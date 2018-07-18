Широкое чествование сотой годовщины рождения Ролихлахлы Нельсона Манделы в Южной Африке привлекло вереницу лидеров с мировыми именами, включая бывшего президента США Барака Хусейна Обаму. Международная пресса превратила этого лидера чернокожего населения на юге африканского континента во всемирно почитаемого святого. Его имя произносят с благоговейным придыханием. Рассказывают, что он освободил свой народ от режима апартеида и принёс стране равенство и справедливость вкупе с верой в светлое будущее. Такого рода речи слышны в наши дни о роли могучего Ролихлахлы Нельсона Манделы в светлых преобразованиях. Мы используем настоящее имя, которое он получил при рождении. Только в школьном возрасте учительница английского языка нарекла его Нельсоном. Почему-то со временем о своём первом имени он как бы вовсе позабыл.

Нельсон Мандела

Говорят сегодня, что очень плохо жилось неграм при апартеиде, но — будет им когда-то очень хорошо при новой власти. О настоящем же стыдливо умалчивают обычно. Очень трудно доказать тезис об улучшении жизни в стране.

Если взглянуть на ЮАР сегодня, спустя двадцать три года после прихода власти к негритянского руководства, то по всем значимым критериям мы определим результаты победы Нельсона Манделы с его сообщниками как одно из тягчайших преступлений современности. Любые сравнения с предыдущим режимом будут не в пользу нынешнего.

Помните, как весь мир содрогнулся от подавления беспорядков в Соуэто в 1976 году, в ходе которых погибло … человека? И мы не будем мелочиться и вспоминать, как началось там все с убийства доброго еврейского доктора Мелвилла Эдельштейна, примчавшегося принимать роды туда, невзирая на предупреждения. Не будем озадачиваться и гибелью стража порядка в тот день. Всего в Соуэто погибло 23 человека, из которых 21 — чернокожие.

Беспорядки в Соуэто

За все годы режима апартеида в ЮАР (1948−1994) в столкновениях с властями на почве беспорядков и терроризма погибло 620 негров. За то же время продолжительность жизни у негров выросла с 48 лет до 64. Уровень благосостояния и образования среди «афро-южноафриканцев» вырос по всем основным показателям и был самым высоким на африканском континенте. Чудесным образом население страны росло за счёт притока беженцев из соседних африканских стран. Миллионы чернокожих покидали свои страны, где царил социализм третьего мира и где они имели право на голос при выборах, в страну апартеида и расизма. Как вы понимаете, беженцев из самой ЮАР не было, если не считать кучки террористов.

За двадцать три года победы Африканского национального конгресса ЮАР вышла на первые места (или вторые) в мире по убийствам, изнасилованиям, истязанию детей и зараженностью СПИДом.

Особо тягостно положение белого меньшинства. Не менее семидесяти тысяч белых было убито за время чёрной власти. Число изнасилованных женщин перевалило за двести тысяч. Частично эти люди стали жертвами преступности и дикарства. Нам возразят, что негры тоже страдают от этого. Верно, хоть значительно меньше в относительных измерениях.

Убой белых носит там смешанный характер целенаправленного террора на расовой почве и дикарской преступности. Во многих случаях это именно проявление звериной ненависти к белым просто потому, что они белые. Они насилуют матерей на глазах у мужей и детей, а потом убивают всех. Иногда сжигают заживо, иногда даже погружают в кипящую воду. Было и такое. Только среди фермеров-африканеров, насчитывается уже более четырёх тысяч убиенных.

Нам ответят: будь нынче власть в руках самого Нельсона Ролихлахлы Манделы, он бы не допустил. Или скажут, что он бы такого не хотел.

Черные борцы за отмену апартеида

Герой третьего мира и либералов с коммунистами и террористами был осуждён в своё время за обычное террористическое бесовство. Да, он выступал против режима апартеида, при котором только белые имели право голоса. Правда, премьер-министр Фервурт пытался проводить политику территориального компромисса, предоставляя неграм в разных местах полную государственную независимость, со всеми гражданскими правами. Однако это разумное решение проблем страны не было претворено в жизнь в должной степени. Враги ЮАР хотели не равноправия для чёрных, а изъятия у белых всего, что те построили и произвели. Даже путём разрушения страны.

