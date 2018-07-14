Приезд в один день в Москву премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и главного советника верховного лидера Исламской революции Ирана Али Акбара Велайети стал весьма любопытным.

Флаг Ирана

Западные, израильские и российские СМИ вполне достаточно места уделили визиту Велайети в РФ, но куда интересней обратить внимание на то, как визит освещали иранские СМИ. В их сообщениях все-таки проскальзывает некая информация о том, что содержалось в посланиях аятоллы Хаменеи и президента ИРИ Хасана Роухани на имя российского президента Владимира Путина. Тут имеет значение даже такой, казалось бы, незначительный нюанс, как те факты, что: 1) соблюдая дипломатическую этику и чтобы «не мешать» встрече Путина с Нетаньяху, Велайети согласился, чтобы его приняли в Ново-Огарево 12 июля; 2) после переговоров на высшем уровне, экс-министр иностранных дел ИРИ нашел время, чтобы выступить в клубе «Валдай».

Обратим внимание еще на один аспект — прибыв в Москву, Велайети очень просил не связывать никоим образом его визит с пребыванием в России израильского премьера. Причем он не кривил душой — ведь израильтянин точно не собирался после приезда в российскую столицу затем отбыть в Китай (как Велайети), Нетаньяху остается в Москве для лицезрения чемпионата мира — 2018 по футболу. В реалии, как мы понимаем, ему крайне хочется узнать из хотя бы вторых рук, о чем же говорили и о чем договорились Путин и Велайети. В Израиле не могут не понимать: союзники по Ираку и Сирии на сегодняшний день (речь о России и Иране) видят в действиях Израиля помеху в деле стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, так как даже самые последние налеты снижают значение совместных действий России и проиранских шиитских ополчений в деле нейтрализации и ликвидации террористических групп в Сирии. Кстати, сирийское военное командование и в этот раз сообщило, что ПВО Сирии удачно попали по одному из израильских самолетов…

Мы, правда, заметили еще одну тонкость — согласно сообщению агентства IRNA от 11 июля, Велайети находился в Москве с трехдневным визитом. То есть при желании Нетаньяху, который так и так остается в российской столице, мог бы попросить о встрече с Велайети 13 июля. Впрочем, широкому кругу читателей и наблюдателей все равно очень долгое время останется неизвестным, просил ли израильский премьер о такой встрече или нет, и если просил — то имела ли место такая встреча. Разумеется, вообще тайной за семью печатями окажется тема вероятных переговоров, если 13 июля в Москве определенные круги согласились бы посодействовать встрече Велайети-Нетаньяху.

Есть еще один немаловажный нюанс — в Москве, уже после переговоров с Путиным, иранский гость категорически отверг только возможность встреч и переговоров с представителями США, при этом ничего не сказав о вероятности или невероятности встреч с израильтянами, пусть и кулуарными. Он просто в очередной раз публично напомнил: «У Ирана нет войск в Ираке и Сирии. Военные советники Ирана находятся в Ираке и Сирии по просьбе правительств этих государств. Когда они скажут, что наши военные советники им не нужны, у Ирана не будет сомнений, чтобы оттуда уйти».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Али Акбара Велайети

Правда, далее Велайети предупредил — и предупреждение, в первую очередь, адресовано российскому политикуму и военным кругам РФ: «Как только мы оттуда уйдем, после нас уйдет Россия, террористы вновь туда придут. Как только поддержка Ирана и России правительству Сирии будет ослаблена, террористы сразу же вернутся туда».

Тем не менее, легкий намек на то, что за исключением США Иран не отвергает иных контактов по Ближнему Востоку, вполне можно услышать и в следующих высказываниях Велайети: «Наше присутствие в Сирии не имеет отношения к Израилю. Мы, конечно, согласовываем свои позиции с Россией и Сирией. Необязательно, чтобы это согласование соответствовало требованиям Израиля ». Он подчеркнул, что Иран намерен противостоять США на Ближнем Востоке и поможет Сирии в случае агрессии: «Будем мощно противостоять американцам и помогать Сирии противостоять агрессии США». Как добавил Велайети, Иран не доверяет администрации президента США Дональда Трампа: «Мы не хотим вести переговоров с американцами. Это люди, которые нарушают договоренности по Ирану, утвержденные Совбезом ООН. По какой причине мы должны им доверять, вести с ними переговоры?».

