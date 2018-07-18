Предприятие «Агрогриб» и «Энгельсспецтрубмаш» — компании совершенно разные и по направлению деятельности, и по происхождению капитала: в тепличный комплекс капитал пришел с Кипра, а инвестиции импортозамещающего завода — российского происхождения. Объединяет их одно — оба предприятия работают в особой экономической зоне «Узловая». В период непростой экономической ситуации ОЭЗ получают особую актуальность. Власти регионов видят в них возможность для привлечения инвестиций и формирования долгосрочных бизнес-проектов. Однако некоторые опрошенные ИА REGNUM эксперты сомневаются, способны ли ОЭЗ быть эффективным инструментом развития.

Invest-tula.com ООО «Энгельсспецтрубмаш», строительство производства гибких насосно-компрессорных труб

Министерство экономического развития РФ опубликовало результаты функционирования особых экономических зон (ОЭЗ) за 2017 год. Оценка проводилась по 16 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по 4 расчетным показателям эффективности. Особая экономическая зона «Узловая» вошла в состав трех ОЭЗ промышленно-производственного типа, которые достигли 100%-ной эффективности с начала своего функционирования. Аналогичных показателей добились особые экономические зоны Татарии и Липецкой области.

Зоны для бизнеса

В России системное развитие особых экономических зон началось в 2005 году — с момента принятия соответствующего федерального закона. Особые экономические зоны — это территории, которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. Основная цель создания ОЭЗ — развитие высокотехнологичных отраслей экономики, импортозамещающих производств, туризма и санаторно-курортной сферы, разработка и производство новых видов продукции, расширение транспортно-логистической системы. На территории ОЭЗ действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. В частности, инвесторы получают созданную за счет средств государственного бюджета инфраструктуру для развития бизнеса, что позволяет снизить издержки на создание нового производства. Благодаря режиму свободной таможенной зоны резиденты имеют значительные таможенные льготы, им предоставляется ряд налоговых преференций. Кроме того, система администрирования в «одно окно» позволяет упростить взаимодействие с государственными регулирующими органами.

В Российской Федерации работают особые экономические зоны четырех типов: промышленно-производственные зоны, технико-внедренческие зоны или инновационные ОЭЗ, портовые зоны и туристско-рекреационные.

Согласно данным Министерства экономического развития РФ, по состоянию на 1 июля 2017 года на территории России действовали 26 особых экономических зон:

— десять промышленно-производственных (ППТ) в Татарии, Приморском крае, Липецкой, Самарской, Свердловской, Псковской, Астраханской, Калужской, Московской и Тульской областях;

— шесть ОЭЗ технико-внедренческих (ТВТ) в Москве, Санкт-Петербурге, в Томской и Московской областях (2 ОЭЗ), Татарии;

— одна ОЭЗ портовая в Ульяновской области;

— девять ОЭЗ туристско-рекреационные (ТРТ), в том числе туристический кластер, состоящий из пяти ОЭЗ, а также в Алтайском крае, Бурятии, Иркутской области и Тверской области.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин ранее отмечал, что «больше всего получается в промышленно-производственных зонах».

«Вторыми я бы поставил технико-внедренческие. Суммарно на эти два вида зон приходится где-то 87% всех резидентов», — объяснял Катырин.

Тем не менее многие эксперты с сожалением отмечают невозможность вести смешанную деятельность на территории ОЭЗ.

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы Вячеслав Тарасов отмечает: «С одной стороны, это правильно, что каждый тип ОЭЗ имеет свою направленность — в зоне технико-внедренческого типа разрабатывают продукцию, а в промышленно-производственной пускают в серийное производство. Однако такое жесткое разграничение по видам деятельности может тормозить развитие. Например, в приморских городах было бы интересно сделать портово-рекреационную зону, но, к сожалению, по законодательству это невозможно».