Многие ошибочно полагают, что Нельсон Ролихлахла Мандела был правозащитником и мирным борцом за справедливость наподобие Ганди. На самом же деле он был членом ЦК Коммунистической партии ЮАР, а главное — с 1961 года он возглавил «Умконто ве сизве» (в переводе с зулу — копьё нации), военное крыло Африканского национального конгресса. Они называли это вооруженной борьбой, но по сути и методам они ничем не отличались от прочего терроризма того времени. Напомним или удивим: в те времена террористическим ремеслом увлекались преимущественно вовсе не мусульмане, а вполне светские революционеры с разной мерой пристрастия к идеологии СССР, но с неукротимым желанием заручиться поддержкой и финансированием из Москвы.

За что же судили Манделу? За организацию взрывов в зданиях суда, в паспортных столах, за организацию диверсий на электростанциях. Речь идёт о конкретных деяниях, которые в любой стране были бы квалифицированы как организованный терроризм. Нельсон Ролихлахла Мандела получил пожизненное заключение.

Уже с середины восьмидесятых правительство ЮАР предлагало ему свободу взамен на обязательство отказаться от насильственных методов борьбы. Пристрастие к терроризму было дороже воли, он отклонил предложение об освобождении. Однако в 1990 году правительство окончательно капитулировало вследствие международного давления. Африканский национальный конгресс был разрешён, а Мандела триумфально вышел на свободу.

Paul Weinberg Мандела голосует на выборах 1994 года.

Массовое истребление белых началось не с первого дня прихода к власти Нельсона Ролихлахлы Манделы. Но толчок нынешним чудовищным зверствованиям дал он непосредственно. Ознакомление с фактами жизни времени собственно его правления покажет и докажет, что фундамент для нынешнего преступного уклада жизни в ЮАР был заложен самим предводителем за годы президентства (1994−1999).

Двадцать семь лет его пребывания в тюрьме были скрашены осознанием того, как его советские друзья, а также соратники по террористическому интернационалу (Арафат и прочие) пекутся о нем и привлекают к его поддержке западных либералов. После освобождения он не только не отблагодарил своих московских благодетелей, но демонстративно отказался от посещений СССР и России. Только в конце апреля 1999 года он приехал в Москву и встретился с президентом Ельциным. Встреча была бледной и запоздалой. Сегодня, поди, никто уже и не помнит о ней.

Никто не воскликнет сегодня: что натворил этот сутулый смуглый человек? Во что превратил он со своими сообщниками процветавшую страну добродетели и самобытности?

И пусть не говорят нам, что он не хотел и не планировал массового кровопролития. Смотрите и слушайте, как он поёт с сообщниками на племенном языке «Убивай белых», а затем с выражением лица проповедника-гуманиста объясняет на английском корреспонденту, что они стоят за демократию, справедливость и любовь к людям.

Тридцать лет назад я был впервые в ЮАР с месячным визитом по приглашению тогдашнего правительства страны. В самом конце у меня была встреча о моих впечатлениях с полковником военной разведки. Я ему сказал тогда с горечью и ясно: «Скоро вы введёте единую избирательную систему, освободите Манделу и сделаете его вашим президентом». Мой собеседник побагровел: «Господин Эскин, вы наш друг, но вы экстремист. Что вы понимаете? Это я буду служить под командованием этого коммуниста Манделы?»

South Africa The Good News Нельсон Ролихлахла Мандела

Вернувшись в Израиль, я организовал демонстрацию у посольства ЮАР с просьбой не выпускать террориста Манделу на волю. Как вы знаете, нас не послушали. Мой собеседник-полковник успел ещё послужить Манделе. А страна в разрухе и в крови. Трансвааль горит снова.

«Трансвааль, Трансвааль, страна моя!

Бур старый говорит:

За кривду Бог накажет вас,

За правду наградит».

Хочется верить, что этот народ не сказал ещё своего последнего слова. А про Ролихлахлу Нельсона Манделу мы все уже сказали.

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