США на Тендровскую косу в Голопристанском районе Херсонщины, широко растиражированная электронными медиа, сообщают «Херсонцы» (Херсон). Ведь Тендра — территория Черноморского биосферного заповедника, и передвижение войск здесь является лишним фактором беспокойства для редких животных и птиц. Однако руководство заповедника заявляет, что оснований для опасений в этот раз нет. «Высадка украинских и американских военнослужащих в рамках учений «Си Бриз — 2018» проходила на самой оконечности Тендровской косы. Этот участок не является заповедной территорией и давно используется в качестве полигона вооруженных сил Украины. Поэтому к организаторам учений никаких претензий нет», — заявил по телефону изданию директор Черноморского биосферного заповедника Анатолий Юрченко.