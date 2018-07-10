Прямо перед отъездом в дипломатическое путешествие по Европе, Дональд Трамп дал старт грандиозной политической битве в родных Штатах. Номинировав на пост одного из судей Верховного суда, известного своей консервативностью Бретта Кавана, «лидер свободного мира» спровоцировал бурные восторги с одного края политического спектра и волну протестов с другого. Пока демократы пугали граждан скорым запретом абортов и отменой всех мыслимых прав человека, а республиканцы предвкушали желанную пассивность судебной власти, верховный главнокомандующий, не вступая в полемику, покинул свою расколотую на два лагеря страну и направился налаживать отношения с союзниками… и ставить на место соперников. Или наоборот?

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Бретт Кавана и Дональд Трамп

Первая остановка Трампа — Брюссель, саммит НАТО.

Ещё за несколько дней до прибытия на встречу с партнёрами по военному союзу, Трамп начал в публичных выступлениях поднимать тему недостаточного финансирования НАТО большинством стран-участниц. По его словам, США покрывают от 70 до 90 процентов расходов всего альянса. Включая Штаты, всего пять из 29 стран-участниц выполняют обязательства по отчислению в бюджет союза суммы, равной или большей 2% национального ВВП. Более того, по словам американского лидера, финансовые затраты США равняются 4,2% гигантского ВВП Штатов, что более чем в два раза превышает «норму».

Критика со стороны Трампа достигла наибольшего накала во время публичной части встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Не сильно стесняясь в выражениях, «лидер свободного мира» дал понять, что он не только с нетерпением и растущим раздражением ждёт, когда же союзники увеличат расходы на коллективную оборону, но и не забыл про то, что они не сделали этого раньше, а, значит, де-факто они в долгу перед США, тащившими «ношу» финансирования НАТО практически в одиночку.

Что же ответил глава мощнейшего в мире военного союза на высказанные ему в лицо претензии, совсем не тонко намекающие, что без американских денег НАТО не стоит и ломанного гроша? Полный текст речи, исполненной сдержанного подобострастия, занял бы слишком много места, так что приведём лишь наиболее комичный и яркий момент:

Столтенберг: «хорошие новости — союзники начали больше вкладывать в оборону. После долгих лет урезания оборонных бюджетов они начали увеличивать их на миллиарды. В прошлом году произошло самое большое на протяжении этого поколения увеличение оборонных бюджетов в Европе и Канаде…» (затихает)

Трамп (тут же, почти что перебивая): «Почему же это произошло именно в прошлом году?»

Столтенберг (без малейшей задержки или раздумья): «Это произошло во многом благодаря Вашему лидерству, из-за того послания, которое Вы несли»

Трамп (уже совсем очевидно перебивая, указывая на журналистов): «Они об этом не напишут, но это ничего»

Столтенберг (уже более уверенно): «нет, я говорил об этом ранее, и это так и есть. Ваше послание оказывает большое влияние. Мы возьмём это за основу и добьёмся дальнейшего увеличения финансирования»…

И так далее…

Кукрыниксы. НАТО. 1979

Высокопоставленный слуга полностью признал власть своего вельможного хозяина.

Почти ровно год назад, на День взятия Бастилии, Трамп де-факто принимал главный военный парад Франции и выслушивал доклад начальника французского штаба… Интересно, какую влиятельную военную структуру он планирует публично унизить в следующем июле?

Однако полного признания доминирования Трампа в НАТО генеральным секретарём организации оказалось недостаточно, чтобы утихомирить «лидера свободного мира». Выслушав оду себе любимому, Трамп начал высказывать в лицо изумленному Столтенбергу критику, направленную против Германии — второй по военной и экономической силе державе Североатлантического альянса.

Неожиданно для всех американский президент решил поднять наиболее неудобную для ЕС и НАТО тему, о которой совсем не принято говорить. Конкретно — Трампа очень интересует, как же так получилось, что, мотивируя развитие НАТО российской агрессией, Европа в целом и Германия в частности лишь усугубляет свою энергетическую зависимость от России. Ведь проект нового трубопровода «Северный поток — 2» активно развивается, а атомная энергетика в Европе, напротив, подвергается острой критике, как и угольная… Трамп так разгорячился, что заявил, что Германия то ли уже, то ли по вводу в эксплуатацию трубы будет «полностью в плену у России»…

Что же это за политика такая, оскорблять с порога и обвинять в подконтрольности стратегическому противнику? Думается, тут сокрыты целых три послания, проявленные с разной степенью очевидности. Во-первых, Трамп любит показывать, где чьё место и кто кому ровня, но об этом чуть позже. Во-вторых, американский президент ещё раз дал понять, на этот раз совсем недвусмысленно, что не считает энергетику частью системы международной торговли. Для него эта сфера лежит в области национальной безопасности, а значит и управлять ею нужно в соответствии с четкими принципами, ничего общего не имеющими с законами рынка.

В-третьих, претензия Трампа к Германии представляет собой вполне явный ультиматум. США финансируют НАТО на 70−90%, то есть практически контролируют всю организацию. Это подтверждается и поведением генсека. Они также содержат около 50 000 военных на территории Германии. В то же время, как раз в тот момент, когда Штаты стали активными экспортерами газа, Германия готовится получать ещё больше этого вида топлива из России по новой трубе, а значит деньги поплывут совсем не в сторону доблестных заокеанских защитников. Внимание вопрос: неужели Германия настолько неблагодарна, что даже чуть-чуть американского газа не хочет прикупить. А, может, не так и нужна ей военная помощь?

US Air Force Авиабаза Рамштайн. ВВС США на территории Германии

Вслух и публично всего этого, конечно, сказано не было, но напряжение в Брюсселе возросло мгновенно… что же было потом?

Потом была буря негодования от такой свободной, но такой единодушной европейской и американкой прессы, и более чем сдержанное заявление Ангелы Меркель: Трамп неправ, никакой подконтрольности России нет и быть не может. Но и только, ни ответной критики, ни яркого возмущения, ни праведной ярости…

А на следующий день, после долгих переговоров с лидерами стран-участниц альянса за закрытыми дверями, американский лидер как ни в чем ни бывало вышел к прессе и заявил о великолепном духе единства, дружественной атмосфере и грандиозном успехе переговоров. По его словам, многие лидеры взяли на себя серьезные обязательства по увеличению расходов на НАТО и осуществят свои намерения намного быстрее, чем планировали после прошлого саммита.

СМИ, разумеется, поспешили заявить что это никакой не конкретный результат, и американский лидер просто делает хорошую мину при плохой игре… вот только никто из бывших на переговорах мировых лидеров почему-то не стал публично опровергать слова хозяина Белого дома…

Трамп снова, уже в который раз доказал, что когда речь идёт о «союзниках», он может открывать двери любого высокого собрания ударом ноги и осыпать присутствующих оскорблениями… а потом все равно заставить их благодарить его за то, что не приехал верхом на коне и не прихватил огнемёт.

Закончив показательное выступление в Брюсселе, Трамп отправился в Лондон, где его ждала ее величество королева Елизавета II и многотысячные демонстрации протеста.