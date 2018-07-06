



Гарегин II

Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви и ее предводителя — католикоса Гарегина II вновь резко обострилась. Члены движения «Новая Армения, новый патриарх», требующие отставки католикоса, предприняли новые акции, выходящие за рамки правового поля.

Как сообщают армянские издания со ссылкой на пресс-секретаря Гарегина II отца Ваграма Меликяна, представители «известной инициативы вновь попытались нарушить спокойствие и молитвенную атмосферу духовного центра всех армян провокационными действиями и оскорбительными выражениями в адрес католикоса и священнослужителей». Это было в пятницу, 13 июля, в Эчмиадзине. А на следующий день, передает «Спутник-Армения», католикосу преградили путь в монастырь Гндеванк. Предстоятель Армянской апостольской церкви был вынужден покинуть автомобиль в сопровождении сотрудников полиции. При этом «он не произнес ни слова. В это время члены инициативы «Новая Армения, новый патриарх», шли за ним по пятам и выкрикивали: «Гарегин уходи!». В какой-то момент чуть не дошло до рукоприкладства, так как протестующие не хотели пропускать патриарха». Комментируя происходящее, Меликян подчеркнул, что подобные действия подлежат осуждению и активисты движения должны быть наказаны по всей строгости закона. Однако в отношении последнего есть сомнения, что так случится.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Напомним, что представители движения «Новая Армения, новый патриарх» во главе с координатором Кареном Петросяном уже блокировали резиденцию католикоса. Это случилось в субботу, 6 июля. Как говорил тогда в интервью армянскому порталу Aysor.am Петросян, «это наша территория… Если мы не имеем права войти на эту территорию, пусть позовут полицию и подвергнут нас приводу». Однако правоохранительные органы повели себя двусмысленно. Судя по всему, понадобилось появиться в воскресенье, 7 июля, премьер-министру Армении Николу Пашиняну вместе с Гарегином II на заключительном мероприятии слета Всемирного молодежного союза Армянской апостольской церкви, чтобы спустя несколько дней Эмчиадзин очистили от протестующих. И в этом есть своя логика. Новое армянское руководство буквально ворвалось во власть на волне многолюдных демократических протестов. Оно оседлало ее, но проблема в том, что «революция» не заканчивается вдруг. Эйфорией перемен пытаются воспользоваться многие, желая насильственно навязать свою волю.

С одной стороны, нынешнее правительство не может «предать» идеалы народного движения, благодаря которому оно возглавило страну. С другой стороны, кабинету во главе с Пашиняном сегодня приходится действовать в ином алгоритме, чем когда они были в оппозиции. Пора наводить порядок в сложной религиозной сфере. И попытки устраниться под предлогом удаления государства от Церкви уже не срабатывают. В этой связи обращает на себя внимание заявление предводителя Греческой епархии Армянской апостольской церкви отца Хорена Аракеляна. Он отмечает, что армянский народ ранее продемонстрировал исключительный пример любви и толерантности, чем можно было гордиться за пределами исторической родины. И далее: «Мы были уверены, что строим новую Армению. Но сегодня, увы, мы в отчаянии. Новая Армения уже осталась в прошлом». По мнению отца Хорена, происходящее сейчас напоминает эпоху, характерную «исключительно для атеистической большевистской Армении», когда Церковь отвергали и преследовали.

Армянская апостольская церковь за 1700 лет своего существования так вросла в армянское общество и государственность, что вырвать ее оттуда просто невозможно. Поэтому нынешние насильственные действия в отношении Церкви несут за собой серьезные угрозы. В том числе и для новой власти. Публичные нападки на католикоса в условиях нерешительности тех, кто должен защищать порядок, дискредитируют феномен мирной «революции любви». Заметим и другое. Одновременно с обострением вокруг Армянской апостольской церкви и Гарегина II резко возросла религиозная напряженность в соседнем Азербайджане. Произошедшее 3 июля покушение некоего Юниса Сафарова на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева переросло в нечто большее. 10 июля в городе прошел митинг «группы из 150−200 человек радикальной религиозной направленности». При его разгоне погибло два офицера местной полиции. Оценивая обстановку, бакинский портал Day.az констатировал: «Гянджа — единственное место, где сильно влияние радикальных элементов, маскирующих, точнее, мимикрирующих под «истинных мусульман, продолжателей заветов святых» и «именно в этом городе действовала ячейка радикальных политизированных «истинных мусульман», управляемых извне».

Со своей стороны заметим, что политизация просматривается не только в гянджинском инциденте. Когда 6 июля члены движения «Новая Армения, новый патриарх» ворвались в резиденцию католикоса, они обвинили церковное руководство в том, что якобы те отпилили часть величайшей христианской святыни — копья Лонгина (Гегард) и передали одному из российских мэров в подарок. Эчмиадзин опроверг эти слухи и продемонстрировал копье. Но осадок от антироссийской составляющей остался. Что касается Азербайджана, то здесь некоторые отставные чиновники стали показывать пальцем на «экстремистов» в иранском руководстве, которые «пытаются дестабилизировать Азербайджан в течение длительного времени и провоцируют конфликт между шиитскими и суннитскими направлениями» ислама. Налицо две медийные атаки — на Москву и Тегеран. И, похоже, параллельные процессы в двух республиках, не ладящих между собой, где-то да пересекаются. В итоге перед Баку и Ереваном встают серьезные вызовы, которые, возможно, им придется отражать вместе, потому что неладно нынче в Закавказье и тревожно.