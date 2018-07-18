Управляющий делами аппарата премьер-министра Армении Геворг Ачемян 17 июля заявил о своем уходе с должности. Причин своего решения он не назвал, но их могло быть несколько.

Armenpress Здание правительства Армении

«Дорогие друзья, сегодня представил заявление об уходе с должности управляющего делами аппарата премьер-министра. Рад, что работал в хорошей команде. Не думаю, что мои религиозные взгляды, сделанное мною выражение в адрес первого президента, история с «Аштарак кат» и отказ от подписки правительства на газеты не получили с моей стороны соответствующих разъяснений. Но тем не менее все мы должны считаться с определенными реалиями и встретиться с настоящим лицом к лицу», — написал Ачемян на своей соцстраничке.

Молодой «завхоз» аппарата премьера за тот короткий срок, что просидел в кабинете в правительстве, успел оказаться в центре упомянутых им скандальных историй. Когда его обвинили в членстве в пятидесятнической секте «Слово жизни», он спокойно признался в этом. В соцсети обозвал первого президента Армении Левона Тер-Петросяна политически слепым (обыгрывая физический недостаток первого президента). Отказ от подписки на прессу вызвал критическое отношение к нему представителей печатных СМИ.

Особняком стоит история с компанией «Аштарак кат». Обанкротившаяся компания по выпуску молочной продукции, кстати, одна из крупнейших в Армении, заимела нового собственника. Местные СМИ писали, что управделами аппарата премьера встретился с новым собственником и потребовал у него вернуть компанию прежнему собственнику, который также является адептом секты «Слово жизни». Тема всплыла в СМИ, Ачемян опроверг ее, подтвердив только факт встречи с новыми собственниками «Аштарак кат», но с другим содержанием.

Судя по позициям пользователей соцсетей, в том числе и из команды Никола Пашиняна, складывается устойчивое мнение, что Ачемяна удалили из правительства именно из-за последнего эпизода. Хотя он и допустил критическую массу ошибок и ошибочных заявлений.

Ачемян стал вторым чиновником, попрощавшимся с креслом в новом правительстве. До этого был уволен (по собственному желанию) выполняющий малопонятные функции в правительстве пресс-секретарь первого вице-премьера Карпис Пашоян. Последний также, будучи представителем правительства, не воспринял увеличения цены своего слова в новом качестве и продолжал молоть чепуху, характерную для своего недавнего улично-протестного прошлого. В частности, мягко говоря, неоднозначными заявлениями Пашоян отличился в адрес Гарегина Нжде и погибших героев апрельской войны 2016 года.

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Эти отставки сами по себе не изменят позиции и подходы многих сегодняшних «младочиновников» правительства, не понимающих цену своего слова в отличие от своего руководителя — бывшего журналиста. Но эти примеры заткнут рты оставшимся на службе и будущим любителям почесать языком на публике, не утруждая при этом себя включением мозгов.

Рубен Грдзелян