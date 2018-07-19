Уже менее чем через два месяца — 9 сентября 2018 года — жителям Омской области предстоит выбрать губернатора. Согласно информации областного избиркома, численность избирателей региона на 1 июля 2018 года — 1 531 632 человека, в том числе в городе Омске — 896 144 человека.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Памятник слесарю Степанычу. Омск

Как известно, проведение выборов главы региона финансируется из областного бюджета. На эти цели, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облизбиркома, запланировано 212 млн рублей. Однако во сколько выборы обойдутся в итоге, будет ясно после их проведения.

Тем временем омские политологи и общественные деятели уже сходятся во мнении, что интриг и сюрпризов на этих выборах ждать не стоит, а результат выборов за 212 миллионов рублей предопределён.

Бурков и остальные

Побороться за губернаторское кресло изъявили желание шесть человек. Это врио губернатора, справоросс Александр Бурков, который идёт на выборы самовыдвиженцем; пенсионер, депутат совета Троицкого сельского поселения Омского района Ирина Дроздова (самовыдвижение); исполнительный директор ООО «А-стратегия» Антон Дрязгов, выдвинутый «Партией роста»; депутат омского горсовета Алексей Ложкин (ЛДПР); директор ООО «СибРемСервис» Вячеслав Сибирский (самовыдвижение); заведующий кафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете Анатолий Соловьёв (самовыдвижение).

Самому молодому кандидату — Антону Дрязгову — 32 года. Самый старший кандидат — Анатолий Соловьёв, ему 71 год.

Михаил Соловьев. Выберем достойных! 1955

Выдвижение кандидатов в губернаторы завершилось 28 июня. После этого кандидаты приступили к сбору подписей в свою поддержку. Чтобы пройти муниципальный фильтр, нужно собрать от 214 до 224 подписей депутатов всех уровней и всенародно избранных глав. Для самовыдвиженцев задача усложняется, им также предстоит собрать от 7735 до 8508 подписей избирателей. Подписные листы избирком принимает с 15 по 25 июля. По состоянию на 18 июля ни один выдвинувшийся кандидат в губернаторы документы на регистрацию (в том числе подписные листы) не сдал.

Однако как сообщил в своём блоге омский политический обозреватель Василий Епанчинцев, Бурков собрал уже более 100 тысяч подписей избирателей. К слову, на выборах мэра Омска в 2012 году за победившего тогда Вячеслава Двораковского проголосовали порядка 150 тысяч человек (явка составила 16,94% при общем количестве избирателей 909 741, прим. ИА REGNUM ).

Выборы без коммунистов

Омска область всегда считалась регионом, где сильны позиции КПРФ. На прошлых губернаторских выборах выдвинутый коммунистами Олег Денисенко сумел составить серьёзную конкуренцию единороссу Виктору Назарову, получив порядка 28% голосов.

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Однако в этот раз КПРФ не стала выдвигать своего кандидата в губернаторы. Омские коммунисты приняли решение, которое местные жители назвали попросту капитуляцией. Обком решил поддержать на выборах врио губернатора, справоросса Александра Буркова.

Комментируя это решение, депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин подчеркнул, что «компромиссы допустимы, когда не сдаются принципиальные позиции партии», а позиции Буркова в вопросе управления регионом, по его словам, не вступают в противоречие со взглядами коммунистов. При этом Смолин сослался на статью Владимира Ленина «О компромиссах».

Ренат Абузяров ИА Красная Весна Олег Смолин

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Впрочем, до этого подобным образом, отказавшись от выдвижения своих кандидатов в губернаторы, «сдались» новосибирские и красноярские коммунисты. А вскоре пришёл черёд коммунистов Алтайского края.

Однако самой интересной можно назвать ситуацию именно в Омской области. Здесь врио губернатора, член «Справедливой России» Александр Бурков заручился поддержкой не только коммунистов и справороссов, но и единороссов. Что не выглядит удивительным, так как Буркова временно исполняющим обязанности главы региона назначил президент РФ Владимир Путин.

«Результат известен»

Выборы — дело не дешёвое. Особенно учитывая, что их проведение финансируется из областного бюджета.

Узнав о запланированной на проведение выборов главы региона сумме, председатель Омского регионального отделения партии «Яблоко» Татьяна Нагибина заявила, что их результат известен на 100%, а эти деньги лучше направить на реальные дела.

«На днях я вновь проехала по «дорогам» Омской области, где полностью отсутствуют дороги, и с каждым годом ситуация становится только хуже. Деревни продолжают умирать. Жители сельской местности выживают, как могут. Где ещё года два-три назад были фельдшерские пункты, сейчас их нет. Какие 212 млн рублей на игрища под названием «выборы»? Результат, конечно, на 100% известен — победит Бурков, а остальные кандидаты — просто для массовки. Эти деньги лучше направить на реальные дела», — сказала собеседница ИА REGNUM.

