Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Врио губернатора Омской области Александр Бурков

Коррупция столичного масштаба

Александр Бурков, исполняющий обязанности губернатора Омской области с октября 2017 года, заявил, что в Омске масштабы коррупции серьёзнее, чем в Москве.

Это заявление руководитель региона сделал во время горячей линии с населением 14 июля. При этом Бурков отметил, что работать в Омске ему приятнее, чем в Москве. В качестве причины бывший депутат Госдумы, а ныне врио губернатора Омской области Александр Бурков назвал «человеческий фактор».

А вот коррупция, по его словам, есть везде — вопрос только в её масштабах.

«Исходя из уже увиденного, исполняющий обязанности главы региона находит, что в Омской области ситуация плачевнее, чем в столице», — передаёт «Новый Омск».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Врио губернатора Омской области Александр Бурков

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября 2017 года, после того как ушёл в отставку Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года. До того как возглавить область, уроженец Свердловской области Бурков являлся депутатом Госдумы от «Справедливой России».

Напомним, по данным облпрокуратуры, в Омской области за 2017 год в суды для рассмотрения по существу направили более 125 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. По фактам взяточничества были осуждены более 45 человек. Ещё более 45 человек осуждены за совершение хищений с использованием служебного положения. Более 11 человек приговорены судом к лишению свободы.

Население покидает Омскую область

За 2017 год численность населения Омской области уменьшилась на 12,6 тыс. человек. Эти пугающие цифры приводит в июле 2018 года Омскстат.

Уточняется, что жителей Омска стало меньше на 6,4 тыс. человек, а жителей муниципальных районов — на 6,2 тыс. человек.

По данным статистиков, в прошлом году в регионе сохранялась миграционная убыль. Число выбывших из Омской области превысило число прибывших на 9853 человека. Миграционная убыль усилилась в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом.

«Отрицательное сальдо миграции складывалось за счёт оттока населения в другие регионы России. За год из Омской области в другие субъекты Российской Федерации выехало 27,5 тыс. человек, прибыло из них 16,5 тыс. человек», — поясняют статистики.

Что касается международной миграции, в 2017 году зарегистрирован миграционный прирост 1,2 тыс. человек. Из-за границы в Омскую область прибыло 8,8 тыс. человек, выбыло — 7,6 тыс. человек. Большинство мигрантов прибыли из Казахстана (73%) и других стран СНГ.

Рассказали статистики и о естественном движении населения. По их данным, в прошлом году в Омской области родилось 22 606 детей. Общий коэффициент рождаемости по сравнению с 2016 годом уменьшился на 13,5% и соответствовал 11,5 промилле в расчете на 1000 человек населения.

За прошлый год в регионе умерло 25 354 человека (12,9 промилле в расчете на 1000 человек населения). В большинстве случаев люди умирали от болезней системы кровообращения (37,0%). В числе умерших — 159 детей в возрасте до 1 года. Коэффициент младенческой смертности составил 6,9 умершего в расчете на 1000 родившихся, увеличившись на 11% по сравнению с 2016 годом (в 2016 году — 6,2).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области миграционная убыль населения фиксируется уже не первый год. И если в 2009 году она составляла 340 человек, то в 2016-м — 5942 человека.

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Рассуждая о том, почему население региона самоэвакуируется, омский политолог Андрей Рудаков ранее предположил, что у власти в Омской области «находятся те, кто не в состоянии думать о развитии и решать текущие проблемы»:

«Люди из Омска бегут из-за низких зарплат, плохой экологии (в том числе так и не решённой проблемы с поисками виновных в выбросах, беспокоивших омичей в 2017 году), ухудшающейся инфраструктуры. И на данный момент нет предпосылок к существенным изменениям».

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Врио губернатора ждёт президента

Врио губернатора Омской области Александр Бурков дал понять, что местные власти надеются на приезд президента РФ Владимира Путина в Омск в августе. Главе государства в случае его визита планируют показать отремонтированный Юбилейный мост, а также Иртышскую набережную, которая нуждается в финансировании в связи с реконструкцией, сообщает «СуперОмск».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Иртышская набережная ночью. Омск

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе о возможном скором визите Владимира Путина говорят уже с июня. Местные массмедиа, ссылаясь на информацию от «высокопоставленных источников», даже называли даты — 14−15 августа.

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Напомним, в Омской области 9 сентября 2018 года состоятся выборы губернатора. Врио главы региона с 9 октября 2017 года является уроженец Свердловской области Александр Бурков.

Владимир Путин приезжал в Омскую область в 2003 году. В ходе визита он посетил форум приграничных областей России и Казахстана и встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.