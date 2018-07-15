Очередное обострение вокруг уголовного дела в Мурманской области по мошенничеству с использованием служебного положения в крупном размере. Следствие идет уже около года, и неоднократно в СМИ делались предположения о том, что губернатор Марина Ковтун может быть причастна и ответственна по эпизодам рассматриваемого дела.

Gubernator51.ru Ковтун Марина

В этот раз адвокат одного из обвиняемых собрал пресс-конференцию и предоставил ряд материалов, в том числе и показания обвиняемых, из которых следует, что Марина Ковтун могла быть в курсе деятельности Благодельского, Никрашевского и своего бывшего заместителя Бабенко.

Gubernator51.ru Ковтун Марина

Немного удивительно, как широко и быстро по СМИ и по Телеграму разошлись материалы пресс-конференции, проходившей в Мурманске, что может говорить об определенной поддержке действий адвокатов какой-то из крупных бизнес-структур, имеющих интерес в Мурманской области.

Обострение вокруг губернатора Марины Ковтун могло быть попыткой обвиняемых в деле смягчить свою участь, но может только ее ухудшить, потому что суд может посчитать пресс-конференцию и последующие публикации давлением, и неизвестно, как это повлияет на вынесение приговора, совсем необязательно, что в сторону смягчения.

Попытки использовать адвокатов обвиняемых для обвинения Марины Ковтун были и раньше — в апреле этого года была анонсирована пресс-конференция адвоката Игоря Бабенко Алексея Токарева, на которой должно было состояться оглашение сенсационных разоблачений, но адвокат через какое-то время после анонса объявил происходящее провокацией, и в апреле пресс-конференции не произошло.

Зато она состоялась в июле, как раз тогда, когда Марина Ковтун ушла в отпуск. И инициатором ее оказался адвокат другого обвиняемого — Георгия Благодельского Валерий Стадник. В этот раз никто не отменил пресс-конференцию и материалы следствия, вполне возможно и конфиденциальные, были озвучены широкой публике. Молчание губернатора в течение почти недели после публикаций многие восприняли как признание поражения, но могло быть связано и с тем, что Ковтун действительно отдыхала и не смогла оперативно провести консультации ни с полпредством, ни со своими подчиненными, или взвешивала возможные варианты развития событий.

Игорь Бабенко в зале суда

В ряде СМИ сразу после пресс-конференции прошла информация, что Ковтун уехала за границу и может уже не вернуться в страну, и вот уже 11 июля твиттер губернатора ожил в Сочи, где Марина Васильевна проявила бурную активность, включая посещение знаменитого центра «Сириус», где встретилась с мурманскими школьниками. А «Сириус» не просто учебный центр, он создан Образовательным Фондом «Талант и успех», председателем попечительского совета которого является Владимир Путин, и встречи на территории этого центра явно должны помочь мурманскому губернатору в попытках соблюсти лицо в этой скандальной ситуации.

В общем ситуация в Мурманской области продолжает оставаться непростой, но и на этот раз у Марины Васильевны Ковтун есть шанс остаться в губернаторском кресле до конца срока, ведь, как уже говорилось выше, весь этот шум вокруг предстоящего суда может быть воспринят как давление, и не столько на суд, сколько на федеральный центр, а такого рода давления там не приемлют.