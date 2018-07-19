Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Алексей Коваленко
19 июля 2018
Передача LXXXIV, сильно затянувшаяся, но это простительно, поскольку перед нами уникальная краткая история мирового вокала от Алексея Коваленко, который скоро поедет (как победитель певческого конкурса) в Америку.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
Помимо кусочков песен разных направлений, вы узнаете много интересного о природном голосе. И драматичной истории его потери…
P.S. Это полушуточный и скорее развлекательно-познавательный разговорный эфир. Для полноценного знакомство с качественными профессиональными записями вокала вы можете легко связаться с Алексеем, который ответит на любые ваши вопросы о своих взглядах на вокал и обучение.
Личный архив Алексея Коваленко
Алексей Коваленко