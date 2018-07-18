Белорусская либеральная ширма: усилия чиновников приносят плоды
Усилия белорусской делегации, принимавшей участие в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Берлине 7−11 июля, оказались не напрасны. 11 июля инициированная белорусскими парламентариями резолюция «Продвижение цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ» вошла в итоговую Берлинскую декларацию 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ. Таким образом, с трибун организации Белоруссия заявила о себе как о строящейся «IT-стране», в которой проходит широкомасштабная либерализация экономики, что, конечно же, преподносится как некий прорыв. Недаром официальный Минск давно работал над этим документом, а за несколько месяцев до самой сессии начал его рекламировать в надежде повысить престижность республики для иностранных толстосумов-инвесторов.
Подробнее о белорусской резолюции по цифровой экономике можно прочитать здесь: Минск привлекает инвесторов на либерализацию экономики с трибун ПА ОБСЕ
За включение дополнительной резолюции в итоговую Берлинскую декларацию на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде 10 июля все участники проголосовали единогласно. Как заявлено, цель проекта документа — содействие продвижению цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ. Очевидно, белорусские власти рассчитывают, что республика в этом процессе должна сыграть не последнюю роль. Именно так это подают белорусские официальные СМИ. Именно на это напирают чиновники. Правда, пока без какой бы то ни было конкретики.
В частности, заместитель председателя палаты представителей Национального собрания Белоруссии Болеслав Пирштук, комментируя телеканалу ОНТ события вокруг резолюции, заявил, что для республики цифровая экономика не в новинку, а представленный в ПА ОБСЕ документ является системным. Пирштук также отметил:
«Нам уже некуда это откладывать и необходимо наполнять неким положительным содержанием эту резолюцию. IT в Беларуси действительно хорошо знают, румынская делегация попросила, чтобы их пригласили, потому что они хотят поближе соприкоснуться и посмотреть на этот потенциал. Очень высоко оценила наш потенциал и Швейцария. Очень интересные пожелания высказала польская делегация. Мы говорим о том, что европейские страны знают, какие результаты имеет Республика Беларусь».
Больше ИП — меньше ИП?
Между тем заявления о «раскрепощении бизнеса», либеральные декреты, обещающие ряд преференций для предпринимателей, в самой Белоруссии тоже не остались незамеченными. Так, в 2018 году во всех регионах увеличилось число индивидуальных предпринимателей: с 236 138 ИП в январе до 238 531 на начало июня, подсчитали в Tut.by. Безусловно, больше всего «ипэшников» в Минске (72,9 тысячи). На втором месте — Минская область с 37,8 тысячи ИП. На третьем — Брестская область (32 415 тысяч). В Витебской области меньше всего индивидуальных предпринимателей (21,5 тысячи).
Правда, в последние три года число ИП постоянно сокращалось. Например, за 2015 год закрылось 8,2 тысячи индивидуальных предпринимателей в 2016 году — 4,8 тысячи. В 2017 году убыль была меньше, но общая тенденция сохранялась: по данным министерства по налогам и сборам, к октябрю 2017 года их было 235 450, что на 545 меньше, чем в начале года (больше ИП стало только в Минске и Минской области). Для сравнения: по состоянию на 1 января 2014 года на учете в налоговых органах состояло 248 546 ИП. Многие эксперты связывали сокращение числа предпринимателей не только с экономическим кризисом в стране, но и с указом № 222 2015 года, который осложнил деятельность ИП, торгующих одеждой.
На форумах и в соцсетях сообщение о росте числа ИП в республике спровоцировало бурные дискуссии. И хотя есть те, кто рассматривают статистику в положительном ключе, надеясь на увеличение количества рабочих мест, большинство пользователей либо крайне иронично относится к этим данным, либо полагает, что в скором времени часть нового бизнеса может прогореть, не выдержав кредитной нагрузки и конкуренции с сетями.
«Хотелось бы увидеть цифры по банкротству, ломануться-то ломанулись, понабирают кучу кредитов и т.д., а потом из сотни только процентов 10 выживают, а остальные продают всё, что можно продать, чтобы с кредитами рассчитаться. Не всё так просто», — отмечает Екатерина К. в соцсети «ВКонтакте».
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К слову, 13 июля стало известно, что за первые шесть месяцев 2018 года Банк развития увеличил финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года: профинансировал с участием банков-партнеров 812 инвестпроектов в объеме 119,8 млн белорусских рублей. Суммарная стоимость проектов, которые профинансировал Банк развития, достигла 190,6 млн белорусских рублей.
Речь идёт о действующей с 2014 года в республике программе финансирования поддержки малого и среднего бизнеса (инициирована и разработана Банком развития). Программа расширяет доступ предпринимателей к кредитным ресурсам, возможностям по проведению лизинга для реализации инвестпроектов на разных стадиях развития их бизнеса. Осуществляется все это за счёт выдачи кредитов, как заявляют в банке, с низкими процентами и по простым требованиям.
Экологи критикуют декрет №7
В целом экологи не выступают против либерализации бизнеса — всё же это не их сфера деятельности. Однако положение декрета №7 «О развитии предпринимательства» о введении единой комплексной строительной госэкспертизы вызывает у них обеспокоенность. Дело в том, что в настоящее время застройщики для получения разрешения должны пройти экологическую, санитарно-гигиеническую и госэкспертизу. Но декрет, входящий в пакет документов по либерализации экономики, упрощает эту процедуру, чтобы, по словам чиновников, сэкономить время и деньги.
Так, 13 июля в Минске состоялся круглый стол «Реформа государственных экспертиз во исполнение Декрета № 7», организованный депутатом палаты представителей Анной Канопацкой, товариществом «Зеленая четь», общественным объединением «Экодом» и Международным общественным объединением экологов. Экологи не исключают, что теоретически либерализация бизнеса ведёт к повышению социальной ответственности бизнеса, но на практике это скорее исключение. Представители экологических организаций опасаются, что если с тремя экспертизами стройки часто проходят с нарушениями (пример тому — 19-этажный дом на берегу Слепянской водной системы, когда застройщик нашёл лазейку и строил котельную частично в ландшафтно-рекреационной зоне, а местные жители поздно забили тревогу), то теперь предприниматели смогут ещё проще лоббировать спорные проекты в одном месте.
Либерализация экономики Белоруссии с самого начала вызывает немало дискуссий. Теперь в ходе продолжения этого процесса, несмотря на рекламу с трибун ПА ОБСЕ и громкие обещания властей, вопросов становится всё больше. Складывается ощущение, что либерализация — это красиво выстроенная ширма. Но долго ли она простоит под тяжестью экономических проблем — спорный момент.