Европейский союз немного отошел от катастрофического визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Брюссель и перегруппировал свои силы в Японии. Всего через несколько дней после того, как глава Белого дома заявил CBS News, что он рассматривает ЕС как «врага» из-за действий европейских стран в торговле, представители ЕС прибыли в Токио, чтобы подписать крупнейшее в истории соглашение о свободной торговле, пишет Уильям Песек в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Соглашение ЕС со второй по размеру экономикой Азии позволит ликвидировать существенную массу пошлин и обеспечит экономический рост, а также создание новых рабочих мест. Создавая, возможно, самую большую открытую экономическую зону в мире, Брюссель и Токио заполнят пустоту, оставленную президентом Трампом.

Gobierno de Chile Саммит Транстихоокеанского партнерства

Выход Трампа из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) стал серьезным ударом для премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Премьер-министру Японии пришлось растратить огромный политический капитал на то, чтобы Япония присоединилась к ТТП, которое подписали 12 государств. Абэ пришлось приложить много усилий, чтобы убедить сущностно протекционистскую Либерально-демократическую партию. Соглашение с ЕС — это возможность для Абэ сохранить свое лицо и поддержать дальнейшие реформы.

Абэ сможет обеспечить для японских компаний в ЕС более равноправные позиции, например, с конкурентом из Южной Кореи, которая подписала с ЕС соглашение о свободной торговле в 2015 году. Вместе с тем, чтобы сохранить облегченную версию ТТП после выхода США, Токио ведет переговоры с Сеулом и Пекином о расширении трехсторонних торговых потоков.

В понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что «архитектура мира меняется на наших глазах, и наша общая ответственность заключается в том, чтобы она менялась к лучшему».

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Председатель Европейского совета Дональд Туск

В результате подобного изменения ЕС и Япония создадут торговую зону, которая охватит около 600 млн человек и треть мирового валового внутреннего продукта. По оценкам ЕС, около 600 тыс. европейских рабочих мест напрямую зависят от торговли с Японией. Ожидается более широкий доступ к японским инфраструктурным проектам, таким как железные дороги, увеличение продаж химических веществ и огромный рост экспорта сельскохозяйственной продукции.

Пошлины на вино, сыр, свинину, домашнюю птицу и другие продукты будут, по крайней мере, теоретически ликвидированы. Пошлины на автомобили из Японии, которые в настоящий момент составляют 10%, постепенно достигнут нуля. «Япония настаивает на ускорении глобализации», — заявили в торговой палате ФРГ.

Конечно, это не лучший образец торгового соглашения, есть соглашения с гораздо более выгодными условиями. Это происходит из-за того, что процесс сокращения пошлин проходит постепенно, а также из-за разногласий между ЕС и Японией в разных секторах экономики, начиная с заготовки леса и заканчивая китобойным промыслом. Для ликвидации некоторых пошлин может потребоваться 10 лет. Сюда можно отнести, например, пошлины на шоколад и макаронные изделия. Около 15 лет займет процесс отмены пошлин на твердый сыр и говядину.

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Конечно, не все этому рады. Глава Белого дома пока еще не озвучил свой приговор относительно соглашения между Европейским союзом и Японией. В то же время Гринпис уже высказался по поводу второго решения, назвав соглашение «огромной передачей власти от людей крупному бизнесу».

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Кроме того, более низкие пошлины позволят Японии работать более продуктивно, появятся дополнительные возможности для импорта иностранной продукции. Однако данное соглашение не делает Японию менее зависимой от экспорта, что является серьезной уязвимостью в связи с глобальной торговлей. Тем не менее соглашение между Японией и Европейским союзом — это хорошее достижение в мире, который сбит с толку главой Белого дома.