После бурных дискуссий о повышении пенсионного возраста Тульская облдума поддержала законопроект, призвав подумать не только о нынешнем, но и о будущих поколениях. Из 35 депутатов трое проголосовали против положительного отзыва на законопроект. Против проекта высказался представитель КПРФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Куликово поле

В области распределили выделенные из федерального бюджета средства на зарплаты бюджетникам, поддержку сельского хозяйства и благоустройство. Часть средств пойдет также на выплаты родителям и усыновителям.

Особая экономическая зона «Узловая» прочно закрепилась в тройке лидеров за 2017 год: привлекательное расположение и инициативы правительства способствуют переговорам с инвесторами из Китая, Японии и Индии.

В планах правительства области определить 33 приоритетных направления для развития рыночной конкуренции: дорожную карту планируют согласовать до октября. Принятые меры помогут оживить рынок: Туластат насчитал в Тульской области лишь 25 предприятий в сфере рыболовства и рыбоводчества, хотя это направление является одним из важных в регионе.

Проводы тульских призывников и признание экспортируемой в десятки стран РЗСО «Смерч» мощнейшей артиллерийской системой в мире стали еще одним поводом для гордости.

Vitaly V. Kuzmin РСЗО 9К58 «Смерч»

Долевое строительство потребовало особого внимания правительства Тульской области из-за новых переносов сроков сдачи домов в эксплуатацию: жильцы проблемных домов обратились к губернатору Алексею Дюмину, который поручил проконтролировать на местах ситуацию с застройщиком. Эксперты связывают такое положение дел с халатностью, но не исключают и коррупционного интереса в администрациях городов, выдавших разрешения на долгострои.

ОНФ признал Тульскую область лидером по ликвидации незаконных свалок: с карты экологов исчезли почти 350 мест, где жители и дачники сваливали мусор. По мнению общественников, в большинстве случаев необходимо ввести контроль за действиями перевозчиков, которые не хотят платить за ввоз мусора на полигон.

Тульский Центр медицины катастроф успешно провел учения по оказанию помощи пострадавшим в ДТП. Губернатор лично проинспектировал отработку медиками полного цикла — от звонка в скорую до госпитализации.

Прокуратура Тульской области за полтора года 2600 раз взяла на карандаш образовательные учреждения региона: покупка спортинвентаря и учебников, отсутствие учителей иностранного языка и другие нарушения стали причинами для исков.

Похищенный группой лиц владелец холдинга «Орловская Нива» Сергей Будагов освобожден. Его жизни и здоровью ничто не угрожает, правоохранители задержали семь подозреваемых в похищении, включая одного несовершеннолетнего.

Другое громкое дело набирает обороты в молочной отрасли: СК РФ по Тульской области вмешался в конфликт Тульского молочного комбината и налоговиков, которые считают, что предприятие недоплатило в бюджет почти 100 млн рублей. Руководство комбината готовится в суде отстоять свою правоту.

«Непопулярное решение»

Депутаты Тульской областной думы большинством голосов приняли решение поддержать проект федерального закона о пенсионной реформе, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста. Председатель комитета по социальной политике Ольга Зайцева 12 июля представила проект депутатам:

«Законопроект предлагает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия. Комитет основательно подошел к обсуждению, изучил аргументы Правительства РФ, на которых основан этот законопроект, мнения, высказанные экспертами и общественностью. Комитет отмечает, что изменения пенсионного законодательства необходимы. Учитывая, что они будут осуществляться постепенно, не коснутся льготников, нынешних пенсионеров, позволят повысить размер пенсии неработающим пенсионерам, а также опираясь на мнение общественного совета при Тульской облдуме, комитет по соцполитике рекомендует Тульской облдуме направить в Госдуму предложение принять законопроект».

Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 35 депутатов трое проголосовали против положительного отзыва на законопроект. В ходе дискуссии против высказался представитель КПРФ Алексей Лебедев, который сообщил, что его коллеги по партии повышение пенсионного возраста не поддерживают.

«Для жителей Тульской области это важный законопроект. Дело в том, я напомню, средний возраст мужчин в нашей с вами области — 64 года», — высказался Лебедев.

Лебедев выступил за референдум по этому вопросу. Член комитета по экономической политике и финансам Николай Воробьев от имени тульской «Единой России» напомнил:

«Это непопулярное решение и затрагивает всех, поэтому так горячо и обсуждается. В законопроекте есть достаточно много неясных и узких мест. Ко второму чтению мы должны собрать мнения граждан, найти решение, которое устроило бы всё общество. Наши коллеги выступают эмоционально, а мы должны разобраться системно и без эмоций. Думаю, никто не будет спорить, что нынешний уровень пенсий требует повышения. Какое есть решение для этого? Увеличить пенсионный возраст. Фракция «Единой России» поддерживает этот законопроект», — цитирует депутата портал Myslo.ru.

Член комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Андрей Самошин отреагировал на выступления коллег эмоционально:

«Меня удивляет количество спекуляций со стороны оппозиции, которая просто зарабатывает себе политические очки. Это пришло из 90-х, когда одни упустили страну из слабеющих ручек, другие, так сказать, ОПГ под названием демократы, разорили страну. Расчеты показывают, что повышать пенсионный возраст необходимо. Если мы этого не сделаем сейчас, через несколько лет это будет делать поздно. Пенсионный возраст поднимают во всем мире. Тульская область не самый молодой регион, мы казенная область. И мы больше всего пострадали от реформ 90-х. Я призываю не слушать панические возгласы оппонентов. Политики думают о будущих выборах, а государственные мужи — о будущих поколениях».

Отметим, что ранее проект реформы был рассмотрен Общественной палатой Тульской области, которая в итоге также дала положительное заключение на него.

Корректировка бюджета

Председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов на заседании парламента заявил, что параметры бюджета области на 2018 год были скорректированы.

На полмиллиарда рублей увеличены налоговые и неналоговые доходы. На 3,6 млрд рублей больше поступило средств из федерального бюджета, в том числе: свыше 600 млн рублей — на повышение зарплат бюджетников; более 604 млн — на поддержку сельского хозяйства.

Urosario.edu.co Бюджет

Почти 225 млн рублей область перенаправит на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей и 178 млн — на рождение или усыновление первого ребенка. На дополнительные места в детсадах выделят из полученных средств примерно 240 млн рублей, и на развитие материально-технической базы детских поликлиник уйдет 91 млн рублей.

На рефинансирование дорожной отрасли в области федеральный центр направил почти 704 млн рублей. При этом, подчеркнул Харитонов, частично средства уже пошли на ремонт дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Решение задачи благоустройства территорий, где живут и проводят досуг жители области, является важным направлением работы. Законом области закреплен дополнительный перечень вопросов, которые могут регулироваться муниципальными правилами благоустройства. В их числе — обеспечения чистоты при перевозке строительных материалов и строительного мусора; содержания мест ремонта дорог и инженерных сетей, фасадов зданий», — подчеркнул спикер.

«Узловая» в тройке лидеров

Министерство экономического развития РФ опубликовало результаты функционирования особых экономических зон за 2017 год. Особая экономическая зона «Узловая» вошла в состав трех ОЭЗ промышленно-производственного типа, которые достигли 100%-ной эффективности с начала своего функционирования. Аналогичных показателей добились особые экономические зоны Татарии и Липецкой области.

Особая экономическая зона промышленного производственного типа «Узловая» была создана в апреле 2016 года на территории Узловского района Тульской области, в непосредственной близости от индустриального парка «Узловая». Специализацию ОЭЗ ППТ «Узловая» определяют инвестиционные проекты в сфере машиностроения, металлообработки, логистики, АПК, строительных материалов. При размещении производств на территории ОЭЗ «Узловая» резидентам представляется широкий перечень налоговых льгот, а также действует процедура свободной таможенной зоны.

Admin.ved.gov.ru ОЭЗ «Узловая»

Специалисты указывают на привлекательное расположение «Узловой». Она находится на пересечении федеральной автомагистрали М4 E 115 «Дон» и автомобильной дороги Р140 Тула — Новомосковск, то есть между двумя крупнейшими промышленными центрами региона — Тулой и Новомосковском. Вблизи ОЭЗ проходит южная ветка Павелецкого направления Московской железной дороги. Общая площадь ОЭЗ «Узловая» составляет 471 га.

По результатам 2017 года объем инвестиций, в том числе и капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ «Узловая», составил 2915,63 млн рублей. За последний год было привлечено четыре резидента, таким образом, их число достигло восьми. Также 2017 году в ОЭЗ было открыто 589 рабочих мест. В 2018 году Минэкономразвития России установило для ОЭЗ «Узловая» плановый показатель на привлечение трех новых резидентов. Глава региона Алексей Дюмин активно лоббирует экономический потенциал области на федеральном и даже международном уровне. В начале года он заявлял, что число резидентов «Узловой» в 2018 году может вырасти с восьми до 11, указывая на то, что идут переговоры с компаниями-инвесторами из Китая, Японии и Индии.

33 направления развития конкуренции рынка

«Дорожную карту» по формированию конкурентной среды создадут в Тульской области до 1 октября, заявил губернатор Алексей Дюмин на совещании по вопросам развития конкуренции в регионе 12 июля. В мероприятии приняли участие также заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Даниил Фесюк, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России по Тульской области Юрий Елагин, члены регионального правительства.

Открывая совещание, Алексей Дюмин подчеркнул, что справедливая и честная конкуренция — основополагающий элемент экономического и технологического развития всей страны и каждого региона в отдельности. Губернатор напомнил, что в своем выступлении на Госсовете по развитию конкуренции президент РФ Владимир Путин особо подчеркнул, что без решения этой задачи не может быть решен ни один вопрос социально-экономического развития страны.

Глава региона привел следующие данные: доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, составляет 83,5%; объем средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, составляет 40% от общего годового объема закупок при планке в 15%. За последние пять лет, с 2013 года, в регионе на 80% сокращено количество государственных унитарных предприятий Тульской области. В прошлом году со стороны региональной и муниципальной власти в Тульской области совершено лишь три антиконкурентных правонарушения, тогда как ранее фиксировалось в разы больше.

Gubernator.tularegion.ru Алексей Дюмин

При этом, обратил внимание глава региона, многие направления и рынки нуждаются в более активном конкурентном развитии — работу намерены проводить в рамках Национального плана развития конкуренции на 2018−2020 годы, утвержденного президентом России.

«Нам предстоит определить как минимум 33 приоритетных направления для развития конкуренции рынка. Соответствующие предложения уже сформированы», — сказал губернатор.

«Дорожную карту», согласованную с ФАС России, планируется составить до 1 октября текущего года. При этом до 1 сентября всем органам исполнительной власти нужно внести изменения в положения о своей деятельности, касающиеся вопросов конкуренции. Всем органам исполнительной власти и муниципалитетам необходимо провести работу по наделению соответствующими полномочиями должностных лиц и принять необходимые нормативные акты до 1 января 2019 года.

«Обращаю внимание руководителей органов власти на персональную ответственность за достижение целевых показателей по развитию конкуренции на вверенном вам участке. Прошу ответственно подойти к решению этой задачи», — подчеркнул губернатор.

Также 12 июля состоялось подписание соглашения между ФАС России и правительством Тульской области: подписи под документом поставили замгубернатора Сергей Егоров и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Даниил Фесюк.

Глава региона считает повышение конкуренции важнейшей задачей, поскольку она напрямую связана с улучшением инвестклимата. Регион привлекателен не только своим культурным наследием, традициями и гостеприимством, но также «возможностью успешно и выгодно вести бизнес. По словам Дюмина, ежегодно в экономику области привлекается более 100 млрд рублей инвестиций. По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал превысил 127 млрд рублей, что на 9% больше, чем за 2016 год.

20 новобранцев «инвестировали» в оборонный потенциал

Первых тульских призывников в научно-производственные роты провожали 5 июля. Все они являются выпускниками технических вузов 2017 и 2018 года, многие успели поработать по специальности. Теперь они отправляются на необычную призывную службу. Жить новобранцы будут в казармах, а работать им предстоит на оборонных предприятиях Тульской области, где производят знаменитые «Панцирь» или «Смерч».

"Это первая отправка новобранцев-туляков в научно-производственные роты. В весенний призыв мы отправили 20 человек, еще 20 — в осенний. Всего в научные роты в этом году будут отправлены 40 человек. Думаю, для всех жителей региона это очень важно и почетно — два предприятия — лидера в области разработки оружия ровно на год, согласно указу президента, становятся экспериментальной площадкой по внедрению новой призывной практики, — цитирует главного военного комиссара Тульской области Александра Сафронова портал Myslo.ru.

Молодых специалистов проводил на военную службу и губернатор области.

«Тульская область вошла в число пяти регионов, где сформированы научно-производственные роты, — отметил глава региона. — Они созданы с целью сохранения высококвалифицированных кадров на оборонных предприятиях. Для вас, ребята, это прекрасная возможность совмещать воинскую службу с работой на наших главных оборонных предприятиях — КБП и «Сплав».

Mil.ru Научная рота

Новое подразделение разместится на базе 36-го военного городка, в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии города Тула. 12 новобранцев будут ездить на службу в конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Одна из самых известных разработок предприятия — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Еще восемь человек будут служить и работать в научно-производственном объединении «Сплав», которое еще в 1963 году сдало на вооружение российской армии систему «Град».

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Напомним, что именно губернатор был инициатором появления научно-производственных рот в Тульской области. Первые экспериментальные научно-производственные роты были созданы в 2016 году в Тамбове на базе предприятия АО «ТЗ «Ревтруд» и Севастополе на базе ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны РФ. В 2018 году указом президента «О научно-производственных подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации» для Тульской области была определена квота в составе 48 человек.

Многие эксперты относятся к новым производственныи ротам скептически, однако заместитель руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова считает, что впредь при распределении оборонных заказов и выделении средств на оборудование во внимание будет приниматься проблема квалифицированных кадров.

«Оцениваться будет все — сколько их, какой квалификацией они обладают, какой средний возраст. Если окажется, что в регионе нет соответствующей базы, то встает закономерный вопрос — зачем инвестировать сюда, ведь это, с большой долей вероятности, окажется неэффективным», — отмечает Варламова.

Наряду с Тулой научно-производственная рота в стране сформирована для оборонного судостроительного предприятия «Севмаш» в Северодвинске. В составе сформированной роты — 50 новобранцев.

Тульский «Смерч» — в книге рекордов Вооруженных Сил

Залп дальнобойной реактивной системы залпового огня калибра 300 мм «Смерч» покрывает площадь более чем в 67 гектаров. Это примерно сотня футбольных полей. Такие данные позволили включить тульский «Смерч» в книгу рекордов Вооруженных Сил как самую мощную артиллерийскую систему в мире.

Разработанные для РСЗО «Смерч» реактивные снаряды имеют уникальную конструкцию, обеспечивающую точность попадания, в два-три раза превышающую аналогичный показатель зарубежных систем реактивной артиллерии.

Vitaly V. Kuzmin РСЗО 9К58 «Смерч»

Она предназначена для поражения на дальних подступах любых групповых целей, уязвимыми элементами которых являются живая сила, техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактические ракеты, зенитные комплексы и вертолеты на стоянках, командные пункты, узлы связи и объекты военно-промышленной структуры.

РСЗО «Смерч» состоит на вооружении армий России, Украины, Белоруссии, Перу, Алжира, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии, Туркменистана, Венесуэлы. В 1995 году был подписан контракт на поставку в Китай.

Проблема долевого строительства в «ручном режиме»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил Первый юго-восточный микрорайон города Тулы и встретился с участниками проблемного долевого строительства. Тульские «дольщики» пожаловались губернатору на затягивание сроков сдачи домов. Так, строительство здесь ведется с 2015 года, а сдача домов в эксплуатацию постоянно переносится, в свои квартиры не смогли своевременно въехать свыше шести сотен жильцов. Генеральный директор компании-застройщика ООО «СК Фаворит» Аркадий Никифоров объясняет задержку отсутствием внешних инженерных сетей.

По словам Никифорова, из четырех домов микрорайона сданы два, а дом №12 оказался самым проблемным. Хотя сдать его планировали 31 марта, срок пришлось перенести на октябрь. А второй дом обещают сдать лишь в 2019 году.

Глава региона просил министра строительства и ЖКХ Элеонору Шевченко подключиться к решению вопроса с инженерными сетями и организовать совещание с ресурсоснабжающими организациями об обеспечении домов. Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров получил от губернатора поручение регулярно проводить встречи с участниками долевого строительства и формировать у них ясное понимание ситуации со сдачей их домов.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройка

По мнению главы информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт», кандидата экономических наук Михаила Белого, проблема недостроев часто инспирирована администрациями городов:

«К сожалению, чиновники на местах порой выдают разрешения на строительство, не проверив должным образом компании-застройщики. Часто оказывается, что уставный капитал некоторых из них — три стула. Этим конторам люди доверяют сотни миллионов рублей».

Эксперт подчеркнул, что «в конечном итоге разгребать образовавшиеся завалы и урегулировать конфликты приходится региональным, а то и федеральным властям».

Тульская область в минувшем году заняла четвертое место среди регионов ЦФО по темпам строительства. По абсолютным показателям (в тысячах квадратных метров) область оказалась на десятой строчке из 18. Незначительно опередила по объемам введенного в эксплуатацию жилья Тульскую область Калужская. Более напряженная ситуация с долевым строительством сложилась в Костромской и Ивановской областях, а также в Подмосковье.

Лидеры в «генеральной уборке»

Представители Общероссийского народного фронта в Тульской области провели заседание регионального штаба ОНФ, в ходе которого подвели итоги работы за первое полугодие 2018 года. Пять региональных рабочих групп ОНФ преобразованы в 12 тематических площадок по направлениям деятельности. Каждая соответствует национальным проектам из нового майского указа главы государства: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

«Предпринимательское сообщество уже активно начинает обсуждать и участвовать в выработке предложений в национальные программы. Мы уже сделали предложения касательно международной кооперации, производительности труда, поддержки занятости, цифровой экономики, которая должна коснуться всех сфер экономических взаимоотношений. Представители малого и среднего предпринимательства, как и эксперты из других сфер деятельности, должны принимать непосредственное участие в этой работе», — отметил сопредседатель штаба ОНФ в Тульской области Михаил Глухов.

Согласно сообщению активистов, в регионе успешно работают проекты «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества».

Кроме этого, общественники отметили, что Тульская область стала одним из регионов-лидеров по реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка». С момента запуска проекта было ликвидировано почти 350 свалок из 539, то есть более 65%, а в Суворовском районе очищено 98% обозначенных на интерактивной карте салок. Также продолжается работа по контролю качества ремонта дорог, благоустройства и деятельности учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы.

Onf.ru Свалка

Член Национального союза защиты прав потребителей, общественник Роман Михеев объяснил, что зачастую незаконные свалки возникают из-за нарушений, допущенных перевозчиками.

«Грубо говоря, те водители, которые везут мусор на свалки, они на свалки его не довозят, а сваливают в кучи, чтобы не платить за вывоз мусора на полигон. Для того чтобы не возникали такого рода свалки, нужно контролировать перевозчиков мусора, именно — этих водителей… Очень часто также свалки возникают возле дачных и коттеджных поселков, потому что у них зачастую нет договора о вывозе мусора», — рассказал Михеев.

Он убежден, что необходимо администрации поселков обязывать заключать договоры на вывоз мусора, «потому что если нет свалки — люди выкидывают мусор на обочины». По его словам, недовольство дачниками у местных жителей вызвано именно таким поведением.

Ранее губернатор поручил региональному министерству природных ресурсов и экологии совместно с министерством по информатизации создать на базе единой дежурно-диспетчерской службы ресурс для оперативного реагирования и ликвидации несанкционированных свалок. Сейчас такой канал связи существует в каждом муниципальном образовании.

Учения в Центре медицины катастроф

6 июля в тульском Центре медицины катастроф прошли особые учения. Работу медиков оценил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в присутствии министра здравоохранения Андрея Третьякова. В ходе учений была полностью отработана ситуация дорожно-транспортного проишествия с наличием пострадавших лиц.

Работа служб проверялась на всех этапах — с момента поступления звонка на номер экстренного вызова «112» до госпитализации пострадавших. Алексей Дюмин отметил, что время прибытия скорой помощи до пострадавших, согласно статистике, сократилось в два раза.

В целом по региону на сегодняшний момент показатель своевременного доезда (до 20 минут) на экстренные вызовы вырос с 82,4 в 2017 году до 97,5 в 2018 году, а среднее время доезда на ДТП составляет 10,5 мин.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

Как отмечал ранее Андрей Третьяков, одним из важнейших факторов эффективной работы скорой помощи является категорирование вызова — работа диспетчера. Он должен оценить, есть ли угроза жизни пациента, присвоить вызову правильную категорию, экстренный или неотложный, и верно указать причину вызова. Ранее этого не происходило, так как была неправильно организованная работа всей скорой помощи.

«Почти половина выездов скорой медицинской помощи — это перевозка, услуги такси. Перевозили пациента из учреждения в учреждение. Вызывают скорую для того, чтобы отвезти пациента в больницу. Была и внутренняя проблема. Вызовы не дифференцировались по степени значимости. На те вызовы, на которые должны были ехать специализированные бригады, выезжали общие бригады или фельдшерские. Была недостаточная работа блока регистраторов — диспетчерской службы», — говорит министр.

Для исправления этой ситуации (после обращения Алексея Дюмина к мэру столицы Сергею Собянину) профильные специалисты из Москвы разработали специальные алгоритмы с учетом особенностей региона и передали Тульскому региону безвозмездно. После обучения диспетчеры экстренной службы «03» усовершенствовали свою работу. Результатом стало уменьшение расхождений между поводом к вызову и диагнозом, установленным бригадой на вызове, почти на 10%, или 3480 вызовов в месяц.

Кроме того, министр сообщил, что в централизованной диспетчерской организована работа врачей-консультантов по графику в пиковое время для вызова скорой с 18:00 до 22:00. Если жалобы пациента не вполне понятны, то вызов переключается на врача-консультанта. Врач уточняет жалобы, дает пациенту или его родственнику рекомендации, как действовать до приезда бригады, и принимает решение, какую бригаду направить — скорой или неотложной помощи. По результатам работы консультативного центра в Туле 10% от общего количества вызовов после беседы с врачом не потребовали направления бригады.

Территориальный Центр медицины катастроф был создан в апреле 2018 года. Ранее центр с аналогичными функциями и названием «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи» входил в состав государственной больницы скорой медицинской помощи им Д. Я. Ваныкина.

Открытие центра стало одной из мер тульского правительства по восстановлению и улучшению доступности скорой помощи в области. Напомним, что в 2016 году поступало огромное количество жалоб на время недоезда бригад, непрофессиональное и некачественное оказание услуг скорой помощи. Ухудшение произошло в результате деятельности министра здравоохранения Ольги Аванесян, которая была отправлена в отставку по итогам проведенной проверки губернатором Алексеем Дюминым при одобрении министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

В сентябре в центр войдут все станции скорой, а к концу года — пункты неотложной помощи области. Сейчас в регионе 25 станций скорой, 125 бригад дежурят ежедневно. В месяц скорые обслуживают около 35 тысяч вызовов.

Массовые нарушения закона об образовании

Прокуратурой Тульской области проанализировано состояние законности в сфере соблюдения прав и законных интересов детей на получение общедоступного, бесплатного и безопасного образования за период 2017 г. — первого полугодия 2018 г. По результатам проверок были выявлены массовые нарушения.

