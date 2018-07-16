Американский телеканал CNBC привёл достаточно интересные данные об испытаниях российской аэробаллистической ракеты «Кинжал». Согласно информации CNBC, ссылающейся на источники в разведке, уже было проведено 12 запусков этой ракеты, последний из которых был выполнен в июле 2018 года, тогда была поражена цель на дальности 500 миль (примерно 805 км). Согласно информации CNBC, «Кинжал» будет принят на вооружение в 2020 году. Остановимся подробнее на возможностях новой ракеты и перспективах проекта.

Kremlin.ru Взлёт МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», закреплённой в нижней точке подвески на корпусе истребителя-перехватчика

«Кинжал» — эффективно и дёшево

Впервые о разработке аэробаллистической ракеты «Кинжал» было официально заявлено во время Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

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Сама по себе разработка этой ракеты не была широко известна — фотографии сверхзвукового перехватчика МиГ-31 с подвешенной ракетой, очень похожей на ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М», временно появлялись на некоторых специализированных интернет-форумах, но были замечены немногими. В дальнейшем, оказалось, что к 2018 году МиГ-31, вооружённые новой ракетой, уже ведут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Характеристики ракеты до сих пор вызывают споры — согласно официальному заявлению, дальность действия комплекса составляет 2000 км, однако не вполне понятно, имеется ли здесь в виду максимальная дальность полёта ракеты или же сумма боевого радиуса перехватчика МиГ-31 и дальности полёта ракеты. Учитывая последнюю информацию об испытаниях на дистанции в 800 км, более правдоподобной становится вторая версия (мы и ранее предполагали, что это более вероятно). Принимая во внимание, что боевой радиус МиГ-31 составляет 720 км, а общая дальность комплекса «Кинжал» составляет 2000 км, можно предположить, что авиационная версия 9М723 способна пролететь до 1200−1300 км (против 500 км у сухопутной модификации ОТРК «Искандер-М»). Это достигается за счёт запуска ракеты с большой высоты и на большой скорости (соответственно, затрачивается заметно меньше топлива). Другим преимуществом, вероятно, становится несколько большая скорость полёта ракеты на конечном участке, достигающая М=10 (10 раз быстрее скорости звука). Это не относит «Кинжал» к категории гиперзвукового оружия (к нему относят крылатые ракеты, самолёты и управляемые боеголовки-глайдеры), так как таких (да и больших) скоростей баллистические ракеты достигали и раньше, но, учитывая сложную траекторию полёта ракеты 9М723 (она пикирует на цель почти под прямым углом с нестандартно большой высоты) её перехват всё равно практически невозможен. Очевидным преимуществом является и наличие отработанного крупносерийного производства ракет 9М723 с различными боевыми частями — производство авиационной версии изделия не должно потребовать серьёзных инвестиций, а стоимость унифицированной с наземным вариантом ракеты будет невысокой.

Mil.ru Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

Дата принятия на вооружение, обозначенная американским телеканалом, тоже звучит вполне правдоподобно — работы ведутся уже много лет, а задача хоть и непростая, но очень «приземлённая» (не включающая в себя разработку уникальных и новых технологий). Можно предположить, что время нужно и для адаптации ракеты под дальний бомбардировщик Ту-22М3, о чём также ранее проходила информация. С этой платформы дальность пуска ракеты может быть несколько меньше, зато заметно выше боевой радиус самолёта — 2410 км на дозвуковой скорости, и 1500−1850 км на сверхзвуковой, да и в целом Ту-22М3 очень не хватает современного дальнобойного и высокоточного ударного вооружения — эту проблему вполне может решить «Кинжал» и сверхзвуковая крылатая ракета Х-32.