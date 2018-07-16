Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 9−15 июля 2018 года стали: молитвенную встречу с участием папы Франциска и ближневосточных патриархов высоко оценили в РПЦ; почему патриарха Кирилла не было в Бари; НАТО между Путиным и Трампом; Маронитская церковь пытается помочь сформировать правительство в Ливане; какие страны затронул больше всего феномен закрытия храмов; греко-католики переживают о судьбе украинского православия и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Молитвенная встреча папы Римского Франциска с патриархами Восточных церквей, которая прошла 7 июля в Бари, была высоко оценена и Русской православной церковью, сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Благодарность понтифику и полная поддержка его словам были переданы главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом, который представлял патриарха Кирилла в Бари. Положение христиан на Ближнем Востоке очень волнует РПЦ. 14 апреля патриарх Кирилл провел ряд телефонных переговоров с папой Франциском и с православными патриархами Ближнего Востока. Темой беседы стала Сирия. Через несколько дней группа православных лидеров подписала миротворческое обращение к политическим лидерам. Таким образом, идея собрать в Бари всех глав Церквей региона получила много импульсов. Председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох подтвердил, что встреча «планировалась давно», и отметил, что телефонный разговор патриарха Кирилла с папой Франциском стала еще одним доводом в ее пользу, хотя и не главной причиной. Комментируя изданию молитвенную встречу в Бари, митрополит Иларион сказал, что «дискуссия была очень свободной, она проходила за закрытыми дверями, сделанные выводы носят конфиденциальный характер, поэтому я не могу раскрыть содержание нашей дискуссии, но могу сказать, что она была искренней. Представители Церквей поделились своими надеждами, скорбями, озабоченностями, мы совместно рассмотрели, что можно сделать для решения проблем Ближнего Востока».

Mospat.ru Папа Римский Франциск и митрополит Иларион в Бари

Тем временем портал Crux (Денвер, США) задается вопросом, почему в Бари отсутствовал патриарх Кирилл. Решение предстоятеля РПЦ выглядит особенно поразительным, учитывая, что, в некотором смысле, происходившее в Бари было его идеей. В середине апреля Кирилл позвонил Франциску на следующий день после того, как коалиция, сформированная США, Великобританией и Францией, разбомбила военные объекты в Сирии, подозреваемые в хранении химического оружия. Тогда патриарх Московский и всея Руси заявил журналистам, что в беседе с понтификом он подчеркнул важность проведения общей встречи, чтобы попытаться остановить кровопролитие. Это давало надежду, что предстоятель РПЦ будет присутствовать в Бари. 25 апреля о молитвенной встрече в Ватикане объявили официально, директор Зала печати Святого престола Грег Берк не исключил возможности прибытия Кирилла. Но есть и причины, которые этому не способствуют. Отношения Москвы с некоторыми другими Православными церквами не самые лучшие. Именно по этой причине Русская православная церковь не участвовала, например, во Всеправославном совещании, организованном на Крите в июне 2016 года константинопольским патриархом Варфоломеем. Россияне объяснили свое решение в том числе и тем, что не приехали представители Антиохийской, Болгарской и Грузинской церквей. Но за этим скрывается тот факт, что Константинополь и Москва являются естественными соперниками за первенство в Православии — Константинопольский патриархат традиционно является «первым среди равных», однако у Москвы есть реальные ресурсы. Сейчас Москва и Константинополь спорят о возможном признании независимости Православной церкви на Украине, что, как недавно предупреждал митрополит Иларион, «будет означать раскол, подобный расколу 1054 года». Кроме того, в отношениях между Москвой и Римом все еще существуют некоторые богословские споры. Но следует сказать, что отсутствие Кирилла в Бари не означает, что католики и православные не могут объединиться на Ближнем Востоке, ведь недавно ТАСС сообщило, что обе стороны будут сотрудничать в восстановлении разрушенных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) храмов в Сирии.

