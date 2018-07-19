Передача LXXXIV, сильно затянувшаяся, но это простительно, поскольку перед нами уникальная краткая история мирового вокала от Алексея Коваленко, который скоро поедет (как победитель певческого конкурса) в Америку.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Помимо кусочков песен разных направлений, вы узнаете много интересного о природном голосе. И драматичной истории его потери…

P.S. Это полушуточный и скорее развлекательно-познавательный разговорный эфир. Для полноценного знакомство с качественными профессиональными записями вокала вы можете легко связаться с Алексеем, который ответит на любые ваши вопросы о своих взглядах на вокал и обучение.