Новый американо-российский детант: лед тронулся
Дональд Трамп снова ошеломил и ошарашил: никто не предполагал, что встреча в Хельсинки будет иметь эффект всемирного землетрясения. Новый детант (разрядка — ИА REGNUM ) между Вашингтоном и Москвой. Все американские телеканалы в небывалом «едином порыве» обсуждают и осуждают. Даже поддерживающий республиканцев и президента Трампа телеканал Fox News выпускает в эфир одного эксперта за другим, которые выражают недовольство поведением лидера собственного государства с высокой степенью язвительности. Атака на Дональда Трампа уже идет полным ходом. Иронично, но самым разумным и умеренным было выступление бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, который неожиданно для всех активно защищал американского президента.
Насколько влиятельно телевидение в наше время в США? В России воздействие на реальный политический процесс политических телепередач девальвировано до мизера. Президент США сейчас возлагает надежду, следует полагать, на ту же девальвацию значения и телевещания и телесмотрения.
Встреча в Хельсинки уже наречена всеми обозревателями исторической. Дональд Трамп вел себя в своей царственной манере, возвестив прессе: «Отношения между нашими странами были плохи, как никогда, но четыре часа назад все изменилось!»
Кто-то спросит: а что случилось? После внимательного просмотра пресс-конференции президентов США и России мы узнаем о необратимой договоренности вести постоянный диалог на высшем уровне. То есть постоянное личное общение двух лидеров. Что само по себе является важнейшим результатом.
Был взят максимально дружественный тон. Накануне встречи президент Трамп заявил о «глупости» американской политики, приведшей к конфронтации с Россией. На пресс-конференции он не отказался от своих слов, пояснив только, что обе стороны допустили серьезные ошибки.
Американскую публику больше всего потряс отказ президента принять как проверенный факт «российское вмешательство». Ему напомнили о словах директора его Национальной разведки Дэна Коутса о неоспоримости российского вмешательства. Президент Трамп ответил, что полностью доверяет своим спецслужбам, но в то же время он серьезно относится к однозначному отрицанию этого со стороны российского президента.
Вместо ожидаемого обвинения в адрес российского государства Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин предложил ему нечто интересное. Как мы узнали со слов российского президента, речь идет о возможности прибытия в Россию американских следователей с целью допросить всех подозреваемых и обвиняемых. При условии, что американцы допустят российских следователей по интересующим их делам. Со ссылкой на соглашение от 1999 года по совместной борьбе с правонарушениями.
Иными словами, президент США отказался клеймить позором российскую сторону, а вместо этого обрушился на начальство Демократической партии, не предоставившей ФБР компьютерное оборудование в связи с делом о взломе их сервера. Он также упомянул тридцать тысяч исчезнувших писем Хиллари Клинтон.
Российский президент вел себя собранно, слова выбирал точно и умело, но ничем не удивил. В ответ на нападки журналистов он указал на возможные российские претензии к американским властям по вмешательству в российскую политику и экономику. Особо стоит отметить его чрезвычайно удачное интервью телеканалу Fox News.
Оба президента заявили о своем согласии по путям решения сирийского кризиса. Дональд Трамп особо подчеркнул важность обеспечения безопасности Израиля в этой ситуации, и российский президент с ним согласился.
Можно добавить, что несомненным победителем чувствует себя в эти дни израильский премьер-министр Нетаньяху. Неспроста президент Трамп упомянул так настойчиво Израиль. Нетаньяху сумел выстроить самые близкие доверительные отношения как с Дональдом Трампом, так и с Владимиром Путиным. Как никто из лидеров других стран мира. Сближение между президентами России и США было воспринято в Иерусалиме триумфально. Особливо после слов президента Трампа в ходе пресс-конференции: «Мы уже много лет работаем с Израилем. Никакое другое государство не было нам так близко, как Израиль».
Однако триумфальный настрой требует осторожности. На президента обрушились с небывалым свирепием не только либеральные политики и журналисты, но и некоторые республиканцы. Целая вереница политиков дает интервью телеканалам, выражая несогласие с празднеством детанта в Хельсинки.
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан прямо обвинил президента в предательстве. Интересно, что сам Бреннан был в молодости коммунистом и даже голосовал за товарища Гесса Холла. Все телеканалы в эти часы превратились в антитрамповский хор.
Этот медийный ураган может оказаться преходящим явлением. Может случиться так, что новые новостные фейерверки приведут к успокоению ретивых. Однако главное — это не степень упорства со стороны прессы. Как поведут себя сейчас ближайшие соратники Дональда Трампа?
Как отреагирует на это министр обороны Джеймс Мэттис? Нет ли обиды у вышеупомянутого Дэна Коутса? А главное — что скажет советник по национальной безопасности Джон Болтон?
Если к этой среде, 18 июля, не наметится трещин в отношениях, то президент Дональд Трамп впишет этот день в историю своего президентства как победородный и победоносный. Как и президент России Владимир Путин.