В преддверии встречи президентов США и России в Хельсинки La Croix (Париж, Франция) рассуждает о НАТО, которое оказалось между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Трамп не любит НАТО (равно как ЕС, ВТО и НАФТА), поскольку ему не нравятся все эти альянсы, которые слишком дорого стоят Америке. Президента интересует только одно: разделение финансового бремени. И на немецком канцлере Ангеле Меркель он, похоже, фиксирует свой взгляд, воспринимая Германию как «безбилетника», который торгует за счет США и, кроме того, покупает газ и нефть в Россию. «Трамп не хочет решать проблему распределения бремени, — говорит Джереми Шапиро из Европейского совета по международным отношениям (ECFR). — Скорее всего, он хочет использовать вину европейцев из-за их неадекватных военных расходов». Связывая «свою торговую войну с зависимостью Европы от военной защиты США», отмечает специальный советник Фонда стратегических исследований (FRS) Франсуа Хейсбург, Трамп осуществляет «стратегический переворот» и отворачивается от «американской политики обороны и безопасности, созданной после Второй мировой войны». Парадокс. В то время, когда Москва оказывает давление на свою периферию, используя методы «гибридной войны», президент США щадит своего российского коллегу и преследует своих союзников. По мнению пожелавшего остаться неизвестным европейского дипломата, «Трамп может сделать неожиданные уступки во время личной встречи с Путиным в Хельсинки». Например, отменив участие американских военных в запланированных на конец года военных учениях НАТО в Норвегии и Польше, сократив военное присутствие США в Европе или, что еще хуже, признав «аннексию» Крыма со стороны России. Пересмотр международного порядка становится реальностью, но европейские лидеры не решаются ответить на этот вызов. Как отмечает Хейсбург, некоторые страны, как Польша, будут вести двусторонние переговоры с Трампом. Другие, как Венгрия и Чехия, станут вести диалог в первую очередь с Москвой. Некоторые будут обращаться за помощью к Китаю, который проводит значительную работу по приобретению влияния в Центральной Европе и на Балканах. Многие попытаются играть на всех досках сразу, остальные — притворяться, что ничего не видят. Как будто бы разделенные европейцы оказались неспособными одновременно управлять «российской близостью и американским расстоянием».

Саммит НАТО. 11.07.2018

24 мая премьер-министру Ливана Сааду Харири было поручено сформировать новое правительство, рассказывает Vatican insider (Турин, Италия). Но все сложно. Одним из главных препятствий является нарастающее ожесточенное соперничество между двумя основными христианскими политическими силами: «Свободным патриотическим движением», основанным нынешним президентом Ливана Мишелем Ауном, и «Ливанскими силами» Самира Джааджаа. Помимо борьбы за лидерство среди христианского населения, их разделяет и разная внешнеполитическая ориентация: более близка к просаудовскому лагерю партия Джааджаа, к проиранскому — партия Ауна. Политический кризис причиняет боль всему Ливану и опасен для Ближнего Востока. Поэтому маронитский патриарх Бешара Раи, получив просьбы о посредничестве, принял двух авторитетных представителей от двух лагерей: Ибрагима Канаана из «Свободного патриотического движения» и Мельхема Риахи из «Ливанских сил». По словам патриарха, «разногласия не должны превращаться в расколы». Он также призвал снизить воинственную риторику в СМИ. Но не все в Ливане ценят усилия патриарха, способствующие формированию правительства в кратчайшие сроки. Ориентирующаяся на движение «Хезболла» ливанская газета Al Akhbar выступила с критикой инициативы Раи, убеждая, что его посредничество потерпит неудачу, так как патриарх «не очень влиятельный». Издание называет «неудачным» визит маронитского лидера в Саудовскую Аравию, поскольку Ватикан самостоятельно вступает в диалог с Эр-Риядом, не делая маронитов стержнем нового исламско-христианского диалога.

Директор берлинского Католического управления (официального представительства Церкви) монсеньор Карл Юстен выступил с критикой Генерального плана по миграции, который на днях представил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, передает Vatican News (Ватикан). В интервью немецкому католическому агентству KNA монсеньор отметил, что «законопроект порождает недоверие и предрассудки в отношении тех, кто ищет защиты. Несмотря на разумность некоторых мер, план предвещает значительное ухудшение условий для тех, кто ищет убежища в Германии». По словам Юстена, «многие из предложенных пунктов трудно понять, особенно с точки зрения человечности и милосердия». Прелат выступил с критикой планов по размещению беженцев в централизованных структурах в течение максимального периода 18 месяцев в условиях ограниченного и жесткого регулирования. «То, что за этими цифрами стоят судьбы отдельно взятых людей, часто кажется неудобным», — подчеркнул он. В отношении так называемых «центров прибытия» и «надежных мест в Африке» прелат выразил «значительное сомнение, смогут ли они быть созданы в соответствии с правами человека и можно ли будет в данном случае гарантировать судебные разбирательства». По его словам, «почти 90% тех, кто ищет защиты во всем мире, принимаются в кризисных регионах. Ни Германия, ни Европейский союз не смогут создать своими планами или мерами впечатление, будто они уже не в состоянии принимать тех, кто просит защиты».