Так или иначе, но мы в действительности ничего не узнаем о том, просил ли 13 июля Нетаньяху о негласной встрече с Велайети. Хотя возможность явно была — допустим, что, как говорится, «на полях» встреч иранского экс-министра иностранных дел в Международном дискуссионном клубе «Валдай». Если израильский премьер не воспользовался вполне удобным моментом, чтобы «без США» попытаться договориться с Ираном, то это фактор в пользу «профнепригодности» г-на Нетаньяху в качестве главы правительства Израиля.

Что же было в посланиях аятоллы Хаменеи и президента Роухани? Господин Песков 12 июля по этому поводу, сообщил: «Это послания, которые касаются двухсторонних отношений прежде всего. Вы знаете, что это очень объемные отношения по своим компонентам — российско-иранские и политические, торгово-экономические отношения и отношения в иных областях», — сказал Песков в ответ на вопрос, касаются ли два послания к президенту саммита Путина и Трампа. Песков отметил, что послания также касались положения дел в регионе. «Мы сообщили все, что хотели сообщить относительно вчерашней встречи», — сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли выработана на встрече Путина с премьер-министром Израиля позиция по поводу присутствия иранских сил в Сирии.

Итак, судя по всему, и в Пекин из Москвы Велайети отвез соответствующие послания аятоллы Хаменеи и президента Роухани для китайского лидера Си Цзиньпина. Мы скажем так — естественно, что в этих в общей сложности — четырех посланиях Тегерана Москве и Пекину, в первую очередь, затронуты вопросы двусторонних отношений. Но — именно отношений стратегического характера. Например, за сутки до приезда Велайети в российскую столицу в Пакистане руководители разведслужб Ирана, Китая, Пакистана и России провели экстренную рабочую встречу и обсудили совместные меры против угрозы проникновения боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территорию Афганистана.

Но давайте не довольствоваться полуправдой — ведь еще в апреле этого года спецслужбы ИРИ разослали во все заинтересованные государства свои сведения о том, что это именно США способствуют переброскам главарей и боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ирака и Сирии в Афганистан. Следовательно, главы разведслужб Ирана, России, Китая и Пакистана просто не могли не затронуть вопрос о причастности США к распространению терроризма и конкретно — группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Центральную Азию. Таким образом мы вправе предположить, что наряду с вопросами двусторонних отношений с Россией и КНР, в посланиях аятоллы Хаменеи и Роухани точно говорится — и крайне много — о выработке некой общей стратегии борьбы с деструктивными действиями США в Евразии.

И косвенное подтверждение мы видим — «Улучшение связей двух стран в интересах региона, мира и глобальной стабильности, как препятствие одностороннему поведению США», — заявил посол РФ в Иране Леван Джагарян 11 июля на встрече со спецпомощником спикера парламента Ирана по международным делам Хоссейном Амир Абдоллахияном, сообщает IRNA.

В тот же день замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, находившийся в Тегеране во главе делегации представителей российских СМИ, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия торговать интересами Ирана на предстоящих переговорах с президентом США, заявил: «Мы не торгуемся с чужими; Иран — наш друг и мы никогда не продадим своих друзей, потому что никто не может дружить с тем, кто продает своих друзей».

Официальный представитель МИД Ирана Бахран Кассеми в тот же день приоткрыл завесу над содержанием посланий Тегерана президенту РФ Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину: «После стратегической ошибки г-на Трампа относительно одностороннего выхода из многостороннего ядерного договора Иран решил направить специальных посланников в разные страны, передав послание высоких властей Ирана, содержащее наши позиции, взгляды и подходы к этому высокомерному и незаконному действию США. Визит господина Велайети соответствует этой траектории и имеет свои специфические ценности. Господин Велайети планирует посетить Москву и Пекин, и в ходе своего завтрашнего визита в Москву он возглавит делегацию официальных лиц Министерства иностранных дел. Визит очень важен, поскольку Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН и сыграла большую роль наряду с другими странами в ходе ядерных переговоров, прежде чем стать посредником СВПД. У Москвы и Тегерана много общих черт и общих интересов на региональном и международном уровнях, что делает встречу господина Велайети и Путина в Кремле еще более важной. Помимо встречи с господином Путиным, у господина Велайети будут и другие встречи, посвященные направлениям двусторонних политических и экономических отношений и последним региональным и международным событиям».

А вот гендиректор парламента Ирана по международным делам Хоссейн Амир-Абдоллахиян в интервью иранскому государственному телевидению IRIB заявил, что послание лидера Исламской революции Путину, привезенное в Россию г-ном Велайети, касается возможности сдержать общие угрозы: «Это возможность для Ирана и России организоваться против общих угроз и санкций». «Учитывая опыт 6-летних непрерывных переговоров с русскими, я считаю, что, хотя СССР исторически не оставил в сознании иранцев хорошей памяти, опыт совместной войны с терроризмом в Сирии был успешным опытом в ходе ирано-российских отношений», — сказал бывший замминистра иностранных дел. Он также напомнил о опыте уклонения от введенных США санкций, как еще об одном примере успешной координации между Ираном и Россией: «По этим причинам и на основе опыта, прямые переговоры с российскими официальными лицами на высшем уровне и обмен идеями могут сблизить подходы двух стран, помочь найти подходящие решения для укрепления стабильности и региональной безопасности, а также способствовать кампании сопротивления ошибочной политике США и их союзников».

Тему развил далее уже сам Велайети в Москве — после встречи с Путиным. «Я передал президенту Владимиру Путину стратегически важное послание верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, а также послание президента Хасана Роухани, и провел длительные конструктивные переговоры с российским президентом, ставшие поворотным пунктом для российско-иранского сотрудничества. Эти переговоры с российской стороной — решающие накануне встречи Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. С одной стороны, на состоявшемся в Брюсселе саммите НАТО было принято заявление с антииранскими утверждениями, а с другой, Россия и Иран договорились объединиться против давления США и их союзников, в том числе некоторых западных и региональных стран», — заявил экс-министр иностранных дел Ирана.

Kremlin.ru Российско-иранские переговоры

«Благодаря единству в линии сопротивления во главе с Ираном, а также Россией в качестве крупных политических и военных сил в мировом сообществе, фронт сопротивления станет победителем в регионе. Сотрудничество между Ираном и Россией послужит образцом для дальнейшего сотрудничества между Ираном, Китаем, Индией и некоторыми ключевыми странами Восточной Азии», — подытожил Велайети.

Высокопоставленное должностное лицо столь высокого уровня, на наш взгляд, коим является г-н Велайети, не станет врать — как, впрочем, вряд ли врет миру Хоссейн Амир-Абдоллахиян. Из чего любой непредвзятый и объективный наблюдатель обязан сделать вывод — нынешняя инициатива Ирана это действительно предложение и России, и Китаю объединить усилия по пресечению агрессивного экспансионизма США. Время выбрано вполне уместное — накануне встречи Путин-Трамп и после резкого обострения «торговой войны» между США и КНР.

Рискнем предположить — предложения аятоллы Хаменеи и президента Роухани будут приняты в Пекине с не меньшим пониманием и готовностью, раз уж Велайети объявил о том, что ему удалось договориться с Путиным об объединении усилий «против давления США и их союзников».

А вот и конкретные итоги, хотя они — также стратегического значения. Во-первых, Россия подтвердила, что обязательно продолжит закупать оговоренные ранее объемы иранской нефти и что нефтяное сотрудничество с Ираном может быть увеличено до $50 млрд, подчеркнул Велайети в интервью IRIB. Кстати, 12 июля в ответ на эти сообщения США уже пригрозили ввести новые санкции против России, если она будет закупать нефть у Ирана. Во-вторых, Велайети также заявил, что Иран ожидает участия России в строительстве ядерных реакторов малой мощности на юге страны. «В этой сфере я поднимал вопрос, который ранее согласовал с господином Салехи (главой Организации по атомной энергии Ирана), об установке реакторов мощностью 100 и 35 МВт на южном побережье нашей страны, в особенности в прибрежной полосе Мекран для обеспечения потребностей в электричестве и опреснении воды. С передачей технологий, которую мы ожидаем от россиян, ОАЭИ не в столь отдаленном будущем может установить эти реакторы по всему южному побережью и использовать для восполнения дефицита воды».

По его словам, президент России согласился на предложения аятоллы Хаменеи и президента Роухани: «Господин Путин также согласился с тем, что политическое сотрудничество, как и сотрудничество двух стран в оборонной сфере должно быть продолжено». Велайети добавил, что на встрече с Путиным обсудил сотрудничество в сфере мирного атома, вопросы, связанные с транспортным коридором Север-Юг и «нефтяное досье». И в-третьих, по словам Велайети, достигнута жесткая договоренность, что следующая встреча президентов Ирана, России и Турции по Сирии пройдет в Тегеране. Во время «конструктивного, ясного и дружественного» 2-часового диалога оба обсуждали ирано-российское сотрудничество, в том числе в Сирии. «Путин заверил, что скоро отправится в Тегеран, чтобы принять участие во встрече по Сирии», — сказал Велайети.

Суммируя сообщения иранских СМИ о содержании посланий Тегерана российскому президенту Путину и заявления Велайети по итогам переговоров в Ново-Огарево, и учитывая также, что и послания Тегерана лидеру КНР Си Цзиньпину тоже содержат некие схожие конструктивные предложения Ирана, как и не забывая о том, что перед приездом Велайети в Москву начали координировать свою работу разведслужбы Ирана, России, Китая и Пакистана, мы считаем, что настало время громогласно сказать: мир на грани серьезных геополитических реалий.

Признаем правоту американского аналитика Джеффри Аронсона в статье для американского издания The American Conservative — действительно, ошибочная «ковбойская» политика США на Ближнем Востоке, начиная со свержения Саддама Хусейна в Ираке, привела к выводу: «Недальновидная оценка последствий собственной политики со стороны США в Ираке и теперь в Сирии заставляет задуматься: либо Вашингтон гениальным образом находится в сговоре с Ираном, либо его попросту обыгрывают слабые игроки, которые смотрят на происходящее более четко». Аронсон, который склоняется ко второй версии, отмечает, что помимо борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во всех остальных аспектах политика США оказалась провальной. И теперь все, что остается Вашингтону, — это выступать в качестве стороны-вредителя, ставящей преграды на пути к неизбежному восстановлению Дамаском полного контроля над территорией Сирии.

Простим американскому автору его ошибочную убежденность в том, что США якобы вели «борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» — выше упомянутое совещание глав разведслужб Ирана, России, Китая и Пакистана в Исламабаде по угрозе распространения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Центральной Азии наглядно свидетельствует, что с августа 2014 года прав именно Иран: США и Израиль — истинные хозяева ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических групп на Ближнем Востоке. Но Аронсон недалек от истины в том, что негодует в связи с просчетами США и, как он пишет, либо Белый дом «так умело подыгрывает Тегерану, либо тот попросту пользуется Вашингтоном как полезным идиотом в своих интересах».

Кстати, хотим напомнить вот еще что — именно летом 2014-го, когда Тегеран раздраженно обвинял США и Израиль в развязывании террористической прокси-войны в Ираке и Сирии, именно вышеупомянутый Хоссейн Амир-Абдоллахиян предупреждал мир — Иран сорвет планы США и Израиля по дезинтеграции и уничтожению государств Ирака и Сирии. Ситуация лета 2018-го убеждает в том, что бывший замминистра иностранных дел ИРИ точно не врал 4 года назад. Так что у мира появились основания еще больше верить в заявления экс-министра иностранных дел ИРИ Велайети — впереди много совместной работы Ирана, России и Китая в стратегических направлениях мировой политики. И не исключено — не только на Ближнем Востоке.