Создание ОЭЗ идет по всему миру. Так, в США существует более 50 ОЭЗ, через которые проходит 3% национального импорта и 2,5% экспорта, в Южной Корее — 170. ОЭЗ действуют и во многих других странах, в том числе соседних с Россией. Так, в Белоруссии в каждой из административных областей создано по одной свободной экономической зоне: «Брест», «Витебск», «Гродноинвест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Могилев».

Invest-tula.com Особая экономическая зона «Узловая»

Важный узел

Особая экономическая зона промышленного производственного типа «Узловая» была создана в апреле 2016 года по инициативе главы региона Алексея Дюмина на территории Узловского района Тульской области и является частью территории индустриального парка «Узловая». Специализацию ОЭЗ ППТ «Узловая» определяют инвестиционные проекты в сфере машиностроения, металлообработки, логистики, АПК, строительных материалов.

Целью создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа заявлено содействие развитию экономики Тульской области и формирование благоприятных условий для реализации российскими и иностранными компаниями инвестиционных проектов в области промышленного производства, с созданием дополнительных рабочих мест.

По оценкам специалистов, расположение «Узловой» достаточно удобное — она находится на пересечении федеральной автомагистрали М4 E 115 «Дон» и автомобильной дороги Р140 Тула — Новомосковск, между двумя крупнейшими промышленными центрами региона — Тулой и Новомосковском. Вблизи ОЭЗ проходит южная ветка Павелецкого направления Московской железной дороги. Расстояние до Тулы — 40 км, до Новомосковска — 24 км, до Москвы — 220 км. Общая площадь ОЭЗ «Узловая» составляет 471 га. В декабре 2017 года в ОЭЗ «Узловая» появилась первая железнодорожная ветка, которая соединила промзону с ближайшей от нее станцией «Маклец» в Новомосковском районе.

Экономический аналитик Артем Ермолаев сообщил, что «Узловой», благодаря грамотной и системной работе региональных властей, удалось добиться максимально эффективной работы.

«На территории ОЭЗ резидентами за 2017 год создано почти 600 рабочих мест — это 330% от плановых значений. Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ за 2017 год, составил 2915,63 млн рублей. Это важный показатель эффективности», — отметил эксперт.

По его словам, объем налогов, уплаченных резидентами «Узловой» в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, за период с начала функционирования ОЭЗ составил 3 млн рублей.

Достижения «Узловой» не остаются незамеченными. Так, Министерство экономического развития РФ опубликовало отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2017 год и за период с начала функционирования ОЭЗ. «Узловая» — самая молодая в списке рейтинга. Однако за два года своего существования ей удалось добиться высоких показателей эффективности. «Узловая» оказалась в тройке лидеров среди ОЭЗ промышленно-производственного типа по показателю эффективности с начала функционирования. За два года функционирования ОЭЗ привлечено восемь резидентов, из которых четыре — в 2017 году. По показателю использования земельных участков особых экономических зон за 2017 год Тульская область также занимает лидирующие позиции.

Invest-tula.com «АгроГриб», тепличный комплекс по производству грибов

Импортозамещающие производства

На сегодняшний день у «Узловой» — восемь резидентов. В их числе компания «Агрогриб». В июле текущего года планируется запуск первой очереди производства тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию шампиньонов. Проект позволит создать 919 новых рабочих мест и освоить 6,2 млрд рублей инвестиций.

«Агрогриб» — один из первых резидентов «Узловой» и проект в некотором смысле уникальный. Ранее генеральный директор компании Андрей Чигин, прездставляя проект, отметил, что выбрал особую экономической зону «Узловая» из-за ряда преимуществ: сырье, близость к большим городам, кадры, налоговые преференции. Он признался, что только на отсутствии ставки по НДС компания сэкономит на первом этапе порядка 1 млн евро. Речь идет об импортозамещающем производстве. Сейчас 85% свежих шампиньонов в России — привозные. «Агрогриб» планирует выйти на производственную мощность в 25 тыс. тонн свежих грибов в год. Компания уже ведет активные переговоры с сетями по реализации продукции. На фермах выращивания круглый год царит температура +16 градусов, поддерживается нормативный уровень влажности. Стеллажи — в шесть ярусов, общая высота — более трех метров. Вся техника и мицелий (основа для выращивания грибов) — из Голландии. Уровень механизации и автоматизации — максимальный.

