Я думал, действо будет величественнее.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

А получилось захудало.

До двух тысяч евро за ночь — это цена президентского номера Трампа в отеле «Хилтон», имеющего и местное название «Хижина рыбака».

Российские привезли по воздуху, видимо, массу автомобилей «Кортеж». Стоило волочь туда все новые лимузины Путина, в эту мутноглазую страну рыбаков-финнов? Провинциальный саммит получился. Всё было провинциальным. Город, полицейские, и даже Трамп с Путиным стали в Хельсинки провинциальными.

Чуть выручил президентский дворец. В царские времена в этом здании в Гельсингфорсе находилась резиденция российского императора. Там в Готическом и в Зеркальном залах прошли мероприятия саммита. Без дворца было бы ещё более убого.

Olaf Meister Президентский дворец (Гельсингфорс)ю Хельсинки

Начнём с прилётов.

Трамп прилетел на военном грубом вертолёте США, и его откупорили снаружи два невысокого роста американские военнослужащие в фуражках, и, отведя дверцы в две стороны, извлекли оттуда дородного Дональда и его высокую супругу. Ну хоть от вертолёта повеяло империей.

Наш ВВП прибыл на пассажирском самолёте «Россия» (меня на «России», но только меньшего размера, в своё время примчали из Москвы на военный аэродром в городе Энгельсе, правда, в наручниках).

Трап подали тотчас, но ВВП что-то мешкал внутри, чем сбил ритм, и величественности не было совсем. Сошёл по трапу, пожал пару рук, снял пиджак и сел в «Кортеж».

В большом количестве, видимо, няньки, мамки, сватья баба Бабариха, корзины, картонки, ВВП ввалился во главе этого кагала в президентский дворец — бывшую резиденцию наших царей, когда цари решали выехать проветриться в Гельсингфорс, под бок к Швеции.

«Как толпа мешочников», — подумал я о свите ВВП, поскольку их действительно было ненужно много. Офицер в фуражке тащил два тяжёлых, оправленных в металл чемодана, толпа волокла пакеты и тюки. «На фиг ВВП их столько привёз!» — подумал я. На три часа такое количество халявщиков?

Якоб Йорданс. Король пьет. 1638 (Свита короля)

Трамп приехал на полчаса позже, Меланью, видимо, ждал, женщины всегда долго красятся. Но людей с Трампом было вдвое меньше, чем с Путиным. И они ничего не тащили.

ВВП встретился с Трампом и его женой в какой-то комнатке-предбаннике. Миниатюрный на фоне американской супружеской четы, российский президент был представлен Меланье в жёлтом пальто либо плаще.

Научившись, предположительно, у Трампа, Путин первым делом покровительственно огладил Трампа по бицепсу, не дожидаясь, пока Трамп похлопает ВВП. Трамп смутился и не похлопал.

Прошли к флагам. Сели под флагами. Первый заговорил Путин. Отделался общими словами, сказал, что настало время встретиться и поговорить обстоятельно. Был лаконичен.

Трамп говорил раза в четыре дольше. При этом был нервным, сидел на краешке кресла. Руки сложил подушечками пальцев, палец к пальцу, хмурился, потом спохватывался и выдавал в сторону Путина приветственные гримасы, растянув углы рта.

Ян Матейко. Переговоры Владислава Локетека с Немецким орденом в Бресте-Куявском

Было понятно, что он озабочен, видимо, тем, что хочет предложить Путину. И не был уверен, что Путин примет предложение. Обычно такое состояние бывает, когда вдруг начинаешь сомневаться в приготовленном предложении, а ведь ещё пару часов до этого момента предложение казалось тебе гениальным, таким, какое отклонить невозможно.

Трамп перечислил, о чём он собирается говорить с Путиным.

Интересно, что в перечислении Трампом тем, которые он собрался обговорить с Путиным, отсутствовало дело Скрипалей и взаимоотношения США с Европейским союзом.

А ведь ещё за сутки Трамп воинственно советовал Терезе Мэй судиться с ЕС, а не разбираться с ними. И назвал ЕС — врагом: «ЕС является нашим врагом, в торговле они использовали нас».

Затем Путин и Трамп стали тет-а-тетиться. О чём говорили — бог весть. Я так уверен, что Трамп всё же решился предложить Путину дружить против Европейского союза, но наткнулся на хмурое «нет».

Оно и понятно почему. Ведь российский президент и российское правительство, по моему глубокому убеждению, руководствуются в своей деятельности интересами «Газпрома». А ЕС покупает у «Газпрома» газ в огромных количествах, как же ВВП вдруг выступит на стороне США против газовых клиентов?

Gazprom.ru Газопровод

Когда они присоединились за столом к привезённым с собой товарищам, физиономии у обоих были вопиюще грустные. «Не сошлись!» — сказал я себе.

Трамп отпустил шпильку в адрес русского кагала, по-моему, они не поняли что это шпилька, я понял: «Wonderful people» — cъязвил Трамп, увидев, как их много.

Потом долго-долго тянули с пресс-конференцией. Я не понял, почему так долго сидят и ждут журналисты, а никого нет на подиуме у двух пюпитров.

Потом пришла Меланья и села в первый ряд, и я сообразил, что сейчас выйдут президенты.

Когда они вышли, я понял, они ведь писали свои тексты, потому и задержка.

Журналисты не отличились умом, вопросы были либо комплиментарные, либо въедливые и злые. И всё вместе было неинтересно. Та же конфронтация, что и вне саммита между американскими журналистами и Трампом и Путиным. Журналисты старались «огорошить», «припечатать» и «пригвоздить» президентов.

А президенты стали вежливо поддерживать друг друга в словесной баталии с журналистами.

Мы все ожидали другого, чего нам не дали.

Так что зря Европа» с ужасом и страхом» следила за встречей Трампа и Путина.

Kremlin.ru Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Хельсинки. 2018

Ничего ужасного не произошло. Провинциальный саммит в провинциальной Финляндии. У финнов — некрасивый селёдочный президент.

Хулиган Трамп выглядел связанным невидимыми верёвками и потому мирным, даже вялым. Аккуратненький Путин преобладал, хотя тоже не блистал, много оправдывался. А когда оправдываешься, то непременно выглядишь виновным.

Всё осталось непонятным. Что будет в Сирии? Что в Донбассе? Будет ли ВПП пытаться уговорить Иран отойти подальше от границ Израиля?

Пояснение. Путин назвал Мюллера Миллером.

А Путин назвал спец. прокурора Мюллера дважды Миллером намеренно, чтобы унизить того, мол, «неважный человек, я даже фамилию его не помню». Этим ВВП ещё больше солидаризировался с Трампом, Трампу Мюллер немало уже крови попортил.