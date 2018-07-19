



ИА REGNUM

В Грузии с 1 по 15 августа состоятся военные учения НАТО «Достойный партнер — 2018» (Noble Partner). Эти маневры являются частью учений европейского командования США в регионе Черного моря, которые проводятся на территории семи стран. В Грузии они проводятся уже в четвертый раз. В прошлом году в учениях принимали участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины. Они включали две фазы, проходили на военном аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси и тренировочной базе в Норио.

Но больше всего маневры запомнились тем, что их посетил вице-президент США Майк Пенс, который залетел в Грузию после посещения Черногории и Эстонии, что больше смахивало на инспекторскую проверку. К тому же тогда колона из 75 единиц бронетехники, в том числе американские танки Abrams, БТР и бронемашины, были доставлены в грузинский порт Поти из болгарского Бургаса. А затем направлены вдоль границы с Южной Осетией в шаговой доступности от российской военной базы, дислоцированной в районе Цхинвала. Посетит ли на сей раз учения «Достойный партнер — 2018» какой-либо высокопоставленный западный политик или генсек НАТО, сказать сложно. В то же время Тбилиси квалифицировал нынешние учения на своей территории как «беспрецедентные», так как в них принимают участие более чем три тысячи военнослужащих и техника из тринадцати стран НАТО и государств-партнеров военного блока.

Nato.int Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Вместе с Грузией в нынешних учениях, на которых будут «отрабатываться вопросы взаимодействия в различных операциях наступательного и оборонительного типов», примут участие США, Великобритания, Германия, Франция, Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения. Обратим внимание на двух последних. Баку и Ереван, которые находятся в фактическом состоянии войны из-за Республики Арцах (Нагорный Карабах), оказываются по сценариям НАТО «странами-партнерами», что воспринимается как парадокс из политического сериала «Очевидное — невероятное». Еще одна пикантность ситуации — Армения, член ОДКБ и ЕАЭС. То есть в отличие от Азербайджана, формальный союзник Москвы, принимает участие в направленных против России натовских учениях.

Странно выглядит и совместное участие армянских и турецких военных в учениях НАТО. Как такое понимать и с чем связана фронда Еревана в отношении России? Может быть, премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда решили постепенно развернуть страну в сторону Запада и именно в тот момент, когда Азербайджан и его стратегический партнер Турция начинают медленно отдаляется от Запада? В этой связи мы не может обойти вниманием и нашумевший в Армении инцидент, связанный с тем, что военнослужащие 102-й российской военной базы провели учения на административной территории села Паник Ширакской области, «напугав местных жителей стрельбой холостыми боеприпасами». В этой связи Пашинян во время заседания правительства заявил, что «произошедшее было провокацией против армяно-российских отношений и суверенитета страны».

Но со стороны кого? Командир российской 102-й базы доложил, что состоявшиеся учения были включены в согласованную с армянской стороной программу боевой подготовки на 2018 год, о чем командование базы в соответствующем порядке оповестило компетентные органы Армении. Правда, российская сторона при этом признала, что «при выборе места проведения учений не были рассмотрены все возможные неудобства для местных жителей» и принесла свои извинения. Но военные учения — это не балет под музыку Хачатуряна, это умение стрелять и воевать, к чему жителям Армении в принципе не привыкать. Стоит ли из-за этого выступать с громкими политическими заявлениями или обвинениями чуть ли не в посягательстве на суверенитет страны? Интересно было бы посмотреть на то, как отреагируют грузины на стрельбу армян во время учений «Достойный партнер — 2018».

Mil.ru Российские солдаты в Армении

Москва всегда заявляла, что все военные учения НАТО, которые проводились и проводятся в Грузии, деструктивны и направлены против национальной безопасности России. А вот Армения, которая говорит, что де-факто для нее на первом месте стоит сотрудничество с ОДКБ, одновременно является и партнером НАТО, участвует в военных учениях альянса наряду с теми государствами, которые Москва не относит к разряду дружественных. Еревану пора отказываться от попыток усидеть сразу на двух стульях. Как пишет в этой связи один эксперт, «вопрос, хватит ли седалища, остается для Армении пока открытым».