Чем ближе президентские выборы в Грузии, тем больше проявляется разделение политического спектра страны на два лагеря, в одном из которых находится ныне правящая «Грузинская мечта», в другом — ее основные оппоненты. Причем лагерь оппонентов постепенно растет, и в его ряды вливаются те, кто еще вчера утверждал, что сотрудничать с соратниками экс-президента Михаила Саакашвили не собирается.

Meo Hav «Грузинская мечта». Граффити

Первые признаки «консолидации» оппозиции вокруг «Национального движения» проявились в Аджарской Автономной Республике, где 4 июля ушел в отставку председатель правительства автономии Зураб Патарадзе, занимавший этот пост с июля 2016 года.

sputnik-georgia.ru Зураб Патарадзе

«Грузинская мечта» уже выдвинула на смену Патарадзе нового кандидата — Торнике Рижвадзе — и представила его президенту, но Георгий Маргвелашвили избрал путь консультаций, по итогам которых собирается сделать свой выбор.

Торнике Рижавадзе 29 лет, до настоящего времени он был директором «Фонда развития энергетики Грузии», до этого работал заместителем министра энергетики, а в 2013—2017 годах — советником, а затем директором компании «Аджарисцкали Джорджия», которая строит каскад гидроэлектростанций на реке Аджарисцкали.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с Торнике Рижвадзе, и хотя после встречи заявил, что кандидатура Рижвадзе для него «вполне приемлема», подчеркнул, что консультации будут продолжены с остальными политическими силами.

Согласно конституции Аджарской Автономной Республики и конституционному закону «Об Аджарской Автономной Республике», кандидата на пост председателя правительства автономии президент Грузии должен представить Верховному совету Аджарии, который затем утвердит нового председателя.

На фоне проводимых президентом консультаций в автономии появился новый кандидат на должность главы правительства. Его назвали несколько оппозиционных партий, среди которых оказались не только соратники экс-президента Саакашвили, но и их ярые оппоненты, которые ранее утверждали, что сотрудничать с «Единым национальным движением» ни в каких вопросах не будут. А кандидатом оппозиции оказался Армаз Ахвледиани, в свое время стоявший у истоков основания «Грузинской мечты», в 2013—2015 годах занимавший пост исполнительного секретаря партии и вышедший из ее состава в преддверии парламентских выборов 2016 года. Уход Ахвледиани был шумным: он обвинил «Грузинскую мечту» в попытках фальсифицировать предстоящие выборы и заявил, что ныне правящая партия вконец похоронит грузинскую демократию.

Пост главы Аджарии «светит» Армазу Ахвледиани не впервые. В 2012 году, вскоре после парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта», он получил это предложение от лидера коалиции Бидзины Иванишвили, но тогда отказался, избрав путь «партийной карьеры» в «Грузинской мечте».

Кандидатуру бывшего соратника Иванишвили на должность главы автономии выдвинули шесть оппозиционных политических субъектов: «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» (отделившаяся от ЕНД вскоре после парламентских выборов 2016 года), а также некогда ярые противники Михаила Саакашвили — «Свободная Грузия» (лидер Каха Кукава), «Демократическое движение» (лидер Нино Бурджанадзе), «Свободные демократы» (учредителем движения в свое время был министр обороны правительства «Грузинской мечты» Ираклий Аласания, покинувший ряды партии вместе с другими лидерами после парламентских выборов 2016 года), «Движение строительства» (учрежденное бывшим соратником Иванишвили и бывшим председателем парламента Давидом Усупашвили).

Так, в Аджарии, на фоне отставки председателя правительства автономии и выборов нового кандидата проявились первые признаки объединения оппозиции вокруг некогда «Единого национального движения» и против ныне правящей «Грузинской мечты».

Пока в Аджарии названы две кандидатуры. Кого из двух — Рижвадзе или Ахвледиани — назовет президент? Пойдет ли он по пути противостояния «Грузинской мечте» или в очередной раз примет «обтекаемое», «пластилиновое» решение, согласившись с правящей партией и подчеркнув, что он имеет собственное, отличное от большинства мнение в этом вопросе? Определение «пластилина» ввел в политический обиход Грузии сам Маргвелашвили, заявив некогда журналистам, что он как «пластилин».

Оппозиционное политическое объединение зреет и в Тбилиси, где в преддверии президентских выборов оппоненты «Грузинской мечты» обсуждают и собираются выдвинуть единого кандидата.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили обсуждает кандидатуру главы правительства Аджарии

На данный момент в этом объединении собрались лишь бывшие и нынешние соратники экс-президента Саакашвили и те партии, которые считаются в Грузии сателлитами ЕНД, но некоторые грузинские аналитики не исключают дальнейшего расширения границ оппозиционного объединения и вливания в него других оппозиционных «Грузинской мечте» сил. Так, как это уже произошло в Аджарии, где единого кандидата выдвинули соратники и уже бывшие противники «Единого национального движения».

Кандидатуры на пост президента пока не называются, а вся распространяемая СМИ информация основана на слухах, просочившихся из партийных кулуаров. Должность главы государства прочат «независимому» депутату парламента, бывшему министру иностранных дел правительства Саакашвили Саломе Зурабишвили (добившейся в свое время вывода ГРВЗ из Грузии). Согласно ряду источников, кандидатуру Зурабишвили может поддержать на президентских выборах «Грузинская мечта», которая с этой целью от выдвижения собственного кандидата откажется. Но эту информацию опровергают другие источники и утверждают, что в правящей партии идут активные консультации по кандидатуре будущего президента. В том, что их кандидат одержит «уверенную победу» на выборах, в «Грузинской мечте» не сомневаются.

17 июля обещают назвать своего кандидата в президенты представители тех 10 оппозиционных партий, которые уже объединились вокруг «ЕНД». Ранее представители оппозиции не исключали, что могут поддержать кандидатуру нынешнего президента Георгия Маргвелашвили, если тот решится на участие в выборах, но за последний период действующий президент, видимо, разочаровал оппозицию, и сегодня его кандидатура уже объединенной оппозицией не рассматривается.

Баллотироваться в президенты оппозиционное объединение предлагало лидеру «Нашей Грузии» Георгию Вашадзе, бывшему соратнику Михаила Саакашвили, замминистра юстиции его правительства, автору проекта «Домов юстиции». Но Вашадзе, по его словам, счел, что для поста президента он еще слишком молод, и от такого предложения отказался.

В оппозиционном объединении заявляют, что уже определились со своим кандидатом, который, по одной информации, выбран из рядов ЕНД, по другой — не является представителем ни одной из действующих партий и находится за пределами Грузии. Оппозиция уверена, что ее кандидат окажет достойную конкуренцию кандидату от правящей партии и сумеет одержать победу на выборах.

Президентские выборы должны состояться в октябре 2018 года. Это будут последние всенародные выборы главы государства, который займет этот пост сроком на шесть лет. Следующего президента, согласно внесенным в Конституцию изменениям, будет выбирать уже избранная парламентом группа представителей.

В преддверии выборов правящая «Грузинская мечта» своей одновекторной политикой и невыполненными обещаниями сумела настроить против себя как весь политический спектр, так и значительную часть общества. Как это скажется на итогах выборов, покажет время…