«Мы оказались в числе первых, кто пришел сюда и приступил к работам. Рады, что не ошиблись с выбором места для строительства комплекса. Уверены, все задуманное осуществим в полном объеме и в намеченные сроки. Намерены динамично развивать свой бизнес. Все условия для этого здесь имеются», — отметил Андрей Чигин.

«Агрогриб» является дочерним предприятием «Агро-Инвест», учредителем которого является кипрская компания Maxbond limited. Кроме того, компания Maxbond limited является бенефициаром автомобильной группы «Авилон». «Авилон АГ» — один из крупнейших автодилерских холдингов России: продает Rolls-Royce, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Volkswagen и Hyundai. ГК «Авилон» активно развивает аграрное направление. Проект по строительству тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов предполагает вложение средств до 9 млрд рублей.

В декабре 2017 года в ОЭЗ была запущена работа компании «Энгельсспецтрубмаш». В инвестиционный проект предполагается вложение средств инвестора в размере до 2,5 млрд рублей, с созданием 100 рабочих мест.

«Энгельсспецтрубмаш» реализует проект по строительству единственного в России производства колтюбинговых труб или, как их принято называть в нашей стране, гибких насосно-компрессорных труб. Они используются нефтесервисными компаниями для работы на колтюбинговых установках при оказании услуг нефтегазодобывающим компаниям, в том числе при сланцевой и шельфовой добыче.

Выход в серийный объем производства запланирован не позднее I квартала 2018 года. Планируемая мощность производства — до 9000 тонн в год.

Генеральный директор предприятия Дмитрий Колосов отметил, что в настоящее время большинство колтюбинговых труб производится за рубежом. Организация импортозамещающего производства в России обеспечит отечественные нефтесервисные компании высококачественными гибкими насосно-компрессорными трубами и снизит зависимость отрасли от поставок.

В феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи в присутствии Алексея Дюмина и министра экономического развития РФ Максима Орешкина состоялось подписание соглашения о реализации еще одного инвестиционного проекта компании «Энгельсспецтрубмаш» по производству внутрискважинного оборудования закачивания скважин. Проект предполагает инвестиции в объеме порядка 1,1 млрд рублей и создание 115 новых рабочих мест.

Invest-tula.com Торжественная церемония закладки первой опоры будущего завода «Арнест МеталлПак», 3 октября 2017 года

Другие резиденты

Третий резидент — компания «АрнестМеталПак» (строительство завода по производству жестяного баллона с перспективой создания производства косметических изделий, товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке). Объем инвестиций в проект — 1,58 млрд рублей. Благодаря реализации проекта будет создано до 400 новых рабочих мест.

Четвертый резидент — «РГ-Техно Продакшн» (строительство комплекса по производству высокотехнологичной коммунальной спецтехники). Объем инвестиций в проект — 0,44 млрд рублей. Планируется создание 118 рабочих мест.

Также в «Узловой» базируются предприятия «СтальПолимер» (создание производства рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием), «Итекма-Синтез» (создание малотоннажного химического производства компонентов для высокотехнологичных полимерных композиционных материалов, «Тензограф» (создание производства высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов для герметизации оборудования и трубопроводов и производства климатических панелей) и «Универсальные технологии и материалы» (создание производства высокотехнологичных защитных покрытий).

В начале года глава Тульской области Алексей Дюмин заявлял, что число резидентов «Узловой» в 2018 году может вырасти с восьми до 11, указывая на то, что идут переговоры с компаниями-инвесторами из Китая, Японии и Индии. Также губернатор отметил, что Минэкономразвития России установило для ОЭЗ «Узловая» плановый показатель на привлечение трех новых резидентов в 2018 году.

