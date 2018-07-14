Многих приятно удивили сообщения о том, что после матчей на ЧМ-2018 футболисты японской команды привели в порядок раздевалку, а болельщики прибрали за собой трибуны. Удивило потому, что, к сожалению, у нас заведенного порядка убирать за собой, нет. В местах массовых гуляний или спортивных мероприятий, где из соображений безопасности почти перестали устанавливать урны, мусор просто бросают на землю. Похожая ситуация в метро и электричках. И никому, особенно молодежи, и в голову не придет собрать в пакет за собой обертки, бутылки, банки, пластмассовые стаканы и огрызки фруктов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Под японским флагом

На это обратило внимание ведущее японское информационное агентство «Киодоцусин», посвятив данному вопросу специальную статью. Агентство с удовлетворением отмечает, что правило японских болельщиков убирать за собой трибуны стадионов на чемпионатах мира по футболу распространяется и среди любителей этой игры из других стран. Хотя с уборкой школьных классов после занятий большинство японцев знакомы с детства, перспектива распространения практики уборки болельщиками стадионов на другие страны мира представляется иностранцам весьма необычной, пишет автор статьи в «Киодо». Если так, то можно говорить о распространении по миру «японской культуры чистоты», причем не только в спорте.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

«Вот уже десять лет, как я стал посещать международные футбольные матчи, но впервые убирал трибуны от мусора вместе с болельщиками, поддерживавшими команду соперника», — говорит известный футбольный «фанат» из соседней с Токио префектуры Тиба — Хирокадзу Цунода. После первого матча японской сборной за выход из группы с командой Колумбии к Цунода неожиданно подошел колумбийский болельщик с просьбой дать мешок для мусора, чтобы помочь убраться на стадионе в Саранске. «Сначала я даже не понял его намерение, полагая, что он хочет получить мешок как сувенир», — рассказывает 55-летний Цунода. По его словам, японцы стали убирать после матчей трибуны стадионов с 1998 года, когда японская сборная дебютировала на чемпионате мира по футболу во Франции. Тогда японские болельщики привезли мешки для мусора синего цвета — как футболки национальной команды. Число послематчевых уборок с годами росло.

В Японии, рассказывает автор статьи в «Киодо», уборка и наведение чистоты с раннего детства прививается японцам почти как духовная практика. Маленькие дети приучаются убирать классы с момента поступления в начальную школу. Это резко контрастирует с порядками в школах западных стран, где уборкой занимаются специально нанятые люди. «В Японии уборка мусора и наведение чистоты неотрывны от процесса обучения и являются признаком хорошего поведения», — цитирует «Киодо» Мидори Отакэ, почетного профессора университета «Токио гакуэн».

Продемонстрированная японскими футболистами и болельщиками практика уборки раздевалок и трибун добавили им авторитета и популярности. Защитник японской сборной Мая Ёсида, отвечая на пресс-конференции на вопрос о причинах такого поведения спортсменов и болельщиков, ответил: «В Японии есть поговорка о том, что место, где провел время, следует оставить чище, чем оно было до вашего прихода».

MonikaP Трибуна болельщиков

В последние годы практика сбора мусора населением распространяется не только в Японии, но и в городах других стран. В созданную в 2002 году в токийском молодежном районе Харадзюку некоммерческую общественную организацию по поддержанию улиц в чистоте «Зеленая птица» приходит немало обращений из-за рубежа с просьбами поделиться опытом такой волонтерской деятельности. Подобные неправительственные организации существуют в различных городах мира, например, в Дакаре, Хельсинки, Париже, Шанхае. Сначала окружающие с недоумением смотрят на такую деятельность, но постепенно она обретает понимание и поддержку. В Париже число участников движения за чистоту стало быстро расти после того, как этому вопросу уделили внимание местные СМИ.

К сожалению, о движении «Зеленая птица» в городах России пока слышать не доводилось. Правда, нашел в интернете такую информацию Зеленого движения России: «В России движение «Сделаем!» появилось в 2011 году и активно развивалось. Так, например, в пилотной акции «Всероссийская уборка «Сделаем! 2012» приняло участие 85 000 человек. В 2018 году вопрос обращения с отходами стал особо острым и вышел в приоритетные направления работы во многих регионах. Жители не хотят мириться с замусоренными пляжами и нелегальными свалками. В течение «Года экологии"-2017 российским экологам удалось привлечь немалое внимание к проблемам в сфере обращения с отходами, а текущий «Год волонтера» может стать толчком для консолидирования сил в подготовке результативной масштабной акции. Тем более что работы для добровольцев накопилось много — только за 2017 год было выявлено более 10 тысяч нелегальных свалок и навалов мусора. Всемирный день чистоты «Сделаем! 2018» состоится во всех регионах РФ и 150 странах мира. Согласно исследованиям, для устойчивых положительных перемен в области отношения к отходам необходимо вовлечение 5% населения планеты, что в России составляет более 7 миллионов человек».

Ну, а пока уровень самосознания наших граждан в вопросе поддержания чистоты мест пребывания высоким назвать никак нельзя. Хотя в наше время школьники тоже убирали классы.

Софья Низовая. Ты труд другого уважай, сам насорил, сам убирай! 1955

Взять хотя бы давно решенную в Японии и европейских странах проблему уборки за выгуливаемыми собаками. По моим наблюдениям лишь очень немногие москвичи собирают с газонов и тротуаров экскременты своих питомцев. А на замечания «респектабельные дамы с собачкой» или накачанные выходцы из 90-х с бульдогами и бультерьерами отвечают агрессивно и с угрозами.

Для них не существует никаких норм закона или морали. Между тем законы существуют, а именно, законодательство РФ четко указывает, что жители Москвы (почему только Москвы?) должны обязательно следить за своими питомцами, а также производить сбор и утилизировать их отходы жизнедеятельности. Однако, как известно, «строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения». О том, чтобы кого-то оштрафовали за нежелание убирать за собаками или подвергли публичному осуждению, слышать не доводилось. Или я ошибаюсь? А, господа из мэрии? Лично я в своем районе нередко вижу «отходы жизнедеятельности» друзей человека на только что замененных на плитку чистых тротуарах вокруг нашего дома. А ведь рядом гостиница «Новотель», в которой проживает много зарубежных болельщиков. Может быть, тех же чистоплотных японцев…