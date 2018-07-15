Завтрашняя встреча президента Дональда Трампа с президентом Владимиром Путиным обречена на успех. Все колебания мысли могут быть устранены осознанием важности самого факта проведения саммита сейчас, невзирая на грандиозные попытки срыва. Вы слышали скептицизм европейских лидеров по поводу грядущей встречи? Вы видели текст обвинений, предъявленных точь-в-точь накануне схода двух президентов, двенадцати сотрудникам ГРУ (по версии прокуратуры США)?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стенка

Пессимисты справедливо указывают на остервенелость в высказываниях некоторых сенаторов и конгрессменов и в действиях Мюллера с соратниками. Они правы в своих опасениях, но не учли, что сам президент Трамп прекрасно понимал, как вызовет огонь на себя, объявив о встрече на высшем уровне с российским президентом. Он мог бы подождать до осеннего заключения комиссии Мюллера и выборов в конгресс. Многие полагали, что именно так он и поступит, исходя их прагматических соображений и опираясь на инстинкт самосохранения.

Всем этим соображениям вопреки Дональд Трамп решил, что победа приходит при наступлении. Результаты его выхода из сделки с Ираном превзошли его ожидания, как перевод посольства в Иерусалим и как первичные договоренности с Северной Кореей. Его стиль общения оказался эффективным и в выяснении отношений с партнерами по НАТО. В отличие от необразованных публицистов и теленевежд Трамп прекрасно понимает, насколько мизерно значение НАТО как военного альянса сегодня и в какой мере американское военное присутствие в Европе является определяющим фактором. Тем не менее он добился от партнеров увеличения затрат на оборону и вышел снова победителем.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Поддержанные частью американской прессы окрики из конгресса и новый ход вперед со стороны прокуратуры в преддверии саммита не удивили президента Трампа. Он отразил все удары новой магической формулировкой: все это результаты провальной политики Барака Хусейна Обамы. Есть разногласия по Крыму? Да, есть разногласия. Расхлебываем результаты провалов Обамы. Есть обвинения против двенадцати россиян? Да, все это относится к периоду правления Обамы.

Мы писали в нашем предыдущем материале о необходимости для успеха встречи двух президентов изначально договориться от открытии новой страницы. В этой связи вызывает удивление слабость российских возвестников за рубежом. Мы не слышим от них ясной и чеканно повторенной позиции по законам глорификации нацистов на Украине и возрождения бандеровской идеологии посредством воспитания, воздвижения памятников и наречения улиц. Этот важнейший аспект конфликта с Украиной можно и необходимо было внедрить в сознание американцев и европейцев, но увы.

Не менее странной представляется разъяснительная линия МИДа по обвинению России в разных видах вмешательства в американские дела. Есть великое множество фактов вмешательства США в российские внутренние дела в пору правления Обамы. Там и прямые денежные переводы оппозиционным группам, там и пирожки Нуланд на Майдане с массированной поддержкой мятежа.

Обычно мы слышим какие-то фразы о недостаточности доказательств у американцев. Телевожаки любят погарцевать: «А где их доказательства?» То есть, коли следственные органы США не принесли на эти телетолковища доказательств причастности каких-то россиян к тем или иным инцидентам, то их и не было. На данный момент мы стоим перед реальностью, когда российская вовлеченность скорее была, нежели ее не было. Более того, израильские эксперты настаивают на том, что россияне намеренно оставляли следы, с целью показать американцам, как они могут ответить. Ибо могли бы легко остаться анонимными, ежели того хотели.

Представим себе, что американские обвинения частично соответствуют действительности. Дальше простой вопрос: ну и что? Если американская система действует на расшатывание российского устройства власти, то не оправданы ли ответные действия после нескольких лет российской толерантности к ирредентному поведению? Приводимые здесь аргументы не годятся в полной мере, возможно, для официальных вестников Российского государства. Но уже точно бы следовало чеканно и беспременно рассказывать о фактах американского вмешательства. Это должно было стать лейтмотивом с приведением конкретных фактов. Но увы.

Такого рода пропаганда помогла бы только позитивному ходу переговоров. Да, администрация Обамы нарушила все правила игры. Да, были приняты ответные меры. Все это пережитки прошлого, наследие темного периода Обамы с Клинтон. А сейчас открывается новая страница.

Надо отдать должное Дональду Трампу: он не опускает рук и в пропагандистской войне внутри США. В ответ на откровенно очерняющие саму идею саммита с президентом России публикации консервативная газета Wall Street Journal вышла сегодня, за день до встречи, с беспрецедентно объективной статьей о сотрудничестве между американскими и российскими военными.

Выясняется, что в течение последнего месяца состоялись три встречи в Хельсинки между начальниками генштабов обеих стран, Джо Данфордом и Валерием Герасимовым. Газета рассказывает об атмосфере доверия и конструктивного сотрудничества. Интересно, что в статье даже приводится случай, как в 2016 году американская армия не прислушалась к совету российских коллег и нанесла удар по определенном объекту, где находились вовсе не террористы ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), а солдаты Асада. Это приводится как пример правоты в оценках российской стороны и — неправоты американской. Конструктивная оценка происходящего с присутствием самокритики.

Выясняется, что президент Трамп осознанно передал именно армии российское направление политики. Не озираясь на брань из конгресса, он всячески способствовал достижению понимания с Россией через военных. И мы видим, как на юге Сирии восстанавливается власть Асада с полного согласия как Вашингтона, так и Иерусалима. Такое было бы немыслимо в пору правления Обамы.

При пристальном изучении пучка американо-российских противоречий, мы обнаружим простоту их разрешимости. Самое трудное — это было решиться на саму встречу. А теперь переговоры пойдут по проторенному пути.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Не стоит спешить с ликованием, ибо власть президента в США куда более ограниченная, нежели в России, к примеру. Попыток помешать Трампу править и выстраивать мирный мировой порядок с Россией будет немало. Однако мало кто может оценить степень эффективности потенциального взаимодействия Москвы, Вашингтона и Иерусалима. Будем осторожны и не споткнемся о попытку выдать желаемое за действительное. Но нельзя не отметить, что в Вашингтоне и в Москве правят сегодня лидеры, способные рисковать и идти на прорыв. В данном случае это причина для оптимизма.