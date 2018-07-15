



Иван Шилов ИА REGNUM

В Турции официально вступила в силу президентская система управления

Как передает CNN Türk, со вступлением в должность президента главы Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана парламентская система прекратила свое существование. Отныне Турция президентская республика. Покинув парламент, где состоялась инаугурация, Эрдоган направился на церемонию в «Аныткабир», где расположен мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. На церемонии инаугурации присутствовали катарский шейх Хамад бин Халифа аль Тани, президент Венесуэлы Николас Мадуро, член Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, президент Болгарии Румен Радев, президент Пакистана Мамнун Хусейн, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр России Дмитрий Медведев и другие государственные деятели. Но основная часть прошла в Президентском дворце с участием местных и зарубежных гостей. Эрдоган пригласил всех на ужин, который посетили такие его особые гости и друзья, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер и лидер тунисской Партии возрождения Рашид Аль-Ганнуши. Вечером того же дня в 22:30 президент назвал состав нового кабинета министров — от 26 министерств осталось 16, также принято решение о реструктуризации министерств.

Government.ru Церемония инаугурации Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана

Объявлен новый кабинет министров

Как сообщает TR724, министерство обороны возглавил бывший начальник Генерального штаба Турции Хулуси Акар. Мевлют Чавушоглу остался на посту министра иностранных дел, а министром экономики и финансов стал зять Эрдогана — Берат Албайрак. Министерство финансов и секретариат казначейства объединились, там самым вся экономика страны собралась под одной крышей. Несмотря на ожидания, некоторые имена из сферы экономики остались за пределами кабинета министров. Говорят, что они займут посты в комитетах для того, чтобы облегчить ситуацию на рынках… «Пока мы объявляем имя одного вице-президента. Второй вице-президент может быть назначен в том случае, если это мы сочтем это необходимым», — заявил Эрдоган. И добавил, что не видит необходимости в многочисленных титулах: «Так или иначе все они подчиняются мне».

Генеральный штаб будет связан с министерством обороны

Согласно CNN Türk, Генеральный штаб в Турции теперь будет привязан к министерству обороны. Об этом объявил президент. Отвечая на вопросы журналистов в самолете после окончания официального визита в Азербайджан и Турецкую Республику Северного Кипра, Эрдоган сказал следующее: «Теперь Генштаб может прикрепиться к министерству обороны. Никаких препятствий не осталось. Этот необходимо было сделать также и в соответствии с нормами Европейского союза, но до сегодняшнего дня мы не занимались вопросом вплотную, чтобы не вызвать какие-либо неприятности».

Саммит НАТО

Как сообщает канал NTV, Эрдоган, Чавушоглу и Акар отправились в Брюссель, чтобы принять участие в саммите НАТО. Кроме того, президент провел официальную церемонию открытия постоянного представительства Турции в новой штаб-квартире альянса. Она началась с вступительной речи генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Сразу после приветственного слова генерального секретаря в воздухе над площадкой, где располагались военные и флаги стран альянса, показались 20 вертолетов, принадлежащие 13 странам-союзникам, в том числе Турции. Турецкие ударные вертолеты «T129» впервые приняли участие в международном саммите.

Результаты саммита для Анкары

Газета BirGün пишет об итогах саммита НАТО. Цитируется следующее: «Союзники ведут единую и сплоченную борьбу с терроризмом… Мы вместе противостоим угрозам и вызовам, которые бросают нам противники». Утверждается, что альянс обеспокоен действиями Ирана на Ближнем Востоке, а также, что последние действия России приводят к снижению стабильности и безопасности: «Мы будем активизировать меры в отношении угроз против Турции. Мы сплотились в общей борьбе с терроризмом и усилим меры по противостоянию угрозам с южной границы». Столтенберг сказал, что 29 лидеров стран-членов организации официально пригласили Македонию вступить в НАТО. Он сделал заявление: «Мы согласились направить приглашение о начале переговоров по поводу вступления в Скопье». И добавил: «Ранее мы уже много раз проводили обсуждения в НАТО и выслушивали различные идеи, но самое главное — это умение преодолеть разногласия, с которыми мы сталкиваемся. Мы усилим борьбу с терроризмом и равномерно распределим обязанности по обеспечению безопасности».