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Феномен закрытия храмов больше всего затронул такие страны, как Франция, Бельгия, Нидерланды, Германия, Швейцария, США и Канада. «Церковь состоит также из материальной культуры, из вещей и зданий. Из мест, где были совершены крещения, отпевания и венчания, где община собиралась для участия в Евхаристии. Из мест, которые люди воспринимают священными даже когда они перестают быть таковыми», — об этом заявил Оттавио Букарелли, руководитель департамента культурного достояния Церкви при Папском Григорианском университете во время презентации симпозиума «Бог больше здесь не живет? Прекращение богослужебного использования храмов и комплексное управление церковным имуществом». Мероприятие пройдет 29−30 ноября в Григорианском университете. На презентации в Папском совете по культуре выступили, в частности, кардинал Джанфранко Равази, президент Управления имуществом Апостольского Престола епископ Нунцио Галантино и монсеньор Валерио Пеннассо, возглавляющий Отдел культовых зданий и управления церковным имуществом при Конференции католического епископата Италии. Тема прекращения богослужебной функции храмов болезненна и деликатна. Уже в 1987 году Папская комиссия по священному искусству в Италии опубликовала «Хартию о предназначении древних церковных сооружений», в которой подчеркивалась именно итальянская ситуация: после объединения Италии значительная часть церковного имущества была реквизирована и не являлась больше собственностью Церкви. Тридцать лет спустя Святой престол возвращается к этой проблеме, которая приобрела более широкие масштабы. Не существует статистики прекращения богослужебного использования храмов, поскольку пока еще не было проведено систематическое исследование, объединяющее данные отдельных епархий. Однако в последнее время СМИ живо интересуются этим вопросом, особенно когда преобразование церквей в бары, магазины, рестораны, и спортзалы вызывает значительный общественный резонанс. Причина закрытия храмов в основном заключается в уменьшении христианской общины, нехватке духовенства, сокращении числа практикующих христиан. Почти всегда в этих случаях люди протестуют против закрытия храма, поскольку само богослужебное здание сохраняет для них символическую ценность, связанную с самоидентификацией.

Украинской греко-католической церкви не безразлично, что происходит между православными, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Как заявил глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук, униаты переживают от разделений православных и приветствуют все, что можно сделать для их внутреннего единства. Так он отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко о желании добиться автокефалии Украинской поместной православной церкви. «Мы, как греко-католики, считаем это внутренним делом Православной церкви, — отметил духовный лидер униатов. — Для УГКЦ с предоставлением автокефалии ничего не изменится. Но мы будем искать все возможные пути в духе экуменической концепции нашей Церкви для достижения единства между всеми христианами, между всеми частями Киевской церкви Владимирова крещения». При этом он отметил, что «некоторые наши люди не понимали, почему депутаты греко-католики голосуют за поместную православную Церковь, и спрашивали, когда она будет, нас не станут принуждать в нее переходить? Мы говорим: нет, не будут!»

40 человек из разрушенного военным хаосом Донецка проводят свой летний отпуск в польском городе Кальвария-Зебжидовска, пишет Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Это произошло благодаря усилиям программы помощи Церкви на Востоке (ZPKW) Конференции католического епископата Польши и Фонду «Помощь полякам Донбасса». По словам директора ZPKW отца Лешека Крыжа, «мы хотим, чтобы все, кто живет в условиях военной травмы, отдохнули от этого, посмотрели бы Польшу и встретились с прихожанами, которые уехали из Донецка, а теперь живут в Польше и снова обустраивают здесь свою жизнь». По его словам, среди гостей из Донецкой народной республики (в интерпретации KAI — «так называемой») есть люди польского происхождения из единственного католического прихода в Донецке. Как подчеркнул священник, для многих из них, даже имеющих польские корни, этот визит является первым личным контактом с Польшей. При этом директор ZPKW не думает, что гости решат остаться на польской земле. «Пока мы знаем, что все они вернутся в Донецк. — сказал он. — А какое решение предпримут в будущем? Это зависит от их впечатлений, а также финансовых возможностей». Группа из 40 человек, приехавших в Польшу, состоит из людей всех возрастов, прежде всего семейных. Они являются прихожанами костела святого Иосифа Обручника в Донецке, который окормляет отец Миколай Пилецкий.

Петр Кончаловский. Лето. 1939

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.