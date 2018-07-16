В период геополитической неопределенности 20-й саммит ЕС — Китай — это возможность для того, чтобы показать, что сотрудничество между европейскими государствами и Пекином имеет важное значение не только для Европы и Китая, но и для всего мира. Необходимо поддерживать и укреплять открытую, основанную на правилах систему глобального управления, которая является основой для экономического процветания и устойчивой глобализации. В повестку дня саммита необходимо включить такие вопросы, как изменение климата, внешняя политика и евразийская интеграция, пишет Ганс Дитмар в статье для китайского издания The Global Times.

Friends of Europe Флаги Китая и ЕС

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Конечно, Европейский союз как глобальный политический игрок и крупный экономический субъект должен отстаивать свои законные интересы. У каждой из сторон есть конкретные ожидания относительно направлений будущего сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем. На фоне меняющегося торгового и инвестиционного климата настал хороший момент для того, чтобы Китай открыл рынки и создал равные условия для европейских компаний.

Scott Meltzer Ночной Пекин

На саммите европейская сторона ожидает обсуждения взаимных предложений об открытии рынков и подписания всеобъемлющего инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем. Это может привести к подписанию амбициозного торгового соглашения, предусматривающего открытие доступа к большему числу секторов экономики и высокие стандарты защиты инвестиций. ЕС и Китай уже подписали 27 двусторонних соглашений. Саммит ЕС — Китай — это отличная возможность продемонстрировать совместную поддержку ВТО как центра многосторонней торговой системы, основанной на правилах.

Европейский союз также готов к расширению сотрудничества в рамках совместных инфраструктурных проектов. Необходимо найти возможности для объединения проектов в рамках китайской инициативы «Один пояс и один путь» и собственно европейской инфраструктурной инициативы, направленной на выстраивание связей между Азией и Европой. ЕС намерен изучить возможности объединения усилий в данной сфере, что имеет решающее значение как для Китая, так и для ЕС. В настоящий момент ЕС разрабатывает стратегию по инфраструктурной интеграции Европы и Азии, которую должны опубликовать в ближайшие несколько месяцев.

Свидетельством тесных отношений между ЕС и КНР является тот факт, что сотрудничество между ЕС и Китаем постоянно расширяется в рамках таких направлений, как энергетическое сотрудничество, экономика замкнутого цикла и управление ресурсами Мирового океана, облегчение визового режима и противодействие нелегальной миграции, борьба с терроризмом и кибербезопасность, а также многих других.

Права человека всегда входили в повестку предыдущих саммитов. Диалог по правам человека между ЕС и Китаем, состоявшийся 9 июля в Пекине, подтвердил, что права человека являются неотъемлемой, важной частью отношений между Европейским союзом и Китаем. Несмотря на существование некоторых разногласий в данной сфере, ЕС открыт для конструктивного диалога.

Европейский союз хочет добиться дальнейшего прогресса в области внешней политики и политики безопасности, перейти от общих устремлений к конкретному и целенаправленному сотрудничеству. Конструктивное участие Китая способствовало сохранению ядерного соглашения с Ираном. Аналогичным образом ЕС и Китай должны поддержать деэскалацию на Корейском полуострове, где недавно произошли позитивные сдвиги в межкорейских отношениях.

ЕС и Китай ведут борьбу с изменением климата в рамках своих обязательств, закрепленных в Парижском соглашении. Обе стороны ускорят реализацию реформ, чтобы трансформировать неэффективную линейную экономику в ресурсоэффективную экономику замкнутого цикла.

Photo YourSpace Штаб-квартира Европейской Комиссии

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Китай и ЕС могут доказать всему миру, что амбициозные действия возможны и что они являются частью стратегии сильной экономики. Мы с нетерпением ожидаем совместного заявления по климату, которое будет принято на саммите, наряду с расширением сотрудничества в области продажи квот на выбросы вредных газов и экономики замкнутого цикла.