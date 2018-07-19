Развитие сотрудничества между Евросоюзом, Евразийским экономическим союзом, Россией и странами Туркестана (далее в тексте — страны Центральной Азии) в контексте реализации Пекином инициативы «Один пояс — один путь» обсудили в Высшей школе экономики. Круглый стол был организован австрийской некоммерческой организацией We Build Europe при содействии Института востоковедения РАН и аналитического портала «Евразийские исследования». Доклад старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Леонида Гусева был посвящен проблемам конкуренции и взаимодействия ЕС и ЕАЭС в странах Центральной Азии. Приводим текст доклада полностью.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечая конкуренцию ЕАЭС и ЕС, можно указать на то, что цели Евросоюза в Центральной Азии всегда были гораздо менее амбициозными, чем в странах Восточного партнерства. Речь идёт об обеспечении безопасности и стабильности центральноазиатских государств, о поддержке их в борьбе с бедностью, о развитии регионального сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, высшего образования и защиты окружающей среды.

В течение длительного времени Евросоюз проводил в Центральной Азии реалистическую и умеренную политику, отдавая отчёт, что излишний упор на тему прав человека и демократических реформ не даст в странах региона значимых результатов.

Стратегия ЕС по Центральной Азии, принятая в 2007 году и обновленная в 2015-м, добилась успехов в некоторых областях. Ключевыми новыми моментами в обновленной стратегии явилось:

увеличение экономической помощи в 1,5 раза (до примерно 1 млрд евро);

повышение гибкости реагирования на обстоятельства;

большая приоритетность странового подхода с учетом различий между государствами региона;

особое внимание к новым угрозам, связанным с религиозным радикализмом и проникновением боевиков, в том числе из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

JM Fumeau Таджикистан

На данный момент в каждой стране региона, за исключением Туркмении, действуют представительства ЕС, реализован ряд программ по борьбе с бедностью, в сфере высшего образования и защиты окружающей среды. Сами государства Центральной Азии позитивно отзываются об этой стратегии и поддерживают продолжение сотрудничества.

Что касается политики России в Центральной Азии, то она предусматривает три основные задачи.

Первая — это вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества (от модернизации вооруженных сил государств региона и до строительства военных баз в Киргизии и Таджикистане).

Вторая — энергетические проекты в нефтегазовой сфере и гидроэнергетике.

Третья — укрепление интеграционных институтов Евразийского экономического союза.

Направленность ЕС на решение проблем, связанных с иностранными боевиками и радикализацией, может быть одним из направлений, где Россия может сотрудничать с ЕС. В частности, это может происходить через структуры ООН и ОБСЕ. В обоих случаях у ОДКБ как основной формы присутствия российских военных интересов в регионе есть хорошие каналы диалога и сотрудничества. Необходимость такого сотрудничества следует из объявленной президентом Путиным политики создания глобальной антитеррористической коалиции. Разумеется, нельзя при этом забывать и о том обстоятельстве, что трансатлантическая солидарность с США для ЕС всегда будет приоритетом в военно-стратегическом отношении, даже при наличии очевидного желания многих сил в Европе сотрудничать с Россией.

Mr. Theklan Киргизия

Что касается российских экономических возможностей в Центральной Азии в сравнении с европейскими, то они, к сожалению, демонстрируют в настоящее время ряд определенных проблем.

Среди проблем можно перечислить:

долгосрочное снижение российской доли в общем объеме торговли и инвестиций центральноазиатских стран;

долгосрочное увеличение профицита российской внешней торговли (т.е. Россия фактически почти ничего в регионе не покупает, особенно после того, как произошел отказ от туркменского газа по причине китайской конкуренции);

долгосрочное продолжающееся повышение доли сырья в российской торговле с регионом (т.е. российская промышленная продукция оказывается недостаточно конкурентоспособной, будучи вытесняема в секторе высококачественных товаров европейскими, а в секторе более дешевых и низкокачественных — китайскими);

на торговле, инвестициях и других формах сотрудничества России с Центральной Азией (в том числе трудовой миграции) в краткосрочном плане негативно сказались кризисные явления в российской экономике в 2014—2015 гг.

Есть и другие проблемы.

Россия, например, уступает ЕС в мягкой силе. Несмотря на значительное присутствие в регионе российских СМИ, ЕС все равно кажется многим в Центральной Азии более привлекательным. Местная интеллигенция, мечтающая о региональной интеграции, смотрит на ЕС как на успешный пример объединения государств, который можно было бы повторить и в Центральной Азии.

Значительное число преподавателей, аспирантов, студентов из стран Центральной Азии едут на учебу и различные стажировки в страны ЕС. Да, в России учится и стажируется больше преподавателей, студентов и научных работников. Но, представители ЕС затем не забывают их, всячески поддерживают контакты с ними, приглашают на различные конференции, семинары, выделяют гранты. Россия же по большому счёту не занимается дальнейшей работой с бывшими выпускниками своих вузов

Prince Roy Таджикистан

В связи с этим России необходимо: