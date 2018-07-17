Диалектика войны или возможность единства противоположностей

Kremlin.ru Встреча Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа.

Едва ли ещё найдутся в мире два человека, так сильно желавшие встретиться и так долго не имевшие для этого возможности, как Владимир Путин и Дональд Трамп — два мощных мировых игрока, представляющие два мощных враждебных лагеря, и с таким интересом и уважением друг к другу, что страсти шекспировских трагедий и драм буквально меркнут в сравнении с накалом ревностных страстей вокруг перспективы встречи этих двух тяжеловесов глобальной политики.

Действительно, трудно не увидеть, что при понимании всех расхождений в интересах, Путин и Трамп лично симпатизируют друг другу. Так симпатизируют друг другу два сильных соперника в спорте или два военачальника, чьи армии пускают кровь друг другу на полях сражений, а они проникаются скрытым взаимным уважением за силу, ум, стойкость и способности к силовому сопротивлению. Воины, хоть и сражаются друг с другом насмерть, чтут свой кодекс чести и уважают противника, который этот кодекс соблюдает. Они настраиваются друг на друга, изучают повадки друг друга, они думают друг о друге больше, чем о своих жёнах и детях. Они стараются так влезть в шкуру другого, что до личной встречи чувствуют соперника уже как родственника.

И это верно — даже родственники не знают их так, как они изучили друг друга. Друг о друге они знают всё — этапы становления личности, сильные и слабые стороны, привычки, пристрастия, вкусы, круг друзей и врагов, короткие и длинные жизненные цели, даже историю болезней друг друга изучили лучше, чем их лечащие врачи. Путин и Трамп, как и все противостоящие друг другу военачальники, знали друг о друге всё — только встретиться как следует у них пока не получалось.

Два сильных человека, кроме соперничества, всегда испытывают друг к другу интерес и уважение. Трампу очень любопытно узнать Путина поглубже. Это естественное любопытство — Путин сегодня один из самых опытных в мире политиков. И не только опытный, но и сильный. Сильный потому, что, возглавляя страну, имеющую не самые сильные козыри на руках, он смог добиться для неё такого, чего не смог бы добиться даже средний политик с отличными картами. Несмотря на все имеющиеся у России нерешённые проблемы.

Легко быть сильным, возглавляя США. Ты попробуй быть сильным, получив в наследство Россию Ельцина, после распада СССР и полного краха всей экономики, армии, утраты суверенитета, попав под внешнее управление, в стране, где полыхала гражданская война на национальных окраинах, все элиты оказались разложенными, а народ утратил жизненную силу и веру в будущее.

Трамп понимает, что сделать то, что сделал Путин — это признак большой силы. И ему интересно посмотреть на эту силу поближе, узнать, в чём её корень, примерить на себя и сравнить с собой — а я бы смог так же? Смог бы выстоять против глобального «чёрного интернационала», когда за тобой не половина американского капитала и пост президента, а только что распавшаяся страна, Козырев, Ельцин, Чубайс, Черномырдин, Паша-Мерседес и Миша-два процента, семибанкирщина, спивающийся и вымирающий народ, озлобленная нищая армия, погрязшие в крышевании коммерсантов силовики и пронизанная агентами ЦРУ правительственная система.

Как бы в этих стартовых условиях себя чувствовал Трамп? Как долго бы он прожил и чего бы добился? Ему это очень интересно. Он очень хочет узнать секрет всякой силы, с которой встречается в жизни. Американцы вообще все таковы, а Трамп американец до мозга костей. Путин его колоссально интригует.

У Путина тоже чешутся руки. Он уже понял Трампа, знает, что ему сказать такое, что Трамп перейдёт к игре открытыми картами. Надо только встретиться. Долго Конгресс не отпускал Трампа на встречу с Путиным — боялся, что они найдут общий язык. Предчувствия Конгресс не обманули. Встреча состоялась — ей нельзя было препятствовать вечно.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция Президента России Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа

Встреча в Хельсинки глазами Традиции

С древнейших времен так повелось, что у каждого внешнего феномена («физика») есть скрытая от профанного понимания сакральная глубинная суть — «метафизика». Чтобы понять метафизику контакта Путина и Трампа, давайте вспомним древних воинов. Их мир ценностей изменился лишь внешне, оставшись внутренне прежним. Этот мир отличается от нашего. Эти люди постоянно живут между жизнью и смертью. И потому то, что для нас хорошо, для них плохо.

Для нас хорошо, когда нам дают пощаду, а для них это позор хуже смерти. Они требуют от соперника максимально беспощадного боя — именно в этом они видят уважение к себе. Ведь пощада нужна слабому, а слабость — позор для воина, хуже смерти в бою. Чем беспощаднее бой, тем больше проявления уважения — это признание силы воина и того, что он не нуждается в пощаде. Любая поблажка в бою — оскорбление. Так видят мир воины.

Они служат своему божеству. Оно трансцендентно, то есть потусторонне. Не важно, каково его имя — Один, Перун, Сварог или как-то ещё. Сущность его одна. Главное — это не Смерть, они не служат Смерти. Они служат именно богу воинов. Вальгалла — царство павших в боях воинов. Там их пир. Смертельная схватка в проявленном мире переходит в пир в мире непроявленном, превращается в богослужение этому божеству, которое получит энергию павшего.

Победивший таким образом становится приносящим жертву, павший — жертвой, а оба воина превращают бой в ритуальное и сакральное действо, превращаясь в жрецов, служащих совместно одному общему божеству. Тот, кто разделяет твою судьбу, вызывает уважение. Жизнь в такой системе координат имеет намного меньшую ценность, чем Смерть и условия встречи с ней. Это и заложено в Кодексе чести Воина.

Именно из таких древних языческих практик растут бессознательные импульсы уважения и интереса друг к другу у сильных и бескомпромиссных противников. Они подсознательно чувствуют, что оба, как древние воины, ставят свою жизнь на кон, на грань смертельного риска, и здесь им не обойтись друг без друга. Они помогают друг другу выполнить своё предназначение. В этом святость битвы, её невидимая профанам сакральность. А для наилучшего выполнения своей задачи каждый воин должен быть подвластен кодексу чести — это гарантия, что он выполнит свой долг сам и даст возможность выполнить его другому. Смертельная битва в своём скрытом смысле превращается в жреческое делание, а воин — в жреца.

Ритуальная битва двух лучших воинов перед сражением — это символ именно такого сакрального действия. Определяется сильнейшая сторона, к которой присоединяются все сражающиеся. Смысл такого боя далеко не только в желании психологически поддержать и вдохновить войска перед сражением. Смысл намного глубже. Создаётся модель реальности, которая воплощается. В этом смысл всех ритуалов войны или охоты.

И Путин к встрече с Трампом относится именно так, как к ритуальному бою, типа боя Пересвета с Челубеем. Не случайно, далеко не случайно Путин перед встречей с Трампом поехал на Валаам. Он там молился о победе, искал помощи высших сил, обращался к жрецам этих сил за советом и подмогой. Как Дмитрий Донской обращался к Сергию Радонежскому перед Куликовской битвой. Путин относится максимально серьёзно ко всем этим вопросам. Всё это вовсе не стоит упускать из вида, пытаясь понять глубинный смысл происходившего в Хельсинки поединка.

Все эти соображения древних воинов и князей прошлого сейчас находятся глубоко в подсознании современников. Мистическая связь поколений не прерывается никогда, и уходящие воины передают свои секреты тем, кто пришёл на их место. Политики — воины современности. Потому их инстинкты те же, хотя они их и не осознают. Они так спрятаны, как в современных языках программирования спрятан DOS, дисковая операционная система, использовавшаяся до эпохи Виндовс. Все современные языки программирования в своей глубинной толще имеют DOS, хотя нынешние программисты уже не знают этого языка. Он ушёл в архетипы, как базовые эмоции древних воинов ушли в архетипы бессознательного у наших современных вождей.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция Президента России Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа

Встреча в Хельсинки глазами Модерна

Однако, кроме метафизики, у встречи Путина и Трампа есть материальная, проявленная сторона. То, как духовная метафизика священной битвы разворачивалась в мире материи. Анализируя итоги переговоров Путина и Трампа, приходишь к выводу, что правы были те аналитики, которые предсказывали главной целью переговоров не конкретные договорённости, а установление личного контакта двух президентов, и что главная повестка дня встречи будет по тем вопросам, которые не были объявлены. Время больших согласований пока не наступило, оно наступит позже, сейчас идут взаимные настройки двух команд во главе с Лидерами. Этот контакт установлен, и это продемонстрировано миру.

Встреча проходила в подчёркнуто дружественной обстановке. Было сказано о важности сотрудничества России и США. Трамп признал наличие разногласий, но подчеркнул, что своей задачей видит кооперирование на пути преследования общих интересов.

Путин подчеркнул, что решено разморозить отношения по линии гуманитарных контактов. Москва также ищет способы примирить расхождения. Согласие на «гуманитарные контакты» означает разморозку препятствий для работы разведок. Понятно, что под крышей всяких НКО и прочих культурных миссий, в первую очередь, едут работать «искусствоведы в штатском», как шутили в СССР. И лишь во вторую, если не в третью очередь едут всяческие «ботаники», знающие на самом деле, чем экспрессионизм отличается от импрессионизма, а Кандинский от Малевича.

Уступки в сфере разведки — это важная часть согласия сторон немного разжать пальцы на горле друг у друга. Сторонам важно понимать взаимные намерения и самое главное — иметь каналы коммуникаций, контролируемые только ими. Вот в чём может быть один из смыслов соглашения по гуманитарным вопросам.

Понимая важность сохранения Трампа как своего партнёра, Путин выполняет для него некую акцию прикрытия. Путин подчёркивает понимание соперничества России и США и акцентирует внимание аудитории на понимании этого аспекта. Путин говорит о том, что он реалист и не доверяет Трампу. В Конгрессе могут спать спокойно. «Никому нельзя верить — говорит Путин. — С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю? Он защищает интересы США, я защищаю интересы Российской Федерации. У нас есть совпадающие интересы, и мы ищем точки соприкосновения. У нас есть вопросы, в которых мы пока расходимся, и мы ищем варианты, как примирить эти расхождения». Трамп прикрыт от подозрений в сговоре с Путиным. В Конгрессе могут спать спокойно.

Трамп платит Путину по возможности той же монетой. «Наши отношения никогда не были хуже. Но это изменилось около четырех часов назад», — констатировал Трамп. Американский лидер впервые со времен предшественников признал: «США вели себя глупо». Виноваты в этом все прежние президенты. Трамп пришёл, чтобы исправить их ошибки. Но никакой дружбы не будет. В газовой сфере Трамп открыто признал — США будут конкурировать с Россией. «Мы продаём сжиженный газ, и мы должны конкурировать с трубопроводом, — подчеркнул Трамп, — И мы будем конкурировать успешно, хотя у них есть некоторые преимущества». Также Трамп признал, что в жёстком тоне давил на Меркель по этому вопросу. И эта позиция сохранится.

В ответ Путин заверил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину в следующем году после истечения срока действующего контракта — при условии, если будет урегулирован спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. При этом Путин не упустил возможность лёгкого выпада в адрес Трампа, подчеркнув, что Минские соглашения следует выполнять добросовестно. «США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу».

По Сирии начали нащупываться контуры компромисса. Прежде всего, Путин и Трамп решили, что именно они являются окончательными арбитрами в этом вопросе. При этом Путин подталкивает Трампа от военных способов решения споров перейти к дипломатическим. Так, Путин связал в единое целое решение ситуации на Голанских высотах и помощь в «разъединении израильских и сирийских войск». А возможно это будет лишь в случае укрепления легитимности Асада. Если США примут это требование по Асаду, Россия включит свой ресурс в переговорах с Ираном. Трамп подчеркнул, что во всей этой теме для него главное — безопасность Израиля. Путин показал, каким способом эту безопасность Трамп может лучше всего обеспечить.

Однако по Ирану Путин сохраняет свободу рук. Никаких гарантий Трампу дано не было. Но для своих неоконов Трамп подчеркнул, что США не позволят Ирану улучшить свои позиции на Ближнем Востоке. «США не позволят, чтобы Иран воспользовался нашей успешной кампанией против боевиков», — заявил Трамп.

Путин и Трамп бросили кость Конгрессу — высказались по теме «российского вмешательства» в американские выборы. За дипломатическими формулами трудно не уловить сарказма. «Я не знал президента Путина, — сказал Трамп, — сговора не было, не с кем было заключать сделки». Путин же в свою очередь открыто признал очевидное — да, он хотел, чтобы выиграл Трамп. Как после таких слов Трамп может относиться к Путину? Я уже не раз писал — в путинском обаянии утонул не один мировой политик. Что там Буш — Киссинджер не устоял. Так что у Трампа, как минимум, хорошая компания.

Но Путин тут же перешёл к строгостям. Начались знаменитые путинские качели. Жёсткое (для Конгресса): «Мне пришлось повторить президенту Трампу, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американский выборный процесс». И тут же мягкое: «У нас действует договор от 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам. Мы можем предложить, чтобы комиссия, возглавляемая спецпрокурором Миллером, направила нам официальный запрос с целью провести допросы людей, которых подозревают в рамках этого дела».

Был закрыт вопрос по Крыму. Оформлено это было с колоссальной изящностью. Перед встречей Трамп высказался по Крыму в том плане, что это недосмотрел Обама, и к Трампу претензий никаких быть не может. Официального признания не будет, но ставить эту тему во главу угла больше незачем — с Россией нужно строить конструктивные отношения. Яснее сказать уже невозможно. Путин при этом подчеркнул, что да, Трамп говорит о незаконном присоединении Крыма (сигнал для неоконов в Конгрессе — отцепитесь от Трампа, он всё сказал, как должен был сказать), однако наша сторона считает иначе. «Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций, для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт». Все дали возможность друг другу сохранить лицо и при этом расчистили путь для дальнейшей работы. Больше сделать было невозможно.

Разумеется, коснулись разоружения и терроризма. Тут все ритуальные фразы были произнесены и все формальные предложения сделаны. Понятно, что их реализация возможна только на фоне улучшения всего комплекса отношений.

Kremlin.ru Во время совместной пресс-конференции Президента России Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа

Игра на фортепиано в четыре руки

Это удивительно — экзистенциальные для кого-то враги выполняют действия по взаимной поддержке, действуя как одна команда. Они играют в четыре руки. Это говорит действительно о сфере общих интересов и осознании взаимной необходимости. Путин помог Трампу сыграть нужную ему роль. Трамп сделал всё возможное, чтобы наносимые по Путину удары были не опасны. Да, борьба будет жестокая. Интересы стран взаимно перпендикулярны. Но лидеры с любопытством и симпатией строят взаимные отношения. Путин очень заинтересован во втором сроке Трампа. Это очень серьёзный крючок, на который он поймал своего визави. Им обоим придётся выстраивать новые рёбра жёсткости мировой системы.

Мир вступает в совершенно новую фазу, в которой у его главных архитекторов возникают удивительные переплетения интересов, развязывание которых создаёт редкие шансы для удачи. И эти шансы всему миру нельзя упустить.