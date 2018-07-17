Президент США Дональд Трамп сегодня утром нанес политическое оскорбление американским политикам, заявив в Твиттер, что именно Вашингтон виноват в резком ухудшении отношений между США и Россией. «Наши отношения с Россией никогда не были такими плохими. Все это из-за многолетней глупости США», — заявил Трамп. Глава Белого дома совершенно прав, пишет Дэвид Голдман в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Говоря это, я не хочу сказать, что Россия непогрешима, а президент России Владимир Путин — замечательный мировой лидер. Тем не менее Трамп проявил как прозорливость, так и политическое мужество, когда указал на то, что США не смогли выстроить отношения с Россией.

К сожалению, заблуждение в том, что США смогут переделать Россию по своему образу и подобию после краха СССР, сохранилось как при администрации экс-президента США Джорджа Буша, так и при администрации его преемника Барака Обамы. Лично у меня нет оснований сомневаться в том, что десятки российских разведчиков осуществили «вмешательство» в выборы 2016 года, но все это просто цветочки по сравнению с давними попытками США вмешаться в российскую политику.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция

Соединенные Штаты поддержали майданский мятеж в 2014 году на Украине и свержение правительства бывшего украинского президента Виктора Януковича. Вашингтон сделал все возможное, чтобы сместить коррумпированного Януковича и заменить его правительство на правительство, враждебное Кремлю. В Белом доме молчаливо лелеяли надежду на то, что украинский переворот приведет к свержению Путина.

Было очевидно, что бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и ее босс Хиллари Клинтон рассчитывали на то, что в результате украинского переворота Россия лишится своей черноморской военно-морской базы в Крыму. Они не предвидели, что Крым может вернуться в состав России.

Майданский переворот стал второй попыткой Соединенных Штатов установить украинское правительство, враждебное Москве. Первая попытка произошла в 2004 году, когда должность государственного секретаря США занимала Кондолиза Райс.

Американские усилия, направленные на поддержку антипутинской оппозиции, потерпели неудачу, и, как недавно написал Джон Ллойд в Reuters, российский президент по-прежнему пользуется популярностью. Неоконсерваторы никак не могут понять, почему в мире все еще существуют диктаторы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Благодаря президенту Трампу Россия (как и Китай) теперь понимает, что вмешательство Америки в Ирак не являлось целенаправленной попыткой дестабилизации региона и что ее поддержка суннитских джихадистов в Сирии — это непреднамеренная попытка, приведшая к созданию исламистского чудовища, которое грозило дестабилизировать Россию. В 2015 году я написал статью под заголовком «Они никогда не поверят, что мы настолько глупы»:

«Пекин и Москва уже давно думают о том, что Соединенные Штаты сознательно развязали хаос в Леванте… Пекин и Москва (и большая часть остального мира) просто не могут понять, что Вашингтоном управляют невежественные любители, которые бросаются от одной инициативы к другой при отсутствии единого плана действий. Некомпетентность имеет свои последствия. Одним из последствий может стать то, что наши противники и конкуренты сойдутся во мнении, что мы являемся подлецами, а не дураками. Может быть еще хуже. Они могут прийти к выводу, что мы являемся полными дураками».

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Россия пребывает в кризисе, но так было всегда. У России жестокое правительство, однако российское общество может иметь противоположное мнение. В любом случае это внутренние дела России, нечего США совать в них нос. Попытки Вашингтона вмешаться в российскую политику при администрации экс-президента США Билла Клинтона привели к серьезным последствиям, так же как и попытки государственного департамента манипулировать событиями на Украине в 2004 и 2014 годах. Трамп рассказал о неприкрашенной истине, вот почему он совершенно прав.