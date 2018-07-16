В ноябре 2017 года экономист аналитического центра RAND Corporation Говард Шатц указал на проблему, которую США продолжают избегать. Это касается огромного и быстрорастущего государственного долга, пишет Федерико Бартелс в статье для американского издания The National Interest.

Флаг США и доллар

Читайте также: The Hill: США рискуют в очередной раз пропустить удар террористов

Без серьезного подхода к долгу Соединенные Штаты в будущем столкнутся с замедлением экономического роста, сокращением военных расходов на фоне растущих вызовов в области безопасности и снижения международного влияния.

От того как Вашингтон разрешит все сложившиеся финансовые проблемы, действительно зависит будущее США как сверхдержавы. Вашингтон может потерять способность формировать международную систему — ситуация, которая в конечном счете угрожает жизнеспособности Америки как нации.

По данным бюджетного управления конгресса США: «Большая задолженность может также нанести ущерб национальной безопасности, привести к сокращению военных расходов во время кризиса или ограничить возможности страны для подготовки к кризису». Как отмечает Шатц, каждый долгосрочный прогноз бюджетного управления конгресса с 2011 года указывает на такую тенденцию.

Tax Credits Доллар

Шатц точно диагностирует проблему, однако все предлагаемые решения все еще не ясны. Стратегический исследовательский центр Фонд «Наследие» выпустил доклад, в котором говорится о точном способе устранения бюджетных недостатков и баланса американского бюджета менее чем за десять лет. В апреле 2018 года бюджетное управление конгресса выпустило прогноз, согласно которому нынешнее состояние бюджета может дополнительно ухудшиться, если все оставить без изменения.

Согласно данным бюджетного управления конгресса США, до 2020 года государственный долг США ежегодно будет расти на $1 трлн. К 2028 году долг США будет ежегодно увеличиваться на $1,5 трлн. По прогнозам, через 10 лет суммарная задолженность увеличится еще на $12 трлн.

Читайте также: Strategist: Китай готовится к противостоянию в Солнечной системе?

Существенная часть расходов федерального бюджета приходится на обязательные к исполнению программы социального страхования. Программы социального обеспечения и здравоохранения обеспечивают непрестанный рост федеральных расходов. Например, к 2028 году на долю данных программ будет приходиться 73% всех доходов США. Более того, в сочетании с процентными платежами по долгу уровень расходов достигнет 88%.

Другими словами, оборона и другие дискреционные расходы столкнутся с нехваткой финансирования из-за растущих расходов на социальное обеспечение, программы здравоохранения и выплату процентов по долгу.

Реформирование социальных программ — на которые приходится львиная доля федеральных расходов — позволит ликвидировать беспрепятственное увеличение расходов, связанных с реализацией данных программ. Если все оставить без изменений, социальные программы исчерпают все федеральные ресурсы всего через 20 лет. Например, последние отчеты говорят о том, что у бюджета не будет средств на реализацию программы Medicare к 2026 году, а целевой фонд социального страхования будет исчерпан к 2034 году.

Доллар

Конгресс и исполнительная власть неоднократно игнорировали предупреждения, исходящие от бюджетного управления конгресса. Тем не менее еще не поздно изменить ситуацию в бюджетной сфере за счет реформ, которые позволят установить жесткий контроль над расходами.

Федеральное правительство должно сосредоточить свое внимание на выполнении роли, прописанной в конституции, и отказе от программ, которые отвечают интересам отдельных узких групп. Это позволило бы уравновесить бюджет к 2024 году и сократить государственный долг на $11,9 трлн в течение следующих десяти лет. Сбалансированная бюджетная реформа станет лучшим способом для обеспечения финансовой дисциплины в долгосрочной перспективе.

Читайте также: Bloomberg: У Трампа есть четыре золотых правила ведения торговой войны

Правительство должно сделать ставку на оборону и ликвидировать многочисленные расточительные программы, что позволило бы заблокировать безответственное расходование федеральных средств.

В долгосрочной перспективе необходимо внести соответствующие поправки в конституцию, чтобы законодатели не могли отменить законы, направленные на контроль за расходами. После внесения поправок в конституцию будет намного труднее увеличить расходы.