В Заокском, Ясногорском, Веневском районах, в Донском, Новомосковске и Туле были приняты меры прокурорского реагирования по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения. В Киреевском центре образования № 4 для беспрепятственного доступа детей в здание образовательного учреждения были установлены пандусы, поручни и иные специальные приспособления. Также там не хватало учителя по иностранному языку, и поэтому не полностью реализовывалась образовательная программа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Также прокуроры обращают внимание на факты незаконного возложения на родителей учащихся обязанностей по приобретению учебных пособий, используемых в учебном процессе, что противоречит требованиям ст. 35 Федерального закона «Об образовании в РФ». В гимназии № 20 г. Донского не хватало материально-технического обеспечения образовательного процесса — дети приносили из дома лыжи на занятия физкультурой. По результатам общения с прокурорами лыжи были закуплены школой. В МБОУ «ЦО № 23» Советского района г. Тулы и МОУ «Жуковская ООШ» Белевского района несовершеннолетним не оказывалась первая медицинская помощь.

Повсеместно в образовательных учреждениях допускались нарушения пожарной безопасности и санитарных норм при организации питания. Меры прокурорского реагирования были направлены на пресечение продажи документов об образовании через интернет-сайты. В настоящее время Управлением Роскомнадзора по Тульской области ведется работа по внесению данных ресурсов в реестр запрещенных.

Всего за полтора года органами прокуратуры в ходе проверок исполнения законодательства об образовании в части обеспечения общедоступности, бесплатности и безопасности общего образования детей выявлено 2621 нарушение закона, принесено 350 протестов, направлено 48 исков в суд, внесено 448 представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 420 лиц, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 77 лиц.

Спецоперация

13 июля в ходе спецоперации был освобожден бизнесмен, владелец холдинга «Орловская Нива» Сергей Будагов, который тремя днями ранее был похищен в городе Орле неизвестными. Как сообщила пресс-служба СУ СКР, Будагов находился на территории Тульской области. В операции по освобождению Будагова принимали участие сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Орловской и Тульской областей, ФСБ России и Росгвардии.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, сотрудниками МВД России, УФСБ, УМВД России по Орловской и Тульской областям в ходе тщательно спланированной и проведенной спецоперации на территории Тульской области установлено местонахождение Сергея Будагова, который в настоящее время при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Тульской области освобожден. Угрозы его жизни и здоровью не имеется», — говорится в сообщении.

chap15 Похищение

По подозрению в причастности к похищению бизнесмена были задержаны семь подозреваемых, включая четверых мужчин в возрасте от 28 до 57 лет, двух 36-летних женщин и одного несовершеннолетнего. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. О похищении стало известно 11 июля. Как выяснилось, подозреваемые силой вытащили орловского предпринимателя из Lexus LX 570, оставили машину на территории садоводческого товарищества в Заводском районе, связав водителя.

Стоит отметить, что Будагов — довольно известный бизнесмен не только в Орловской области, но и в Тульской: в 2016 году из-за конфликта с губернатором Вадимом Потомским он сменил регистрацию «Орловской нивы» на Тульский регион, а на днях изъявил желание вновь сменить регистрацию своего холдинга — на Орел.

Крупнейший налогоплательщик под подозрением

Руководство АО «Тульский молочный комбинат» подозревают в уклонении от уплаты налогов с 1 января 2014 года по 20 апреля 2016 года на общую сумму свыше 99 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тульской области. В частности, следствие считает, что «ТМК» отправил в межрайонную УФНС России декларацию с заведомо ложными сведениями. В налоговой отмечают, что предприятие незаконно занижало суммы уплачиваемого налога на добавленную стоимость.

В настоящее время ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Бизнесменам грозит срок до шести лет или же внушительный штраф. Тем не менее руководство предприятия настаивает, что оплатили всё до копейки. Компания готова доказать свою правоту в суде.

Эксперты отмечают, что подобное уголовное дело впервые возбуждено в отношении крупнейшего налогоплательщика Тульской области.