Nato.int На саммите стран блока НАТО

Крушение поезда

Как информирует сайт SonDakika.com, в турецкой провинции Текирдаг перевернулся пассажирский поезд. В результате катастрофы, произошедшей в районе Сарылар между Чорлу и Муратлы, погибло 24 человека. Вице-премьер Реджеп Акдаг, министр здравоохранения Демирджан и министр транспорта, связи и морского сообщения Арслан провели экстренную пресс-конференцию на месте. Демирджан заявил, что число людей, находящихся под наблюдением в больницах, достигло 124 человек, и пожелал им скорейшего выздоровления. Арслан, отвечая на вопрос, стала ли халатность причиной аварии, заявил следующее: «Техническое обслуживание рельс было проведено в апреле. Из-за чрезмерного количества осадков появился зазор между рельсами. Так как этот зазор скрыт водой, машинисты не сразу могли его заметить. Из-за этого зазора и перевернулись пять вагонов. Мы проведем тщательнейшее расследование этого инцидента». Стало известно, что два машиниста и еще четыре человека взяты под стражу.

Германия нанесла серьезный удар по ПСР

Согласно Sözcü, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер объявил, что вся деятельность группировки «Немецкие османы» (Osmanen Germania), подчиняющейся Эрдогану, отныне запрещена. В заявлении МВД подчеркнуто, что «Немецкие османы» представляют собой серьезную опасность для «прав человека и общественности. Этот запрет, конечно, распространяется на всех тех, кто совершает серьезные преступления, и на членов «Немецких османов», и на группы мотоциклистов. Те, кто игнорирует верховенство закона, не должны ждать от нас терпимости». Согласно записям телефонных разговоров и следственным документам, представленным в немецкой прессе, Метин Кюлюнк из ПСР по приказу Эрдогана предоставлял финансовую и другую подобную поддержку «Немецким османам». На эти деньги группировка приобрела оружие. В результате проведенного расследования были расшифрованы конкретные связи членов группировки с Эрдоганом и иерархические структуры внутри организации, а во многих городах в рамках операций были задержаны лидеры группировки.

Реакция на Фонд Maarif

TR724 рассказывает, что наряду с заявлением Берлина по поводу «Немецких осман» многие страны теперь демонстрируют свое отношение к базирующемуся в Стамбуле Фонду Maarif. Деятельность Фонда полностью направлена на то, чтобы продвинуть государственную образовательную систему Турции в другие страны и обеспечить лоббирование. Но при этом в турецкой системе образования имеются серьезные недостатки, а вопрос обучения является одним из самых спорных в стране, в связи с чем успех Maarif стоит под вопросом. Даже родители с хорошим образованием и финансовыми возможностями, более того, даже члены ПСР, предпочитают частные учреждения, а не государственные школы. Директор департамента образования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шлейхер говорит о том, что турецкая система образования не соответствует мировым стандартам, добавляя: «То, чему вы учите, уже никому не нужно». Согласно отчету ОЭСР, Турция по своему образовательному уровню осталась далеко позади. Фонд Maarif при помощи правительства Турции конфисковал образовательные учреждения движения «Хизмет» в Афганистане, Мали, Пакистане, а теперь оказывает давление на местные органы в странах Центральной Азии. Фонд имеет политические цели, установленные ПСР для пропаганды образа мышления и политики радикального халифата в развивающихся странах. Он используется турецким правительством в своих собственных целях, так же, как «Немецкие османы» в Германии и как еще одна версия Турецкого агентства по международному сотрудничеству и развитию (TİKA).

Израиль ограничил деятельность TİKA

Израиль ограничил деятельность TİKA в Газе, сообщает BirGün. Агентство обвиняется в «укрытии членов движения «Исламский джихад» в их офисе в Газе» и в «финансовой поддержке и предоставлении информации ХАМАС». Об этом заявил израильский телеканал Hadashot. Канал сообщил, что израильское высшее подразделение безопасности приняло возможные меры против TIKA, действующего на Западном берегу, в Иерусалиме и в секторе Газа и подчиняющегося кабинету премьер-министра. В соответствии с этим, вся деятельность агентства будет ограничена, а для каждого проекта ему необходимо будет получать разрешение.

