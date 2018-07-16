



Kremlin.ru В ноябре 2017 года президенты встречались в Сочи. Тегеран на очереди?

Американский портал Breitbart News со ссылкой на старшего советника верховного руководителя Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти сообщает, что в Тегеране может состояться трехсторонняя встреча лидеров, президентов Ирана, России и Турции Хасана Рухани, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Конкретная дата, правда, пока не указывается.

Напомним, что на днях Велаяти побывал в Москве, где провел переговоры с президентом России и передал ему устное послание от лидера Ирана Али Хаменеи и письменное от Рухани. Этот визит состоялся после того, как в Вене — впервые без участия Вашингтона, который вышел из ядерного соглашения с Ираном (СВДП) — прошли многосторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств других участником «шестерки», то есть Китая, Франции, Германии, Великобритании и России. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен искать с Тегераном «лучшей сделки», пригрозил санкциями европейским компаниям, которые продолжат вести бизнес с иранцами, и призвал партнеров с 4 ноября прекратить импорт иранской нефти. Более того, Трамп ожидает, что Иран пойдет на новое соглашение. По его словам, он «знает, что у них много проблем, их экономика рушится, но думаю, что в какой-то момент они позвонят мне и попросят заключить новую сделку». Это прямой намек Тегерану начать по примеру КНДР прямой диалог с США без посредников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние. Ядерная сделка

Иран отверг такое предложение, хотя, как сообщало иранское агентство Fars, несколько политиков реформаторского толка обратились с предложением к руководству страны начать прямые переговоры с американцами. Что же касается глав МИД Китая, Франции, Германии, Великобритании и России, встретившихся в Вене, то они подтвердили приверженность соблюдению условий ядерного соглашения, чему, кстати, привержен и Тегеран. Шла речь в том числе и о защите компаний, инвестирующих в иранскую экономику. Но хотя внешне вроде бы Европейский союз фрондирует перед США, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи считает, что, во-первых, ЕС должен компенсировать урон, который нанесут Ирану американские санкции, во-вторых, «не превращать ядерную сделку в одностороннее соглашение».

Заметим и то, что визит Велаяти в Москву пришелся на момент, когда накануне прошли очередные переговоры Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Известно, что две страны успешно сотрудничают в самых разных областях, регулярно обмениваются мнениями по важнейшим темам региональной и глобальной повестки дня, в частности по ситуации в Сирии и, конечно, в отношении соглашения по иранской ядерной программе. На сей раз, по данным израильской газеты Haaretz, «Нетаньяху приехал к Путину обсудить конец войны в Сирии, статус сирийского президента Башара Асада и снятие американских санкций». В изложении этой газеты израильский сценарий дальнейших действий выглядит следующим образом: Асад остается у власти, но Дамаск должен отказаться от сотрудничества с Ираном и «Хезболлой», а сирийско-израильскую границу должны контролировать исключительно сирийские войска.

Издание утверждает, что «Нетаньяху может предложить Путину вывести Иран из Сирии в обмен на отмену американских санкций против России», хотя не ясно, действительно ли Израиль имеет такое влияние на Белый дом или все это блеф. Наконец, не случайно и то, что Велаяти явился в Москве буквально накануне саммита Путин — Трамп в Хельсинки, на котором в числе других будут фигурировать сирийская и иранская проблематика. По данным ливанского издания Аl-Аkhbar, Велаяти привез в Москву разработанный в Тегеране сценарий стратегии «Направление на Восток». Он предполагает, что Иран проводит разворот в сторону России, не делает ставку на отношения с европейцами в сфере экономического и торгового сотрудничества, разрабатывает альтернативы в ответ на угрозу аннулирования ядерного соглашения и возобновления эмбарго со стороны США. Это, по оценке издания, «станет водоразделом между тем, что было в отношениях между Ираном и Россией, и тем, что будет». Сам иранский чиновник высоко оценил результаты своей миссии в Москву, заявляя, что его встреча с Путиным «была очень конструктивной и прошла в дружеской атмосфере».

Kremlin.ru Владимир Путин со старшим советником Верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбаром Велаяти

По словам старшего советника, «Путин представил иранскому гостю статистику, согласно которой сотрудничество в области нефти может вырасти до 50 миллиардов долларов в виде новых российских инвестиций». Это показатель, который, по мнению Велаяти, «может компенсировать деятельность компаний, покинувших страну, чтобы избежать санкций США». Но при этом указывается, что миссия гостя из Ирана «будет завершена в Пекине». Конечно, в новой иранской стратегии «Направление на Восток» обозначается и ситуация в Сирии, где Тегеран, Москва и Анкара действуют в альянсе. Вот почему заявление Велаяти о возможной встрече в иранской столице Путина, Эрдогана и Рухани воспринимается как продолжение диалога в формате, когда три лидера регулярно созваниваются, обмениваются мнениями о ситуации в регионе и в Сирии, поддерживают разного рода договоренности.

В случае достижения совместного стратегического соглашения Россия, Иран и Турция смогут фундаментально изменить ситуацию, если будут действовать совместно в области мира и безопасности. Тем не менее альянс между этими тремя странами по историческим меркам является беспрецедентным, хотя стороны не скрывают, что у них существуют и свои «специфические интересы». Для того чтобы привести их к общему знаменателю, понадобятся непростые многоходовые политико-дипломатические комбинации, и не только в формате «тройки». Понятно, что сейчас и сразу такого не произойдет, но в перспективе все может быть.