Усилия белорусской делегации, принимавшей участие в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Берлине 7−11 июля, оказались не напрасны. 11 июля инициированная белорусскими парламентариями резолюция «Продвижение цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ» вошла в итоговую Берлинскую декларацию 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ. Таким образом, с трибун организации Белоруссия заявила о себе как о строящейся «IT-стране», в которой проходит широкомасштабная либерализация экономики, что, конечно же, преподносится как некий прорыв. Недаром официальный Минск давно работал над этим документом, а за несколько месяцев до самой сессии начал его рекламировать в надежде повысить престижность республики для иностранных толстосумов-инвесторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский зайчики

Подробнее о белорусской резолюции по цифровой экономике можно прочитать здесь: Минск привлекает инвесторов на либерализацию экономики с трибун ПА ОБСЕ

За включение дополнительной резолюции в итоговую Берлинскую декларацию на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде 10 июля все участники проголосовали единогласно. Как заявлено, цель проекта документа — содействие продвижению цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ. Очевидно, белорусские власти рассчитывают, что республика в этом процессе должна сыграть не последнюю роль. Именно так это подают белорусские официальные СМИ. Именно на это напирают чиновники. Правда, пока без какой бы то ни было конкретики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Муза

В частности, заместитель председателя палаты представителей Национального собрания Белоруссии Болеслав Пирштук, комментируя телеканалу ОНТ события вокруг резолюции, заявил, что для республики цифровая экономика не в новинку, а представленный в ПА ОБСЕ документ является системным. Пирштук также отметил:

«Нам уже некуда это откладывать и необходимо наполнять неким положительным содержанием эту резолюцию. IT в Беларуси действительно хорошо знают, румынская делегация попросила, чтобы их пригласили, потому что они хотят поближе соприкоснуться и посмотреть на этот потенциал. Очень высоко оценила наш потенциал и Швейцария. Очень интересные пожелания высказала польская делегация. Мы говорим о том, что европейские страны знают, какие результаты имеет Республика Беларусь».

Больше ИП — меньше ИП?

Между тем заявления о «раскрепощении бизнеса», либеральные декреты, обещающие ряд преференций для предпринимателей, в самой Белоруссии тоже не остались незамеченными. Так, в 2018 году во всех регионах увеличилось число индивидуальных предпринимателей: с 236 138 ИП в январе до 238 531 на начало июня, подсчитали в Tut.by. Безусловно, больше всего «ипэшников» в Минске (72,9 тысячи). На втором месте — Минская область с 37,8 тысячи ИП. На третьем — Брестская область (32 415 тысяч). В Витебской области меньше всего индивидуальных предпринимателей (21,5 тысячи).

Правда, в последние три года число ИП постоянно сокращалось. Например, за 2015 год закрылось 8,2 тысячи индивидуальных предпринимателей в 2016 году — 4,8 тысячи. В 2017 году убыль была меньше, но общая тенденция сохранялась: по данным министерства по налогам и сборам, к октябрю 2017 года их было 235 450, что на 545 меньше, чем в начале года (больше ИП стало только в Минске и Минской области). Для сравнения: по состоянию на 1 января 2014 года на учете в налоговых органах состояло 248 546 ИП. Многие эксперты связывали сокращение числа предпринимателей не только с экономическим кризисом в стране, но и с указом № 222 2015 года, который осложнил деятельность ИП, торгующих одеждой.

Сергей Грибков. В лавке. 1882 (фрагмент)

На форумах и в соцсетях сообщение о росте числа ИП в республике спровоцировало бурные дискуссии. И хотя есть те, кто рассматривают статистику в положительном ключе, надеясь на увеличение количества рабочих мест, большинство пользователей либо крайне иронично относится к этим данным, либо полагает, что в скором времени часть нового бизнеса может прогореть, не выдержав кредитной нагрузки и конкуренции с сетями.

«Хотелось бы увидеть цифры по банкротству, ломануться-то ломанулись, понабирают кучу кредитов и т.д., а потом из сотни только процентов 10 выживают, а остальные продают всё, что можно продать, чтобы с кредитами рассчитаться. Не всё так просто», — отмечает Екатерина К. в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также: Для кого либерализация Белоруссии вымостит путь в светлое будущее?

К слову, 13 июля стало известно, что за первые шесть месяцев 2018 года Банк развития увеличил финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года: профинансировал с участием банков-партнеров 812 инвестпроектов в объеме 119,8 млн белорусских рублей. Суммарная стоимость проектов, которые профинансировал Банк развития, достигла 190,6 млн белорусских рублей.

Речь идёт о действующей с 2014 года в республике программе финансирования поддержки малого и среднего бизнеса (инициирована и разработана Банком развития). Программа расширяет доступ предпринимателей к кредитным ресурсам, возможностям по проведению лизинга для реализации инвестпроектов на разных стадиях развития их бизнеса. Осуществляется все это за счёт выдачи кредитов, как заявляют в банке, с низкими процентами и по простым требованиям.

Экологи критикуют декрет №7

В целом экологи не выступают против либерализации бизнеса — всё же это не их сфера деятельности. Однако положение декрета №7 «О развитии предпринимательства» о введении единой комплексной строительной госэкспертизы вызывает у них обеспокоенность. Дело в том, что в настоящее время застройщики для получения разрешения должны пройти экологическую, санитарно-гигиеническую и госэкспертизу. Но декрет, входящий в пакет документов по либерализации экономики, упрощает эту процедуру, чтобы, по словам чиновников, сэкономить время и деньги.

Предприниматель

Так, 13 июля в Минске состоялся круглый стол «Реформа государственных экспертиз во исполнение Декрета № 7», организованный депутатом палаты представителей Анной Канопацкой, товариществом «Зеленая четь», общественным объединением «Экодом» и Международным общественным объединением экологов. Экологи не исключают, что теоретически либерализация бизнеса ведёт к повышению социальной ответственности бизнеса, но на практике это скорее исключение. Представители экологических организаций опасаются, что если с тремя экспертизами стройки часто проходят с нарушениями (пример тому — 19-этажный дом на берегу Слепянской водной системы, когда застройщик нашёл лазейку и строил котельную частично в ландшафтно-рекреационной зоне, а местные жители поздно забили тревогу), то теперь предприниматели смогут ещё проще лоббировать спорные проекты в одном месте.

Либерализация экономики Белоруссии с самого начала вызывает немало дискуссий. Теперь в ходе продолжения этого процесса, несмотря на рекламу с трибун ПА ОБСЕ и громкие обещания властей, вопросов становится всё больше. Складывается ощущение, что либерализация — это красиво выстроенная ширма. Но долго ли она простоит под тяжестью экономических проблем — спорный момент.