18 тысяч человек уволены

Согласно Sözcü, в «Официальном вестнике» был опубликован указ №701 в рамках режима чрезвычайного положения, срок действия которого истек и не будет продлен. 18 632 государственных служащих, которые работали в различных учреждениях, были отстранены от занимаемых должностей, а 148 сотрудников восстановлены. 12 ассоциаций были закрыты. 324 служащих турецких вооруженных сил, 1167 работник Главного управления полиции и 35 сотрудников жандармерии, которые ранее были отстранены, в соответствии с указом №701 приняты обратно. 3077 служащих сухопутных войск, 1126 военно-морских сил и 1949 офицеров и унтер-офицеров военно-воздушных сил были уволены. Четыре помощника губернаторов и четыре губернатора были отстранены от занимаемых должностей. 8998 сотрудников Главного управления полиции уволены. Газеты Halkın Nabzı и Özgürlükçü Demokrasi, выходящие в Стамбуле, газета Welat в Диярбакыре, а также телеканал Avantaj TV (Avantaj Televizyon Yayın Hizmetleri AŞ) прекратили свое существование.

Председателем парламента стал Бинали Йылдырым

Как передает канал NTV, в Великом Национальном Собрании Турции прошли выборы нового председателя. В третьем туре голосования выиграл Бинали Йылдырым, получивший 335 голосов. Ранее он являлся премьер-министром Турецкой Республики. Бывший премьер, выступая на редакционной коллегии агентства «Анадолу», ответил на вопрос: «За время вашего правления на посту премьер-министра, был ли какой-нибудь проект, который дался вам очень тяжело, после которого вы сказали: «Эх, лучше бы я не влезал в это дело?». Ответ такой: «Проект, который мне не понравился, это 15 июля (попытка государственного переворота — А. А.).

Mueller MSC Бинали Йылдырым

Государственными театрами будет управлять один человек

Газета Cumhuriyet пишет: правительство нанесло еще один удар по искусству. Эрдоган стал единственным руководителем всех государственных театров. Президентским указом вся власть над государственными театрами перешла в руки одного человека, чему свидетельство поправки, внесенные указом №703 к Закону о государственных театрах. С отменой пункта о том, что «управление государственным театром находится в руках генерального директора» статьи 1 закона о государственных театрах №5441 все юридические и руководящие полномочия были переданы Эрдогану. Кроме того, положение о том, что «генеральному директору государственных театров должна предоставляться административная и представительская выплата в размере, который будет определен советом министров в дополнение к высшему вознаграждению артиста», были заменены на «административная и представительская выплата должна быть представлена в размере, который будет определен президентом».

Турецкая разведка похитила человека на Украине

Два человека были похищены Национальной разведывательной организацией Турции и доставлены в страну, об этом сообщает Shaber3. Как утверждается, разведка незаконным путем доставила Ису Оздемира из Азербайджана и Салиха Йигита из Украины в Стамбул на специальном самолете. По некоторым данным, оба молодых человека являются членами движения «Хизмет» и были объявлены в розыск турецкой стороной.

Пострадавшие обратились во Всемирный банк

Такие фирмы, как Ipek Holding и закрытая газета Zaman, чье имущество и активы были конфискованы после событий 15 июля, а на их место принудительено назначены попечители, обратились во Всемирный банк с жалобой на Партию справедливости и развития. Было заявлено, что правительство незаконным путем и несправедливо конфисковало компании. Подчеркивается, что бельгийская компания Cascade Investment NV, которая инвестировала в компанию İpek Holding от 5 до 6 миллиардов долларов и обеспечивала сервисное обслуживание газеты Zaman Gazetesi, потеряла более 65 миллионов евро. Заявки компаний, активы которых были незаконно конфискованы, будут рассматриваться в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне, связанном со Всемирным банком. Стороны дела подчеркнули, что результатом действий правительства стали миллионы долларов убытка. Анкаре, возможно, придется выплатить компенсацию.