В преддверии возможного израильского удара по Ирану высокопоставленный офицер США и его российский коллега провели переговоры. Это было в 2010 году. Тогдашний министр обороны США Роберт Гейтс оказал давление на своего российского коллегу, чтобы Россия отказалась предоставить помощь Ирану, включая поставки ЗРК С-300. В конечном итоге, российская сторона отказалась от поставок С-300 в Иран, по существу предав своего клиента, пишут Джон Бирд и Джон Ханна в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

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Президент США Дональд Трамп стремится заручиться российской поддержкой для значительного сокращения или полного устранения присутствия Ирана в Сирии. Эпизод с С-300 показывает, что Москва может действовать против Ирана. Убедить ее очень трудно, но возможно.

Армия Ирана

Разумеется, убедить Россию в необходимости сдерживания Ирана в Сирии будет гораздо сложнее, чем просто отказаться от сделки на поставку С-300. Путин — это ключевой партнер в треугольнике Москва-Тегеран-Дамаск. Российская авиация, деньги и дипломатическое влияние оказывают заметное влияние на сирийского президента Башара Асада. Однако укрепление иранских позиций в Сирии является глубоким и повсеместным. Его будет нелегко искоренить.

Иранские сухопутные войска и деньги в значительной степени обеспечили выживание Асада. Под командованием Ирана находятся тысячи бойцов Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), ливанской «Хезболлы» и иностранных шиитских миссионеров в Сирии, а также десятки тысяч бойцов проиранских группировок, которые в настоящий момент интегрируются в сирийские войска. Иранская угроза в Сирии представляет собой серьезную проблему. С ней будет трудно справиться, даже если Путин согласится оказать поддержку.

Именно степень проникновения Ирана в Сирию делает нынешнюю ситуацию настолько опасной. По мере того, как боевики продолжают терять все больше позиций, а Асад продолжает расширять подконтрольные ему территории, Иран сможет получить дополнительные возможности для силового проектирования вплоть до границ Израиля и Иордании, что значительно увеличит шансы возникновения крупного израильско-иранского конфликта, от вмешательства в который США будет сложно уклониться.

Army.mil Американские солдаты в Сирии

В интересах США явно не допустить дальнейшего укрепления Ирана. Даже если шансы на то, что Москва окажет США помощь в борьбе с иранским вмешательством в Сирию, крайне малы, все равно нужно попробовать заручиться поддержкой России. Как недавно заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон: «Есть возможности для организации более крупных переговоров о выводе иранских войск из Сирии… Я не думаю, что Асад представляет стратегический интерес. Я думаю, что стратегический интерес представляет Иран».

Однако у Трампа не должно быть иллюзий относительно готовности Москвы оказать поддержку США в Сирии. Как и прежде, Путин будет стремиться к тому, чтобы сделать минимум уступок и заручиться согласием США на передачу контроля над всей территорией Сирии в руки Асада.

Учитывая стремление Трампа к выводу американских войск из Сирии, Путин, возможно, уверен в том, что смутных обещаний по поводу Ирана будет достаточно для того, чтобы Соединенные Штаты вывели свои войска из Сирии. На саммите с Путиным Трампу следовало бы разъяснить президенту России реальное положение вещей в Сирии, действуя с позиции максимального давления. На основе эпизода с С-300 можно привести несколько рекомендаций относительно того, как это можно сделать.

Во-первых, США и их союзники должны действовать в отношении России единым фронтом. Постоянный упор на опасения Израиля помог Вашингтону убедить Москву в том, что поставка Ирану С-300 может дорого обойтись России. Трамп должен указать Путину на опасения региональных союзников, включая Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Во-вторых, Соединенные Штаты должны вести переговоры с позиции силы. В 2010 году Израиль мог нанести упреждающий удар по Ирану. Москва стремилась этого избежать. Аналогичным образом Трамп должен четко прояснить Путину сложившуюся ситуацию. Пока в Сирии сохраняются иранские позиции, Израиль всегда сможет рассчитывать на поддержку США в случае, если между Ираном и Израилем возникнет крупный конфликт. Причем, этот конфликт может поставить под угрозу существование всего российского проекта, направленного на сохранение правительства Асада.

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Наконец, США должны сделать определенные уступки, чтобы подсластить пилюлю. Россия отказалась от поставок С-300 в Иран после того, как Израиль согласился продать России передовые беспилотники. Трамп должен сказать Путину, что Вашингтон готов вывести свои войска из южного и восточного регионов Сирии, только в случае, если из Сирии будут выведены все иранские войска, а также обеспечены права и безопасность для американских партнеров в Сирии, которые оказали поддержку Вашингтону в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несмотря на низкую вероятность того, что Москва согласится поддержать требования США в Сирии, все же следует предпринять попытку и постараться убедить Россию в необходимости сдерживания Ирана.