Что касается Александра Буркова, по мнению Татьяны Нагибиной, о планах развития Омской области «говорит он хорошо», однако за время его руководства «конкретных дел жители области не почувствовали».

«В связи с такими «выборами» Омской регион вновь приобретёт скандальную известность!» — убеждена она.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Врио губернатора Омской области Александр Бурков

Омский политолог Андрей Рудаков на 100% не уверен, что в выборах губернатора области победит Александр Бурков.

«100% нельзя давать никогда и не в чём, но на 99% уже всё понятно. Пока будущий победитель на губернаторских выборах ничем сильно негативным не отличился, значит, надежда на изменения есть. Но изменения будут возможны только при федеральном финансировании инфраструктурных проектов. Сейчас, по крайней мере в медийном пространстве, Бурков проявляет активность и стремление что-то изменить. Года через 2−3 можно будет подводить итоги», — считает Андрей Рудаков.

Омский политолог Илья Потёмкин также придерживается мнения, что нынешние выборы губернатора станут лишь средством для легитимации на этом посту Александра Буркова. Однако, как отмечает собеседник ИА REGNUM, это не значит, что от выборов следует отказаться.

«Следует понимать, что политический режим в современной России имитирует признаки демократии, но демократическим, по сути, не является. Такой режим ещё называют электоральным авторитаризмом: при наличии формальных избирательных процедур, он не подразумевает реальной соревновательности на выборах. То есть, избирательное право декларируется, выборы проходят регулярно и на альтернативной основе (участвует всегда более одного кандидата), но смены власти в результате электоральных процедур не происходит, победителем соревнования всегда становится инкумбент (тот, кто уже «в офисе»). Бурков и есть инкумбент — он исполняет обязанности губернатора, то есть уже «в офисе», по факту обладает властью высшего должностного лица области, нужна только легитимация. И эта легитимация должна состояться через выборы», — говорит политолог.

По его словам, любопытно наблюдать, как в таких условиях «тает оппозиционный образ КПРФ»:

«Традиционно имеющая в Омской области относительно высокую поддержку населения, компартия отказалась от выдвижения своего кандидата и решила поддержать Буркова».

«В реалиях нынешней российской политики институт выборов призван обеспечить инкумбенту легитимацию без существенного риска поражения. Но это не значит, что от выборов следует отказаться. Зачищенность политического поля не должна восприниматься нами как что-то непреложное и данное на века; политика наполняется реальной жизнью тем ярче, чем больше в неё приходит живых людей, готовых выдержать сопротивление системы и способных предложить современную повестку и решения, выгодные социуму. Любые выборы — это шанс для неизвестных широкой аудитории кандидатов заявить о себе, получить или укрепить навыки политического искусства, сформировать или упрочить свое ядро поддержки», — резюмировал Илья Потёмкин.

На картошку?

Итак, времени до выборов губернатора Омской области остаётся всё меньше. Однако предвыборного накала страстей в регионе не наблюдается — здесь всё спокойно. Думается, что интригой станет лишь предстоящая явка.

Некоторые опасения по этому поводу ранее высказал глава областного избиркома Алексей Нестеренко. Он напомнил, что в Омской области основные политические силы отказались от выдвижения своих кандидатов и поддержали выдвижение Александра Буркова. И в связи с этим избиратель может посчитать, что от него ничего не зависит, и предпочесть выборам извечную «картошку». Ведь, как известно, выборы проходят в сентябре, когда люди отправляются в огороды и на дачи, чтобы собрать урожай и в том числе выкопать картофель.

Цитата из м/ф «Антошка». реж Леонид Носырев. 1969. СССР На картошку

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Кстати, в Омской области явка на губернаторских выборах 2015 года составила 33,78%. В голосовании тогда приняли участие 521 518 избирателей. Победу в сентябре 2015 года одержал действующий глава региона Виктор Назаров. Он получил 59,99% избирателей (316 527). Второе место занял Олег Денисенко, выдвинутый КПРФ. За него проголосовал 148 501 избиратель (28,15%). Третье место было у кандидата от ЛДПР Яна Зелинского. Его результат — 19 372 голоса или 3,67%.

Кстати, в Омской области существует мнение, что из-за отказа участия в выборах коммуниста повышаются шансы на более-менее достойный результат у кандидата от ЛДПР. Оправдаются ли эти прогнозы, станет ясно уже в сентябре. А пока об этом говорить ещё рано, ведь кандидатам предстоит ещё пройти муниципальный фильтр. То, что это удастся сделать Александру Буркову, заручившемуся внушительной поддержкой, сомнений нет. Насчёт остальных — вопрос.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Омской области 9 сентября 2018 года пройдут в связи с тем, что Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 году, в октябре 2017 года ушёл в отставку в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе. Врио главы региона был назначен уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков. До этого он являлся депутатом Госдумы от «СР».