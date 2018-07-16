Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в понедельник, 16 июля, примут участие в саммите, который состоится в Хельсинки, Финляндия. После своей инаугурации в январе 2017 года Трамп неоднократно демонстрировал стремление встретиться со своим российским коллегой. Путин, в свою очередь, также хочет встретиться с Трампом, чтобы снизить двустороннюю напряженность. Из-за «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года саммит двух лидеров постоянно откладывался, пишет Цуй Хэн в статье для китайского издания The Global Times.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Читайте также: Bloomberg: У Трампа есть четыре золотых правила ведения торговой войны

С начала 2017 года, когда Трамп занял должность президента США, международная ситуация претерпела серьезные изменения. Эти изменения повлияют на повестку дня и итоги саммита Трамп — Путин.

Раскол между Россией и Западом постоянно расширяется. Бывший посол США в России Майкл Макфол даже опубликовал книгу «От холодной войны до горячего мира», чтобы описать отношения между Вашингтоном и Москвой. «Новая конфронтация Запада с Россией имеет некоторые аспекты холодной войны, но также содержит новую динамику, более опасную, чем при холодной войне. Вместо того чтобы обозначить нынешнюю эпоху как новую холодную войну, я решил назвать ее «горячим миром», — заявил Макфол.

U.S. Department of State Майкл Макфол

Между тем Россия расширяет свое влияние на периферии, несмотря на ограниченные возможности своих национальных сил. Москва и Европа продолжают поддерживать связи, несмотря на взаимные санкции. Строительство магистрального газопровода «Северный поток — 2», идущего из России в Европу через Балтийское море, должны завершить в 2019 году. Данный проект раздражает Трампа, он раскритиковал зависимость европейских стран от российских ресурсов в ходе недавно прошедшего саммита НАТО.

Более того, ядерный кризис на Корейском полуострове, а также проблемы в сфере торговли и экологии подчеркивают необходимость диалога и сотрудничества между основными мировыми державами. Это придает саммиту Трамп — Путин большое значение.

Во время президентской кампании Трамп неоднократно выражал свою признательность Путину. Если США хотят улучшить отношения с Россией, личные отношения между Трампом и Путиным могут стать одной из важнейших движущих сил.

Трамп хочет укрепить связи с Москвой, чтобы заручиться дополнительной поддержкой в преддверии среднесрочных выборов. У него не так много дипломатических достижений, которыми он мог бы похвастаться. После прихода Трампа китайско-американские отношения вскоре существенно ухудшились. Между двумя странами уже началась торговая война. Раскол между США и ЕС продолжает расширяться. На Ближнем Востоке Вашингтон оказался в неудобном положении, поскольку поддерживаемая США сирийская оппозиция продолжает терять позиции под напором правительственных сил Сирии.

Единственным дипломатическим достижением Трампа является его саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Тем не менее Трампу не удалось достигнуть ошеломляющего результата. Поэтому сейчас американскому президенту очень важно достигнуть конкретных результатов в преддверии среднесрочных выборов.

White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Для Путина прямой диалог с президентом США может помочь смягчить условия изоляции. Равный диалог с Трампом также отражает признание Белым домом статуса России, что важно для Москвы, которая заинтересована в поддержании своего статуса крупной державы.

Самый интригующий вопрос саммита Трамп — Путин: о чем именно будут говорить оба лидера? После завершения саммита НАТО Трамп заявил, что он поднимет вопрос о «вмешательстве» России в выборы в США 2016 года на саммите с Путиным. Это означает, что оба лидера могут публично озвучить свою позицию по данному эпизоду и временно положить конец его обсуждению. Однако не факт, что политическое шоу с участием Путина и Трампа убедит американскую публику.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Читайте также: Atlantic: Почему НАТО не нужно увеличивать оборонные расходы?

В целом встреча двух лидеров в основном направлена на предотвращение выхода из-под контроля двусторонней напряженности. В обозримом будущем фундаментальные различия между Россией и США по ряду важных вопросов, таких как Украина, Иран и контроль над вооружениями, вряд ли удастся преодолеть. Обеим сторонам также трудно инициировать подлинное сотрудничество. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва придерживается «прагматичных и реалистичных» ожиданий в отношении саммита в Хельсинки. Учитывая напряженность между двумя сторонами, важно посредством диалога избежать стратегического недопонимания и дальнейшего ухудшения отношений.