Выступая во вторник в Белом доме перед встречей с представителями конгресса, Дональд Трамп заверил американский истеблишмент и общественность, что согласен-таки с выводами разведсообщества о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Напомню, что днём ранее на совместной с президентом России пресс-конференции американский лидер заявил: «Президент Путин только что сказал, что это была не Россия. Скажу следующее: не вижу никакой причины, чтобы это была она».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Это высказывание, как сообщают СМИ, вызвало в США «политическую бурю», Трамп от этой бури пошатнулся и сказал то, что сказал. Сделал он это неуклюже — мол, частица «не» оказалась не в том месте (язык что ли заплетается?), — но, в принципе, признаем, речь идёт о реакции, являющейся нормой для современных политических экзгибиционистов на вершинах власти. Только норма эта извращённая, как и многое другое в окружающем нас мире.

Понятно, что в истории с «вмешательством» в выборы есть объёмная спецслужбистская составляющая. Трамп подчеркнул, что он не просто «поддерживает выводы разведки, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году», но и вообще «полностью поддерживает американские разведведомства и всегда поддерживал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Другими словами, спецслужбы, как всегда, правы, Путин в Хельсинки ему в очередной раз соврал, а Россия слаба, ибо она попыталась вмешаться, но её действия «не оказали совершенно никакого влияния на исход выборов». Наверное, Трамп считает, что мы в пользу Хиллари Клинтон вмешивались, и всех призывает считать именно так.

И вот на основе таких шатаний нынешний президент США собирается делать российско-американские отношения «значительно лучше», «ладить с Россией», искать согласия по таким темам, как сокращение ядерного оружия, Сирия, Иран, палестино-израильский конфликт, многогранная двусторонняя проблематика. Но ведь даже для того, чтобы «согласиться не соглашаться» (похоже, по Украине дело идёт именно к этому), тоже нужна как минимум последовательность!

Понятно, что международная проблематика для президента США — это преимущественно инструмент политики внутренней. А в этой области его главную заботу составляют сейчас предстоящие в ноябре этого года промежуточные выборы в конгресс, на которых он собирается дать серьёзный бой демократам и достичь победы.

Трампу, однако, важно, чтобы никто потом не смог поставить их результаты под сомнение. «Мы остановим их, мы отразим любые усилия вмешаться в наши выборы. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить вмешательство России в 2018 году», — заявляет нынешний хозяин Белого дома. Зря надеется. Если его планам суждено будет осуществиться, то всё равно сказки про российское вмешательство продолжатся. А если не суждено, если победят демократы, кого Дональд Трамп будет в этом обвинять, на чьи козни ссылаться?

От сказанного президентом США после Хельсинки идёт отвратительный запах политической нечистоплотности. Если его высказывание по российскому так называемому «вмешательству» в выборы в США с Владимиром Путинным не согласовано, то это значит, что на реакцию и самого президента России, и многомиллионной аудитории сторонников Путина в России на его 180-градусный разворот Трампу наплевать. Если же оно было согласовано (а исключать проговора подобных деликатных моментов в ходе тет-а-тета мы не можем), то дело с современной политической культурой обстоит ещё хуже. Посмотрим, как отреагирует на сказанное Трампом Кремль.

Kremlin.ru Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным

Теперь давайте поставим эту проблему в более общем ключе: можете ли вы себе представить кого-то из американских или советских руководителей 1960-х и 1970-х годов оправдывающимся, доказывающим на следующий день, что накануне его не так поняли? Скажем, Кеннеди или Хрущёва, Никсона или Брежнева? О предшественниках и не говорю… Бред какой-то!

Впрочем, их нельзя представить и что-то там пишущими в Твиттер. И не потому, что тогда его не было, а потому что у них была другая форма ответственности и отчётности перед своими гражданами: не болтовнёй, а по конкретным результатам их деятельности.

А так один день трепанул одно, другой день — другое… Точно Владимир Путин сказал ещё в 2007 году, имея в виду так называемый «демократический мир», что «после смерти Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем»! Но ведь и самому надо быть достойным такого разговора.