Invest-tula.com Алексей Дюмин (в центре)

Не без проблем

Работа ОЭЗ в России не обходится без объективных проблем. В частности, многие экономисты сходятся во мнении, что ОЭЗ пока еще не на должном уровне выполняют свое основное функциональное предназначение — быть центрами динамичного экономического роста и эффективного решения задач территориального развития.

Несмотря на то, что во многих странах мира свободные экономические зоны показали и продолжают показывать достаточно высокую эффективность в плане привлечения инвестиций, в России они не смогли в полной мере стать успешным механизмом по привлечению инвестиций, констатирует эксперт Центра прикладных исследований и программ Олег Иванов. Он ссылается на данные контрольного управления администрации президента и информацию Счетной палаты РФ, согласно которым на большинстве территорий, прилегающих к экономическим зонам, серьезного роста в развитии экономики не было.

«В первую очередь причина кроется в неэффективном управленческом менеджменте, как на федеральном, так и на региональном уровне. Чиновники попросту не знают, что с этими зонами делать. Идея, на самом деле, довольно перспективная, но вот реализовать ее не получается. Выявленные недостатки носят системный характер, и в большинстве случаев это нарушение сроков строительства объектов инфраструктуры», — признает Иванов.

Руководитель информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» экономист Михаил Белый объясняет причину, по которой не всем ОЭЗ ППТ удается остаться на плаву:

«Одна из главных проблем заключается в том, что, по сути, над любой ОЭЗ занесен топор, который может пресечь ее успешное существование. Речь идет об условиях, на которых Министерство финансов РФ готово компенсировать регионам затраты по созданию инфраструктуры на территориях».

Эксперт напомнил, чтобы получить федеральные деньги, ОЭЗ должна считаться эффективной. Объем инвестиций с момента создания зоны должен в три раза превышать затраты федерального центра на ее инфраструктуру, совокупная выручка резидентов на десятый год существования ОЭЗ должна быть не менее 30 млрд рублей, а количество высокопроизводительных рабочих мест должно достигать не менее 3 тыс. Совокупная добавленная стоимость, получаемая на территории ОЭЗ, за десятый год ее работы должна составлять не менее 3 млрд рублей, а количество резидентов должно достигнуть 15.

«То есть если зона будет признана неэффективной, как как это было в 2016 году с Псковской ОЭЗ, то региональные власти не увидят федерального трансфера. Пока что ОЭЗ «Узловая» укладывается в этот график, за два года — половина необходимых резидентов. И, похоже, глава региона действительно делает все возможное для создания благоприятных условий инвесторам. Однако остается сложность, что первоначально практически всю инфраструктуру региону необходимо построить за счет собственных средств», — отметил эксперт.

В декабре 2017 года была открыта железнодорожная ветка, которая соединила ОЭЗ «Узловая» с ближайшей от нее станцией «Маклец» в Новомосковском районе. Осуществление данных работ имело ключевое значение для реализации проектов в ОЭЗ «Узловая» и одноименном индустриальном парке. Для запуска железнодорожной линии было подписано соглашение между «Корпорацией развития Тульской области» и «Газпромбанком» о предоставлении банковского кредита в 1,5 млрд рублей. Глава Тульского региона отмечал, что в современном мире инфраструктурные проекты — один из главных факторов роста экономики, так как способствуют её диверсификации. Поэтому для того чтобы создать должные условия резидентам ОЭЗ, правительство решило взять на себя риски, связанные с кредитными обязательствами.

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Михаил Белый считает также крайне важным привлечение на территории иностранных резидентов. Он напомнил, что работу в данном направлении активизировали тульские власти, которые проводят соответствующие переговоры. Однако такая работа требует создания социальной инфраструктуры. По такому пути пошла ОЭЗ «Алабуга» в Татарии — там построен отдельный коттеджный поселок для резидентов.

«Очевидно, что это дает дополнительные преимущества при выборе территории иностранным инвестором. Наличие развитой социальной инфраструктуры — серьезный плюс. Ведь благодаря ей снимается большая часть вопросов по привлечению высококвалифицированного управленческого персонала», — подчеркнул Белый.

Экономический аналитик Сергей Ефимов констатирует, что ОЭЗ пока не могут считаться в полной мере эффективным экономическим инструментом.

«Причин тут несколько: многие компании приходят в ОЭЗ, пользуются налоговыми преференциями, однако не показывают прибыли. Возможно, это недостаток контроля за расходованием средств и реализацией проектов, а возможно — очевидные конфликты нормативной базы. В некоторых регионах мы сталкиваемся со слабой активностью региональных властей. Там же, где власти работают с отдачей, мы видим позитивные результаты. Пример тому — ОЭЗ «Узловая». Меньше чем за два года зоне удалось добиться ощутимых результатов», — отметил Ефимов.

По его словам, бизнес проявит желание инвестировать в инфраструктуру, если в регионе будут стабильная экономическая и политическая ситуация, а также благоприятная для ведения бизнеса среда.

Аналитик Артем Ермолаев утверждает, что российские особые экономические зоны имеют большой потенциал развития. Но препятствием для их эффективного функционирования является отсутствие емкой нормативно-правовой базы, а также подчас полное отсутствие эффективного взаимодействия между органами власти всех уровней:

«Случается, что инвестор, получив поддержку на одном уровне, сразу же сталкивается с серьезными препятствиями на другом».

В то же время он уверен, что ОЭЗ нужны регионам:

«Такие зоны — идеальный инструмент для экономического толчка региона. Они позволяют привлекать инвестиции. Однако, надо понимать, что это не волшебная палочка. От органов исполнительной власти напрямую зависит успех всего проекта».

Следует признать, что особая экономическая зона имеет право на существование как отдельный экономический инструмент. Однако серьезными достижениями пока могут похвастаться далеко не все. В частности, тяжелее всего процесс развития идет в туристическо-рекреационных зонах. Пока им не удается заполучить крупного якорного инвестора, за которым бы потянулись более мелкие, развитие идет тяжело. Открытым остается и вопрос доступных кредитов. По мнению экспертов, льготы для резидентов необходимо увеличить, ведь пока по этому показателю отечественные ОЭЗ проигрывают конкурентам за рубежом.

Сегодня бизнес-сообщество вместе с региональными властями готовят предложения по оптимизации работы особых экономических зон. Опыт первого десятилетия наглядно продемонстрировал слабые места. Молодость особой экономической зоны «Узловая» является не только минусом, но и преимуществом — управляющая компания наряду с региональным правительством учитывают ошибки других и не боится двигаться вперед. При слаженной работе бизнеса и власти «Узловая» вполне может стать точкой экономического роста для региона, а может быть и страны в целом.

Цифры и факты особой экономической зоны Узловая на 1 января 2018 года (данные Минэкономразвития России):

— восемь резидентов ОЭЗ, из них в 2017 году — четыре резидента;

— один резидент с участием иностранных инвесторов в составе акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ с привлечением иностранных инвестиций;

— 594 рабочих места, в том числе в 2017 году — 589 рабочих мест;

— объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ, за 2017 год составил 2915,63 млн рублей, нарастающим итогом за период с начала функционирования ОЭЗ — 3141,68 млн рублей;

— объем средств бюджета Тульской области и местных бюджетов, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ ППТ в Тульской области, за год оценки эффективности составил 441,96 млн рублей;

— объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ ППТ в Тульской области в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, за период с начала функционирования ОЭЗ составил 3,01 млн рублей, в том числе за 2017 год — 2,90 млн рублей;

— объем таможенных платежей, уплаченных резидентами, за 2017 год составил 9,16 млн рублей, при этом объем налоговых льгот по уплате таможенных платежей составил 57,78 млн рублей;

— резиденты в 2017 году не использовали налоговые льготы в части, зачисляемой в региональный и местный бюджеты;

— за 2017 год построены и введены в эксплуатацию три объекта инженерной инфраструктуры;

— в 2017 году запущено производство «Энгельсспецтрубмаш».