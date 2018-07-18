



Иван Шилов ИА REGNUM

Хотя Польша и не была предметом переговоров в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, реакция варшавского салона последовала. Она была бурной. Особенно со стороны оппозиции ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Противники PiS фактически солидаризовались с «глубинным государством» в США и европейскими глобалистами во главе с Берлином в негативных оценках американского президента, публично выразив надежду на скорейший запуск процедуры импичмента в отношении Трампа.

«Хельсинки наконец подтвердил: Трамп — слабый, хаотичный, непредсказуемый, невежественный и случайный лидер, поэтому любая политика сотрудничества с ним является кардинальной ошибкой, — отмечает бывший посол Польши в Канаде Марцин Босацкий. — Между тем альянс с Трампом — это единственный инстинкт (потому что нет ни плана, ни тем более стратегии) нынешних польских властей в международной политике… Не менее важно, что выполнение мечты Трампа, Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Виктора Орбана и Ярослава Качиньского о конце Запада, каким мы его знаем, — это конец безопасности Польши в целом… Хельсинки не является сигнальным звоночком, это сигнал SOS. Для Европы и особенно для Польши. Или мы вместе — поляки, немцы, французы и многие американцы, старые и добрые, хотя и несовершенные, Запад отремонтируем и защитим. Либо Трамп и его коллеги победят — и тогда наступит катастрофа. Как в Хельсинки. Только в масштабах континента».

Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки

И такого рода заявлений довольно много, что еще раз подтверждает, в какой агрессивной информационной среде приходится действовать «Праву и Справедливости». При этом если оппозиционный лагерь в неприятии Трампа и PiS более-менее монолитен, то среди симпатизирующих правящей партии изданий оценки не столь однозначны. «Трамп не продал Путину Польшу», — уверен обозреватель еженедельника Sieci Станислав Янецкий. Хотя, и это уже мнение колумниста портала wPolityce Петра Сквичиньского, для «нашего региона то, что произошло в Хельсинки, является плохим сигналом». Однако «не следует упускать из виду», что восприятие американским истеблишментом России почти полностью отличается от видения Трампа, которому будет сложно преодолеть сопротивление идее новой перезагрузки. В этой ситуации Варшава должна держать в голове возможность, если что-то пойдет не так, «получения — для успокоения нас, как важного партнера, — некоторых дополнительных гарантий безопасности».

В этой ситуации сбить негативную волну постаралось правительство Польши. Как заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, в Хельсинки, «возможно, один президент, наш восточный сосед, давил на президента США, склоняя к уступкам». Однако, отметил Моравецкий, которого цитирует ТАСС, сам он этих уступок «не заметил» ни в контексте воссоединения Крыма с Россией, «ни войны на Украине». В свою очередь министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил мнение, что встреча Путина и Трампа может стать началом определенной разрядки в международных отношениях. «Мне кажется, что это начало определенного процесса, возможно, разрядки, — сказал министр, слова которого транслировало Польское телевидение. — Есть такая надежда». Учитывая, что «Право и Справедливость» сделала главную ставку на Вашингтон, «отвернувшись» от Берлина, примиряющие выступления главы правительства и МИД должны спасти прежде всего PiS, репутация которой поставлена в прямую зависимость от действий президента США.

Olaf Kosinsky Матеуш Моравецкий

Однако дело выглядит куда более серьезным. «Мало кто заметил, что наряду с встречей в Хельсинки Трампа с Путиным лидеры Европейского союза встретились в Пекине с лидерами Китая, — подчеркивает главный редактор влиятельной варшавской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа. — Совпадение было, судя по всему, случайным, но переговоры по этим двум осям показывают возможность глобального разворота альянсов… И именно Китай стал скрытым героем Хельсинки и, вероятно, главной темой двухчасового конфиденциального разговора между Трампом и президентом России». Напомним со своей стороны, что в начале июля в Болгарию прибыл премьер Госсовета КНР Ли Кэцян для участия в саммите формата «16+1» — Китай и страны Центральной и Восточной Европы. А после он проследовал в Германию, где встретился с канцлером Ангелой Меркель. Анализируя ситуацию, ИА REGNUM отмечало, что «Пекин своими действиями как осложняет дальнейший дрейф Киева от Москвы, так и отодвигает Москву от европейских столиц, консолидации которых способствует».

Альянс Пекина и Берлина родит новую геополитическую конфигурацию в Восточной Европе, что создаст новые вызовы, в том числе и для Варшавы. И тогда, вполне возможно, налаживание отношений между Трампом и Путиным окажется не самой главной головной болью для Польши, которой придется выбирать — или она с США, или с Германией.