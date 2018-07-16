Дональд Трамп снова ошеломил и ошарашил: никто не предполагал, что встреча в Хельсинки будет иметь эффект всемирного землетрясения. Новый детант (разрядка — ИА REGNUM ) между Вашингтоном и Москвой. Все американские телеканалы в небывалом «едином порыве» обсуждают и осуждают. Даже поддерживающий республиканцев и президента Трампа телеканал Fox News выпускает в эфир одного эксперта за другим, которые выражают недовольство поведением лидера собственного государства с высокой степенью язвительности. Атака на Дональда Трампа уже идет полным ходом. Иронично, но самым разумным и умеренным было выступление бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, который неожиданно для всех активно защищал американского президента.

Kremlin.ru Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Хельсинки. 2018

Насколько влиятельно телевидение в наше время в США? В России воздействие на реальный политический процесс политических телепередач девальвировано до мизера. Президент США сейчас возлагает надежду, следует полагать, на ту же девальвацию значения и телевещания и телесмотрения.

Встреча в Хельсинки уже наречена всеми обозревателями исторической. Дональд Трамп вел себя в своей царственной манере, возвестив прессе: «Отношения между нашими странами были плохи, как никогда, но четыре часа назад все изменилось!»

Кто-то спросит: а что случилось? После внимательного просмотра пресс-конференции президентов США и России мы узнаем о необратимой договоренности вести постоянный диалог на высшем уровне. То есть постоянное личное общение двух лидеров. Что само по себе является важнейшим результатом.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция Президента России Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Хельсинки. 2018

Был взят максимально дружественный тон. Накануне встречи президент Трамп заявил о «глупости» американской политики, приведшей к конфронтации с Россией. На пресс-конференции он не отказался от своих слов, пояснив только, что обе стороны допустили серьезные ошибки.

Американскую публику больше всего потряс отказ президента принять как проверенный факт «российское вмешательство». Ему напомнили о словах директора его Национальной разведки Дэна Коутса о неоспоримости российского вмешательства. Президент Трамп ответил, что полностью доверяет своим спецслужбам, но в то же время он серьезно относится к однозначному отрицанию этого со стороны российского президента.

Вместо ожидаемого обвинения в адрес российского государства Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин предложил ему нечто интересное. Как мы узнали со слов российского президента, речь идет о возможности прибытия в Россию американских следователей с целью допросить всех подозреваемых и обвиняемых. При условии, что американцы допустят российских следователей по интересующим их делам. Со ссылкой на соглашение от 1999 года по совместной борьбе с правонарушениями.

Иными словами, президент США отказался клеймить позором российскую сторону, а вместо этого обрушился на начальство Демократической партии, не предоставившей ФБР компьютерное оборудование в связи с делом о взломе их сервера. Он также упомянул тридцать тысяч исчезнувших писем Хиллари Клинтон.

Сенат США

Российский президент вел себя собранно, слова выбирал точно и умело, но ничем не удивил. В ответ на нападки журналистов он указал на возможные российские претензии к американским властям по вмешательству в российскую политику и экономику. Особо стоит отметить его чрезвычайно удачное интервью телеканалу Fox News.

Оба президента заявили о своем согласии по путям решения сирийского кризиса. Дональд Трамп особо подчеркнул важность обеспечения безопасности Израиля в этой ситуации, и российский президент с ним согласился.

Можно добавить, что несомненным победителем чувствует себя в эти дни израильский премьер-министр Нетаньяху. Неспроста президент Трамп упомянул так настойчиво Израиль. Нетаньяху сумел выстроить самые близкие доверительные отношения как с Дональдом Трампом, так и с Владимиром Путиным. Как никто из лидеров других стран мира. Сближение между президентами России и США было воспринято в Иерусалиме триумфально. Особливо после слов президента Трампа в ходе пресс-конференции: «Мы уже много лет работаем с Израилем. Никакое другое государство не было нам так близко, как Израиль».

Однако триумфальный настрой требует осторожности. На президента обрушились с небывалым свирепием не только либеральные политики и журналисты, но и некоторые республиканцы. Целая вереница политиков дает интервью телеканалам, выражая несогласие с празднеством детанта в Хельсинки.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан прямо обвинил президента в предательстве. Интересно, что сам Бреннан был в молодости коммунистом и даже голосовал за товарища Гесса Холла. Все телеканалы в эти часы превратились в антитрамповский хор.

Джон Бреннан

Этот медийный ураган может оказаться преходящим явлением. Может случиться так, что новые новостные фейерверки приведут к успокоению ретивых. Однако главное — это не степень упорства со стороны прессы. Как поведут себя сейчас ближайшие соратники Дональда Трампа?

Как отреагирует на это министр обороны Джеймс Мэттис? Нет ли обиды у вышеупомянутого Дэна Коутса? А главное — что скажет советник по национальной безопасности Джон Болтон?

Если к этой среде, 18 июля, не наметится трещин в отношениях, то президент Дональд Трамп впишет этот день в историю своего президентства как победородный и победоносный. Как и президент России Владимир Путин.